https://ria.ru/20231101/ataki-1906655469.html
ВСУ безуспешно атакуют на трех направлениях, заявил Шойгу
ВСУ безуспешно атакуют на трех направлениях, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2023
ВСУ безуспешно атакуют на трех направлениях, заявил Шойгу
ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии, сообщил... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:00
2023-11-01T13:00
2023-11-01T13:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906680554_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2330c0b39a8ec5f8271848d1d6973274.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. "Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906680554_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9d719a6125a175d628e31623f0779149.jpg
Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО
Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО
2023-11-01T13:00
true
PT3M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
ВСУ безуспешно атакуют на трех направлениях, заявил Шойгу
Шойгу: безуспешные атаки ВСУ на трех направлениях ведут к большим потерям
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине