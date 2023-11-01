https://ria.ru/20231101/almazy-1906684801.html

Минфин предупредил о последствиях ограничений на поставки алмазов из России

Минфин предупредил о последствиях ограничений на поставки алмазов из России - РИА Новости, 01.11.2023

Минфин предупредил о последствиях ограничений на поставки алмазов из России

Ограничения против РФ как крупнейшего мирового поставщика алмазов исказят рынок, что ударит по наиболее уязвимым слоям населения, говорится в материалах,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:07

2023-11-01T14:07

2023-11-01T14:07

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

юар

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ограничения против РФ как крупнейшего мирового поставщика алмазов исказят рынок, что ударит по наиболее уязвимым слоям населения, говорится в материалах, опубликованных на сайте Минфина России. "Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика (алмазов - ред.) неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения", - говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации. Там также добавляется, что для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, "будет перечеркнуто" - беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями. "Западные страны играют с ящиком Пандоры – им это дается легко, поскольку на карту поставлено процветание и благополучие других. Данная позиция также была четко сформулирована нашими коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA), в котором содержится призыв ко всем участникам КП поддерживать целостность ССКП как единственной универсальной схемы сертификации", - добавляют в Минфине. Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

https://ria.ru/20231025/zayavlenie-1905202812.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, юар