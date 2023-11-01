https://ria.ru/20231101/ataki-1906655469.html

ВСУ безуспешно атакуют на трех направлениях, заявил Шойгу

ВСУ безуспешно атакуют на трех направлениях, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2023

ВСУ безуспешно атакуют на трех направлениях, заявил Шойгу

ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии, сообщил... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:00

2023-11-01T13:00

2023-11-01T13:57

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906680554_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2330c0b39a8ec5f8271848d1d6973274.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. "Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО 2023-11-01T13:00 true PT3M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, сергей шойгу