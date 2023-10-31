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В Кривом Роге прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2023
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12:29 31.10.2023 (обновлено: 12:31 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/vzryv-1906389044.html
В Кривом Роге прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Кривом Роге прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2023
В Кривом Роге прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области, сообщило местное издание "Зеркало недели". РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:29
2023-10-31T12:31
в мире
кривой рог
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области, сообщило местное издание "Зеркало недели". "Кривой Рог: местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении. Ранее в этом украинском регионе и ряде соседних областей была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231031/sredstva-1906332074.html
кривой рог
россия
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в мире, кривой рог, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Кривой Рог, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремел взрыв, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Кривом Роге прогремел взрыв

© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Fotolia / Fotokon
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области, сообщило местное издание "Зеркало недели".
"Кривой Рог: местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении.
Ранее в этом украинском регионе и ряде соседних областей была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреКривой РогРоссияДнепропетровская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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