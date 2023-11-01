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В затонувшем греческом городе обнаружили изображение героя Троянской войны - РИА Новости, 01.11.2023
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Культура
 
05:37 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/ayaks-1906513933.html
В затонувшем греческом городе обнаружили изображение героя Троянской войны
В затонувшем греческом городе обнаружили изображение героя Троянской войны - РИА Новости, 01.11.2023
В затонувшем греческом городе обнаружили изображение героя Троянской войны
В Греции в 1800-летнем здании обнаружили изображение героя Троянской войны Аякса, сообщает Live Science. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T05:37
2023-11-01T05:37
культура
греция
археология
новости культуры
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Греции в 1800-летнем здании обнаружили изображение героя Троянской войны Аякса, сообщает Live Science.Находку нашла группа ученых в затопленном городе-государстве Саламис на крупнейшем из Саронических островов — Саламине. Археологи уже несколько лет исследуют данное побережье. Ранее они наткнулись на древнюю дамбу. Сейчас обнаружили крытый переход над старинной площадью.При раскопках фундамента этого сооружения исследователи нашли пробки для амфор, бронзовые монет, фрагменты мраморных предметов, в том числе верхнюю часть мраморной стелы IV века до нашей эры с изображением бородатого мужчины. Эксперты определили, что на стеле запечатлен Аякс, один из героев Троянской войны. Он был уроженцем Саламиса и очень почитался местными жителями.Ранее в Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому пять тысяч лет.
https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880747697.html
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греция, археология, новости культуры
Культура, Греция, Археология, Новости культуры
В затонувшем греческом городе обнаружили изображение героя Троянской войны

Изображение героя Троянской войны Аякса найдено в 1800-летнем здании в Греции

© Фото : The Hellenic Ministry of Culture / Christina Marabea Изображение Аякса, одного из героев Троянской войны, найденное у побережья острова Саламин в Греции
Изображение Аякса, одного из героев Троянской войны, найденное у побережья острова Саламин в Греции - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : The Hellenic Ministry of Culture / Christina Marabea
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Греции в 1800-летнем здании обнаружили изображение героя Троянской войны Аякса, сообщает Live Science.
Находку нашла группа ученых в затопленном городе-государстве Саламис на крупнейшем из Саронических островов — Саламине.
Археологи уже несколько лет исследуют данное побережье. Ранее они наткнулись на древнюю дамбу. Сейчас обнаружили крытый переход над старинной площадью.
При раскопках фундамента этого сооружения исследователи нашли пробки для амфор, бронзовые монет, фрагменты мраморных предметов, в том числе верхнюю часть мраморной стелы IV века до нашей эры с изображением бородатого мужчины.
Эксперты определили, что на стеле запечатлен Аякс, один из героев Троянской войны. Он был уроженцем Саламиса и очень почитался местными жителями.
Ранее в Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому пять тысяч лет.
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