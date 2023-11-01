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ВСУ безуспешно атакуют на трех направлениях, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 01.11.2023 (обновлено: 13:57 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/ataki-1906655469.html
ВСУ безуспешно атакуют на трех направлениях, заявил Шойгу
ВСУ безуспешно атакуют на трех направлениях, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2023
ВСУ безуспешно атакуют на трех направлениях, заявил Шойгу
ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии, сообщил... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:00
2023-11-01T13:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. "Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.
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Влада Копылова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО
Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО
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вооруженные силы украины, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
ВСУ безуспешно атакуют на трех направлениях, заявил Шойгу

Шойгу: безуспешные атаки ВСУ на трех направлениях ведут к большим потерям

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей Шойгу
 
 
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