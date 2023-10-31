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"Возвращают земли". В США заметили странную деталь в поведении ВСУ
"Возвращают земли". В США заметили странную деталь в поведении ВСУ - РИА Новости, 31.10.2023
"Возвращают земли". В США заметили странную деталь в поведении ВСУ
ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны, несмотря на предупреждения западных СМИ о ее неприступности, заявил бывший морской пехотинец... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:30
2023-10-31T18:30
2023-10-31T19:11
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны, несмотря на предупреждения западных СМИ о ее неприступности, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Даже западные СМИ говорили, что Россия готовила линии обороны, которые предназначены для противостояния сильным и многочисленным ударам со стороны Украины. После она принимает контрмеры и возвращает утраченные территории. Так и происходит уже больше четырех месяцев", — отметил он.По мнению военного, украинским войскам не удалось добиться никаких успехов в ходе контрнаступления. Эксперт добавил, что при этом ВСУ несут катастрофические потери.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
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"Возвращают земли". В США заметили странную деталь в поведении ВСУ
Экс-морпех Берлетик: ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны