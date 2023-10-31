Рейтинг@Mail.ru
Зеленский подставил США комментарием о Дагестане, заявил Медведчук - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 31.10.2023 (обновлено: 18:32 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906471608.html
Зеленский подставил США комментарием о Дагестане, заявил Медведчук
Зеленский подставил США комментарием о Дагестане, заявил Медведчук - РИА Новости, 31.10.2023
Зеленский подставил США комментарием о Дагестане, заявил Медведчук
Владимир Зеленский показал свою ограниченность и некомпетентность, комментируя события в Дагестане, а также "серьезно подставил своих хозяев" в США, заявил... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:42
2023-10-31T18:32
специальная военная операция на украине
украина
россия
израиль
владимир зеленский
виктор медведчук
в мире
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765976_19:0:991:547_1920x0_80_0_0_f3f6a23aa767099ec6d313f9090b169e.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский показал свою ограниченность и некомпетентность, комментируя события в Дагестане, а также "серьезно подставил своих хозяев" в США, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленский в очередной раз показал свою ограниченность и некомпетентность, когда прокомментировал недавние события в Дагестане. &lt;…&gt; Начнем с того, что конфликт, который спровоцировал события в Дагестане, не имеет национальной основы, он чисто религиозный, основанный на конфликте между исламским миром и иудеями. Русские, как традиционно православные, к этому конфликту отношения не могут иметь в принципе. Естественно, часть россиян — мусульмане, но тут-то и выходит, что Зеленский всех поставил в один ряд", — говорится в статье Медведчука, опубликованной на блог-платформе "Смотрим". По словам украинского политика, таким образом Зеленский увеличил количество своих политических противников в мусульманском мире, поэтому о широкой поддержке Глобального Юга ему придется забыть. "Почему же Зеленский не смог просто промолчать? Да потому, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы украинскими спецслужбами под руководством западных кураторов, а Зеленский от радости не удержался и "спалил всю контору". Ведь даже от американских журналистов не укрылось, что дело не в российских мусульманах, а в украинских провокациях в Дагестане. Публичное внимание Зеленского последнее время было сосредоточено именно на Дагестане, а Россия имеет огромное количество мусульманских регионов, и там ничего подобного не происходит", — отметил Медведчук. Он сообщил, что "сам Зеленский в своей стране на государственном уровне развил такую русофобию, такую религиозную вражду и такой правовой беспредел, что Украина давно не может считаться не только цивилизованной страной, но и страной вообще". "Политикан указал на беспорядки в России, но сам в своей стране навести порядок не в состоянии, хотя и обещал это, когда избирался президентом", — написал политик. Он также отметил, что, поддерживая Израиль, а не мир на Ближнем Востоке, Зеленский "своими руками обрезает Украине западную помощь". "Ведь сам-то Израиль не особо поддерживал Украину, занимая более миротворческую позицию. Украина теряет статус горячей точки номер один, а потому режим Зеленского кровно заинтересован в мире на Ближнем Востоке. Но у Зеленского не хватило ума, чтобы это понять. Эта ошибка будет стоить Украине десятков миллиардов западной помощи. И, как следствие, — поражение на поле боя и полный крах государственности", — сказал украинский политик. Кроме того, Медведчук считает, что Зеленский "серьезно подставил своих хозяев не только перед мусульманами, но и перед евреями". "Как объяснить Израилю, что "самая произраильская страна" — Украина организует еврейские погромы на территории России, ведь там и шагу не могут сделать без команды Вашингтона? Получается, США одной рукой помогают Израилю, а другой — с помощью Украины — устраивают еврейские погромы?" — сказал он. В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУ МВД по СКФО, 83 человека задержаны. Президент Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906351216.html
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
https://ria.ru/20220409/serial-1782691784.html
украина
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765976_141:0:870:547_1920x0_80_0_0_7445ea52e230a3abe854268411473106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, израиль, владимир зеленский, виктор медведчук, в мире, республика дагестан, беспорядки в аэропорту махачкалы
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Израиль, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, В мире, Республика Дагестан, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Зеленский подставил США комментарием о Дагестане, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский, комментируя события в Дагестане, подставил хозяев в США

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский показал свою ограниченность и некомпетентность, комментируя события в Дагестане, а также "серьезно подставил своих хозяев" в США, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленский в очередной раз показал свою ограниченность и некомпетентность, когда прокомментировал недавние события в Дагестане. <…> Начнем с того, что конфликт, который спровоцировал события в Дагестане, не имеет национальной основы, он чисто религиозный, основанный на конфликте между исламским миром и иудеями. Русские, как традиционно православные, к этому конфликту отношения не могут иметь в принципе. Естественно, часть россиян — мусульмане, но тут-то и выходит, что Зеленский всех поставил в один ряд", — говорится в статье Медведчука, опубликованной на блог-платформе "Смотрим".
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Будущее Палестины решается на Украине
30 октября, 23:10
По словам украинского политика, таким образом Зеленский увеличил количество своих политических противников в мусульманском мире, поэтому о широкой поддержке Глобального Юга ему придется забыть.
"Почему же Зеленский не смог просто промолчать? Да потому, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы украинскими спецслужбами под руководством западных кураторов, а Зеленский от радости не удержался и "спалил всю контору". Ведь даже от американских журналистов не укрылось, что дело не в российских мусульманах, а в украинских провокациях в Дагестане. Публичное внимание Зеленского последнее время было сосредоточено именно на Дагестане, а Россия имеет огромное количество мусульманских регионов, и там ничего подобного не происходит", — отметил Медведчук.
Он сообщил, что "сам Зеленский в своей стране на государственном уровне развил такую русофобию, такую религиозную вражду и такой правовой беспредел, что Украина давно не может считаться не только цивилизованной страной, но и страной вообще".

"Политикан указал на беспорядки в России, но сам в своей стране навести порядок не в состоянии, хотя и обещал это, когда избирался президентом", — написал политик.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Это запланировано. Киеву сообщили страшные новости об окончании конфликта
Вчера, 10:10
Он также отметил, что, поддерживая Израиль, а не мир на Ближнем Востоке, Зеленский "своими руками обрезает Украине западную помощь". "Ведь сам-то Израиль не особо поддерживал Украину, занимая более миротворческую позицию. Украина теряет статус горячей точки номер один, а потому режим Зеленского кровно заинтересован в мире на Ближнем Востоке. Но у Зеленского не хватило ума, чтобы это понять. Эта ошибка будет стоить Украине десятков миллиардов западной помощи. И, как следствие, — поражение на поле боя и полный крах государственности", — сказал украинский политик.
Кроме того, Медведчук считает, что Зеленский "серьезно подставил своих хозяев не только перед мусульманами, но и перед евреями". "Как объяснить Израилю, что "самая произраильская страна" — Украина организует еврейские погромы на территории России, ведь там и шагу не могут сделать без команды Вашингтона? Получается, США одной рукой помогают Израилю, а другой — с помощью Украины — устраивают еврейские погромы?" — сказал он.
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
У Зеленского депрессия. Украина в безысходности из-за высоких потерь
30 октября, 08:00
В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУ МВД по СКФО, 83 человека задержаны.
Президент Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
Стоп-кадр заставки сериала Сваты
Глава Дагестана призвал российские каналы отказаться от сериала "Сваты"
9 апреля 2022, 16:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияИзраильВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВ миреРеспублика ДагестанБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала