https://ria.ru/20231031/vzryv-1906389044.html

В Кривом Роге прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Кривом Роге прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2023

В Кривом Роге прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области, сообщило местное издание "Зеркало недели". РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:29

2023-10-31T12:29

2023-10-31T12:31

в мире

кривой рог

россия

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104587/46/1045874618_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_849cca588d35d19b6ce42e7de3d22f17.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области, сообщило местное издание "Зеркало недели". "Кривой Рог: местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении. Ранее в этом украинском регионе и ряде соседних областей была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231031/sredstva-1906332074.html

кривой рог

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кривой рог, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины