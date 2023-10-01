https://ria.ru/20231001/arkheologi-1899780403.html

В Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому 5000 лет

В Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому 5000 лет - РИА Новости, 01.10.2023

В Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому 5000 лет

Археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина при раскопках в центральной части Египта, сообщило Министерство туризма и древностей страны. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T17:44

2023-10-01T17:44

2023-10-01T20:37

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КАИР, 1 окт — РИА Новости. Археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина при раскопках в центральной части Египта, сообщило Министерство туризма и древностей страны."Археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии, работавшая у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина", — говорится в заявлении ведомства.Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири отметил, что найденные кувшины весьма большие и сохранились в хорошем состоянии. Он также подчеркнул, что возраст вина в них составляет порядка 5000 лет. Министерство добавило, что, помимо кувшинов, при раскопках удалось найти погребальную мебель.

https://ria.ru/20230918/smi-1896997546.html

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египет

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египет, германия, австрия