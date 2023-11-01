Минфин предупредил о последствиях ограничений на поставки алмазов из России
Минфин: ограничения против РФ как крупнейшего поставщика алмазов исказят рынок
Сортировка алмазов. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ограничения против РФ как крупнейшего мирового поставщика алмазов исказят рынок, что ударит по наиболее уязвимым слоям населения, говорится в материалах, опубликованных на сайте Минфина России.
"Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика (алмазов - ред.) неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения", - говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации.
Там также добавляется, что для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, "будет перечеркнуто" - беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями.
"Западные страны играют с ящиком Пандоры – им это дается легко, поскольку на карту поставлено процветание и благополучие других. Данная позиция также была четко сформулирована нашими коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA), в котором содержится призыв ко всем участникам КП поддерживать целостность ССКП как единственной универсальной схемы сертификации", - добавляют в Минфине.
Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате.
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.