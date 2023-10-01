https://ria.ru/20231001/arkheologi-1899780403.html
В Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому 5000 лет
В Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому 5000 лет - РИА Новости, 01.10.2023
В Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому 5000 лет
Археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина при раскопках в центральной части Египта, сообщило Министерство туризма и древностей страны. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T17:44
2023-10-01T17:44
2023-10-01T20:37
египет
германия
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899779578_0:86:920:604_1920x0_80_0_0_cebd82234b48e2c97f14b17636efe393.jpg
КАИР, 1 окт — РИА Новости. Археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина при раскопках в центральной части Египта, сообщило Министерство туризма и древностей страны."Археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии, работавшая у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина", — говорится в заявлении ведомства.Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири отметил, что найденные кувшины весьма большие и сохранились в хорошем состоянии. Он также подчеркнул, что возраст вина в них составляет порядка 5000 лет. Министерство добавило, что, помимо кувшинов, при раскопках удалось найти погребальную мебель.
https://ria.ru/20230918/smi-1896997546.html
https://ria.ru/20230916/peru-1896680017.html
египет
германия
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899779578_0:0:920:690_1920x0_80_0_0_a8fc485ef2caf65e15d4f6541458e2a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, германия, австрия
Египет, Германия, Австрия
В Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому 5000 лет
В Египте археологи обнаружили сотни кувшинов с вином возрастом более 5 тысяч лет