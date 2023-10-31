Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке Ключевскому вулкану присвоили "красный" код опасности - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 31.10.2023 (обновлено: 10:17 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/vulkan-1906331100.html
На Камчатке Ключевскому вулкану присвоили "красный" код опасности
На Камчатке Ключевскому вулкану присвоили "красный" код опасности - РИА Новости, 31.10.2023
На Камчатке Ключевскому вулкану присвоили "красный" код опасности
Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН присвоили Ключевскому вулкану на... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:39
2023-10-31T10:17
петропавловск-камчатский
елизовский район
усть-камчатский район
российская академия наук
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906352395_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_10bdd27a140f93a6311c376b0b3e1dc1.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт – РИА Новости. Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН присвоили Ключевскому вулкану на Камчатке "красный" код опасности для авиации из-за усиления его извержения, говорится в сообщении KVERT. "Активность вулкана значительно возросла. За сегодняшний день на нем произошли три выброса. Спутниковые данные KVERT показали, что столб пепла поднялся на высоту 9,5-9,8 километра над уровнем моря и простирается на 192 километра к юго-западу от вулкана. Авиационный цветовой код – "красный", - говорится в сообщении. Выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря, то есть в воздушном эшелоне, где летят самолеты, возможен в любое время. Уточняется, что облако пепла содержит в себе не только свежие частицы, но и те, которые были подняты в воздух при обрушениях в Апахончичском желобе, где сейчас идет лава. Поток раскаленного материала опустился из кратера до 2,7 тысячи метров над уровнем моря при высоте Ключевского 4750 метров над уровнем моря. В кратере наблюдается рост шлакового конуса. Согласно карте-схеме распространения пеплового облака, оно в ближайшее время может достичь Алеутских островов. На пути распространения возможно оседание незначительного слоя пепла в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. Вулкан Ключевской выбрасывает столбы пепла ежедневно в последние несколько дней. Само извержение началось 23 июня 2023 года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района, он находится всего в 30 километрах от исполина.
https://ria.ru/20231027/lava-1905537406.html
петропавловск-камчатский
елизовский район
усть-камчатский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906352395_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_46925228080f9130b9e2845db018e57e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петропавловск-камчатский, елизовский район, усть-камчатский район, российская академия наук, россия, происшествия
Петропавловск-Камчатский, Елизовский район, Усть-Камчатский район, Российская академия наук, Россия, Происшествия
На Камчатке Ключевскому вулкану присвоили "красный" код опасности

На Камчатке Ключевскому вулкану присвоили "красный" код опасности для авиации

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАНВулкан Ключевской на Камчатке. 31 октября 2023
Вулкан Ключевской на Камчатке. 31 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Вулкан Ключевской на Камчатке. 31 октября 2023
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт – РИА Новости. Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН присвоили Ключевскому вулкану на Камчатке "красный" код опасности для авиации из-за усиления его извержения, говорится в сообщении KVERT.
«
"Активность вулкана значительно возросла. За сегодняшний день на нем произошли три выброса. Спутниковые данные KVERT показали, что столб пепла поднялся на высоту 9,5-9,8 километра над уровнем моря и простирается на 192 километра к юго-западу от вулкана. Авиационный цветовой код – "красный", - говорится в сообщении.
Выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря, то есть в воздушном эшелоне, где летят самолеты, возможен в любое время. Уточняется, что облако пепла содержит в себе не только свежие частицы, но и те, которые были подняты в воздух при обрушениях в Апахончичском желобе, где сейчас идет лава. Поток раскаленного материала опустился из кратера до 2,7 тысячи метров над уровнем моря при высоте Ключевского 4750 метров над уровнем моря. В кратере наблюдается рост шлакового конуса.
Согласно карте-схеме распространения пеплового облака, оно в ближайшее время может достичь Алеутских островов. На пути распространения возможно оседание незначительного слоя пепла в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.
Вулкан Ключевской выбрасывает столбы пепла ежедневно в последние несколько дней. Само извержение началось 23 июня 2023 года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района, он находится всего в 30 километрах от исполина.
Вулкан Ключевской на Камчатке. 27 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы
27 октября, 04:51
 
Петропавловск-КамчатскийЕлизовский районУсть-Камчатский районРоссийская академия наукРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала