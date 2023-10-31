https://ria.ru/20231031/vulkan-1906331100.html

На Камчатке Ключевскому вулкану присвоили "красный" код опасности

На Камчатке Ключевскому вулкану присвоили "красный" код опасности - РИА Новости, 31.10.2023

На Камчатке Ключевскому вулкану присвоили "красный" код опасности

Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН присвоили Ключевскому вулкану на... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T06:39

2023-10-31T06:39

2023-10-31T10:17

петропавловск-камчатский

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российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт – РИА Новости. Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН присвоили Ключевскому вулкану на Камчатке "красный" код опасности для авиации из-за усиления его извержения, говорится в сообщении KVERT. "Активность вулкана значительно возросла. За сегодняшний день на нем произошли три выброса. Спутниковые данные KVERT показали, что столб пепла поднялся на высоту 9,5-9,8 километра над уровнем моря и простирается на 192 километра к юго-западу от вулкана. Авиационный цветовой код – "красный", - говорится в сообщении. Выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря, то есть в воздушном эшелоне, где летят самолеты, возможен в любое время. Уточняется, что облако пепла содержит в себе не только свежие частицы, но и те, которые были подняты в воздух при обрушениях в Апахончичском желобе, где сейчас идет лава. Поток раскаленного материала опустился из кратера до 2,7 тысячи метров над уровнем моря при высоте Ключевского 4750 метров над уровнем моря. В кратере наблюдается рост шлакового конуса. Согласно карте-схеме распространения пеплового облака, оно в ближайшее время может достичь Алеутских островов. На пути распространения возможно оседание незначительного слоя пепла в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. Вулкан Ключевской выбрасывает столбы пепла ежедневно в последние несколько дней. Само извержение началось 23 июня 2023 года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района, он находится всего в 30 километрах от исполина.

https://ria.ru/20231027/lava-1905537406.html

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петропавловск-камчатский, елизовский район, усть-камчатский район, российская академия наук, россия, происшествия