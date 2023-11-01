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Минфин предупредил о последствиях ограничений на поставки алмазов из России - РИА Новости, 01.11.2023
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14:07 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/almazy-1906684801.html
Минфин предупредил о последствиях ограничений на поставки алмазов из России
Минфин предупредил о последствиях ограничений на поставки алмазов из России - РИА Новости, 01.11.2023
Минфин предупредил о последствиях ограничений на поставки алмазов из России
Ограничения против РФ как крупнейшего мирового поставщика алмазов исказят рынок, что ударит по наиболее уязвимым слоям населения, говорится в материалах,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:07
2023-11-01T14:07
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
юар
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ограничения против РФ как крупнейшего мирового поставщика алмазов исказят рынок, что ударит по наиболее уязвимым слоям населения, говорится в материалах, опубликованных на сайте Минфина России. "Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика (алмазов - ред.) неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения", - говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации. Там также добавляется, что для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, "будет перечеркнуто" - беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями. "Западные страны играют с ящиком Пандоры – им это дается легко, поскольку на карту поставлено процветание и благополучие других. Данная позиция также была четко сформулирована нашими коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA), в котором содержится призыв ко всем участникам КП поддерживать целостность ССКП как единственной универсальной схемы сертификации", - добавляют в Минфине. Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
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россия
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, юар
Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Россия, ЮАР
Минфин предупредил о последствиях ограничений на поставки алмазов из России

Минфин: ограничения против РФ как крупнейшего поставщика алмазов исказят рынок

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкСортировка алмазов
Сортировка алмазов - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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Сортировка алмазов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ограничения против РФ как крупнейшего мирового поставщика алмазов исказят рынок, что ударит по наиболее уязвимым слоям населения, говорится в материалах, опубликованных на сайте Минфина России.
"Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика (алмазов - ред.) неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения", - говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации.
Там также добавляется, что для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, "будет перечеркнуто" - беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями.
"Западные страны играют с ящиком Пандоры – им это дается легко, поскольку на карту поставлено процветание и благополучие других. Данная позиция также была четко сформулирована нашими коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA), в котором содержится призыв ко всем участникам КП поддерживать целостность ССКП как единственной универсальной схемы сертификации", - добавляют в Минфине.
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Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате.
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаРоссияЮАР
 
 
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