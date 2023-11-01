https://ria.ru/20231101/ayaks-1906513933.html

В затонувшем греческом городе обнаружили изображение героя Троянской войны

В затонувшем греческом городе обнаружили изображение героя Троянской войны - РИА Новости, 01.11.2023

В затонувшем греческом городе обнаружили изображение героя Троянской войны

В Греции в 1800-летнем здании обнаружили изображение героя Троянской войны Аякса, сообщает Live Science. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T05:37

2023-11-01T05:37

2023-11-01T05:37

культура

греция

археология

новости культуры

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Греции в 1800-летнем здании обнаружили изображение героя Троянской войны Аякса, сообщает Live Science.Находку нашла группа ученых в затопленном городе-государстве Саламис на крупнейшем из Саронических островов — Саламине. Археологи уже несколько лет исследуют данное побережье. Ранее они наткнулись на древнюю дамбу. Сейчас обнаружили крытый переход над старинной площадью.При раскопках фундамента этого сооружения исследователи нашли пробки для амфор, бронзовые монет, фрагменты мраморных предметов, в том числе верхнюю часть мраморной стелы IV века до нашей эры с изображением бородатого мужчины. Эксперты определили, что на стеле запечатлен Аякс, один из героев Троянской войны. Он был уроженцем Саламиса и очень почитался местными жителями.Ранее в Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому пять тысяч лет.

https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880747697.html

греция

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

греция, археология, новости культуры