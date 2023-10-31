Зеленский подставил США комментарием о Дагестане, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский, комментируя события в Дагестане, подставил хозяев в США
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский показал свою ограниченность и некомпетентность, комментируя события в Дагестане, а также "серьезно подставил своих хозяев" в США, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленский в очередной раз показал свою ограниченность и некомпетентность, когда прокомментировал недавние события в Дагестане. <…> Начнем с того, что конфликт, который спровоцировал события в Дагестане, не имеет национальной основы, он чисто религиозный, основанный на конфликте между исламским миром и иудеями. Русские, как традиционно православные, к этому конфликту отношения не могут иметь в принципе. Естественно, часть россиян — мусульмане, но тут-то и выходит, что Зеленский всех поставил в один ряд", — говорится в статье Медведчука, опубликованной на блог-платформе "Смотрим".
По словам украинского политика, таким образом Зеленский увеличил количество своих политических противников в мусульманском мире, поэтому о широкой поддержке Глобального Юга ему придется забыть.
"Почему же Зеленский не смог просто промолчать? Да потому, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы украинскими спецслужбами под руководством западных кураторов, а Зеленский от радости не удержался и "спалил всю контору". Ведь даже от американских журналистов не укрылось, что дело не в российских мусульманах, а в украинских провокациях в Дагестане. Публичное внимание Зеленского последнее время было сосредоточено именно на Дагестане, а Россия имеет огромное количество мусульманских регионов, и там ничего подобного не происходит", — отметил Медведчук.
Он сообщил, что "сам Зеленский в своей стране на государственном уровне развил такую русофобию, такую религиозную вражду и такой правовой беспредел, что Украина давно не может считаться не только цивилизованной страной, но и страной вообще".
"Политикан указал на беспорядки в России, но сам в своей стране навести порядок не в состоянии, хотя и обещал это, когда избирался президентом", — написал политик.
"Политикан указал на беспорядки в России, но сам в своей стране навести порядок не в состоянии, хотя и обещал это, когда избирался президентом", — написал политик.
Он также отметил, что, поддерживая Израиль, а не мир на Ближнем Востоке, Зеленский "своими руками обрезает Украине западную помощь". "Ведь сам-то Израиль не особо поддерживал Украину, занимая более миротворческую позицию. Украина теряет статус горячей точки номер один, а потому режим Зеленского кровно заинтересован в мире на Ближнем Востоке. Но у Зеленского не хватило ума, чтобы это понять. Эта ошибка будет стоить Украине десятков миллиардов западной помощи. И, как следствие, — поражение на поле боя и полный крах государственности", — сказал украинский политик.
Кроме того, Медведчук считает, что Зеленский "серьезно подставил своих хозяев не только перед мусульманами, но и перед евреями". "Как объяснить Израилю, что "самая произраильская страна" — Украина организует еврейские погромы на территории России, ведь там и шагу не могут сделать без команды Вашингтона? Получается, США одной рукой помогают Израилю, а другой — с помощью Украины — устраивают еврейские погромы?" — сказал он.
В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУ МВД по СКФО, 83 человека задержаны.
Президент Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.