В Якутске открыли Казанский сквер и памятник поэту Мусе Джалилю
В Якутске открыли Казанский сквер и памятник поэту Мусе Джалилю
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Казанский сквер и памятник татарскому поэту Мусе Джалилю открыли в Якутске в знак дружбы народов, на открытие прибыла делегация во главе с заместителем премьер-министра Татарстана, председателем национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым, рассказал РИА Новости глава Якутска Евгений Григорьев.
По словам главы Якутска, в июне 2021 года в Казани прошли Дни Якутии. Руководители двух регионов Айсен Николаев и Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве. В 2022 году большая делегация во главе с Миннихановым участвовала в национальном празднике "Ысыах Туймаады" в городе. Тогда состоялась торжественная закладка сквера "Казанский".
"Сегодня у нас в Якутске в знак дружбы народов мы ввели Казанский сквер и бюст великого татарского поэта Мусы Джалиля. Проект удалось реализовать во взаимодействии с руководством Республики Татарстан, землячеством татарского народа в городе Якутске "Туган Як". Безусловно, работы по благоустройству сквера продолжатся. Для нас это хорошо вдвойне – и город благоустраивается, и укрепляется братство наших народов. Наверное, пример татарского народа послужит стимулом для национальных организаций других народов, населяющих Якутск", - отметил градоначальник.
В торжественном событии принял участие заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников. Он подчеркнул, что проект является данью памяти и уважения представителям татарского народа, оставившим свой яркий след в истории становления Якутского края и внесшим неоценимый вклад в развитии современной Якутии.
Новое общественное пространство укрепит сотрудничество между двумя республиками, уверен Шайхразиев. "Как никогда в эти дни мы сплотились вокруг нашего национального лидера, президента России Владимира Владимировича Путина. И сегодня, когда мы открываем памятник великому сыну Советского Союза, Герою Советского Союза Мусе Джалилю, опять возвращаемся к его стихотворениям, мы говорим его словами: "Я песни посвятил своей стране, жизнь отдам своему народу". Именно наши ребята в СВО сегодня так и поступают во имя счастья, завтрашнего дня, для того, чтобы наши дети и внуки могли жить в мире и согласии и гордились своей историей", - отметил он.