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В Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому 5000 лет - РИА Новости, 01.10.2023
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17:44 01.10.2023 (обновлено: 20:37 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/arkheologi-1899780403.html
В Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому 5000 лет
В Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому 5000 лет - РИА Новости, 01.10.2023
В Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому 5000 лет
Археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина при раскопках в центральной части Египта, сообщило Министерство туризма и древностей страны. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T17:44
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египет
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австрия
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КАИР, 1 окт — РИА Новости. Археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина при раскопках в центральной части Египта, сообщило Министерство туризма и древностей страны.&quot;Археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии, работавшая у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина&quot;, — говорится в заявлении ведомства.Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири отметил, что найденные кувшины весьма большие и сохранились в хорошем состоянии. Он также подчеркнул, что возраст вина в них составляет порядка 5000 лет. Министерство добавило, что, помимо кувшинов, при раскопках удалось найти погребальную мебель.
https://ria.ru/20230918/smi-1896997546.html
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египет, германия, австрия
Египет, Германия, Австрия
В Египте археологи обнаружили кувшины с вином, которому 5000 лет

В Египте археологи обнаружили сотни кувшинов с вином возрастом более 5 тысяч лет

© Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثارКувшины с остатками 5000-летнего вина, обнаруженные в ходе раскопок в провинции Сохаг в центральной части Египта
Кувшины с остатками 5000-летнего вина, обнаруженные в ходе раскопок в провинции Сохаг в центральной части Египта
© Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
Кувшины с остатками 5000-летнего вина, обнаруженные в ходе раскопок в провинции Сохаг в центральной части Египта
Читать ria.ru в
КАИР, 1 окт — РИА Новости. Археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина при раскопках в центральной части Египта, сообщило Министерство туризма и древностей страны.
«

"Археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии, работавшая у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина", — говорится в заявлении ведомства.

Археологи - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири отметил, что найденные кувшины весьма большие и сохранились в хорошем состоянии. Он также подчеркнул, что возраст вина в них составляет порядка 5000 лет.
Министерство добавило, что, помимо кувшинов, при раскопках удалось найти погребальную мебель.
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