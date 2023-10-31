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В Якутске открыли Казанский сквер и памятник поэту Мусе Джалилю - РИА Новости, 31.10.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
13:49 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/yakutsk-1906416384.html
В Якутске открыли Казанский сквер и памятник поэту Мусе Джалилю
В Якутске открыли Казанский сквер и памятник поэту Мусе Джалилю - РИА Новости, 31.10.2023
В Якутске открыли Казанский сквер и памятник поэту Мусе Джалилю
Казанский сквер и памятник татарскому поэту Мусе Джалилю открыли в Якутске в знак дружбы народов, на открытие прибыла делегация во главе с заместителем... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:49
2023-10-31T13:49
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якутск
муса джалиль (муса джалилов)
республика татарстан (татарстан)
республика саха (якутия)
айсен николаев
рустам минниханов
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ЯКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Казанский сквер и памятник татарскому поэту Мусе Джалилю открыли в Якутске в знак дружбы народов, на открытие прибыла делегация во главе с заместителем премьер-министра Татарстана, председателем национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым, рассказал РИА Новости глава Якутска Евгений Григорьев. По словам главы Якутска, в июне 2021 года в Казани прошли Дни Якутии. Руководители двух регионов Айсен Николаев и Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве. В 2022 году большая делегация во главе с Миннихановым участвовала в национальном празднике "Ысыах Туймаады" в городе. Тогда состоялась торжественная закладка сквера "Казанский". "Сегодня у нас в Якутске в знак дружбы народов мы ввели Казанский сквер и бюст великого татарского поэта Мусы Джалиля. Проект удалось реализовать во взаимодействии с руководством Республики Татарстан, землячеством татарского народа в городе Якутске "Туган Як". Безусловно, работы по благоустройству сквера продолжатся. Для нас это хорошо вдвойне – и город благоустраивается, и укрепляется братство наших народов. Наверное, пример татарского народа послужит стимулом для национальных организаций других народов, населяющих Якутск", - отметил градоначальник. В торжественном событии принял участие заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников. Он подчеркнул, что проект является данью памяти и уважения представителям татарского народа, оставившим свой яркий след в истории становления Якутского края и внесшим неоценимый вклад в развитии современной Якутии. Новое общественное пространство укрепит сотрудничество между двумя республиками, уверен Шайхразиев. "Как никогда в эти дни мы сплотились вокруг нашего национального лидера, президента России Владимира Владимировича Путина. И сегодня, когда мы открываем памятник великому сыну Советского Союза, Герою Советского Союза Мусе Джалилю, опять возвращаемся к его стихотворениям, мы говорим его словами: "Я песни посвятил своей стране, жизнь отдам своему народу". Именно наши ребята в СВО сегодня так и поступают во имя счастья, завтрашнего дня, для того, чтобы наши дети и внуки могли жить в мире и согласии и гордились своей историей", - отметил он.
https://ria.ru/20231030/yakutiya-1906217902.html
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якутск, муса джалиль (муса джалилов), республика татарстан (татарстан), республика саха (якутия), айсен николаев, рустам минниханов
Республика Саха (Якутия), Якутск, Муса Джалиль (Муса Джалилов), Республика Татарстан (Татарстан), Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Рустам Минниханов
В Якутске открыли Казанский сквер и памятник поэту Мусе Джалилю

В Якутске открыли Казанский сквер и памятник поэту Мусе Джалилю

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Казанский сквер и памятник татарскому поэту Мусе Джалилю открыли в Якутске в знак дружбы народов, на открытие прибыла делегация во главе с заместителем премьер-министра Татарстана, председателем национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым, рассказал РИА Новости глава Якутска Евгений Григорьев.
По словам главы Якутска, в июне 2021 года в Казани прошли Дни Якутии. Руководители двух регионов Айсен Николаев и Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве. В 2022 году большая делегация во главе с Миннихановым участвовала в национальном празднике "Ысыах Туймаады" в городе. Тогда состоялась торжественная закладка сквера "Казанский".
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"Сегодня у нас в Якутске в знак дружбы народов мы ввели Казанский сквер и бюст великого татарского поэта Мусы Джалиля. Проект удалось реализовать во взаимодействии с руководством Республики Татарстан, землячеством татарского народа в городе Якутске "Туган Як". Безусловно, работы по благоустройству сквера продолжатся. Для нас это хорошо вдвойне – и город благоустраивается, и укрепляется братство наших народов. Наверное, пример татарского народа послужит стимулом для национальных организаций других народов, населяющих Якутск", - отметил градоначальник.
В торжественном событии принял участие заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников. Он подчеркнул, что проект является данью памяти и уважения представителям татарского народа, оставившим свой яркий след в истории становления Якутского края и внесшим неоценимый вклад в развитии современной Якутии.
Новое общественное пространство укрепит сотрудничество между двумя республиками, уверен Шайхразиев. "Как никогда в эти дни мы сплотились вокруг нашего национального лидера, президента России Владимира Владимировича Путина. И сегодня, когда мы открываем памятник великому сыну Советского Союза, Герою Советского Союза Мусе Джалилю, опять возвращаемся к его стихотворениям, мы говорим его словами: "Я песни посвятил своей стране, жизнь отдам своему народу". Именно наши ребята в СВО сегодня так и поступают во имя счастья, завтрашнего дня, для того, чтобы наши дети и внуки могли жить в мире и согласии и гордились своей историей", - отметил он.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутскМуса Джалиль (Муса Джалилов)Республика Татарстан (Татарстан)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРустам Минниханов
 
 
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