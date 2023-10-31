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"Возвращают земли". В США заметили странную деталь в поведении ВСУ - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 31.10.2023 (обновлено: 19:11 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/vsu-1906503222.html
"Возвращают земли". В США заметили странную деталь в поведении ВСУ
"Возвращают земли". В США заметили странную деталь в поведении ВСУ - РИА Новости, 31.10.2023
"Возвращают земли". В США заметили странную деталь в поведении ВСУ
ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны, несмотря на предупреждения западных СМИ о ее неприступности, заявил бывший морской пехотинец... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:30
2023-10-31T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны, несмотря на предупреждения западных СМИ о ее неприступности, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.&quot;Даже западные СМИ говорили, что Россия готовила линии обороны, которые предназначены для противостояния сильным и многочисленным ударам со стороны Украины. После она принимает контрмеры и возвращает утраченные территории. Так и происходит уже больше четырех месяцев&quot;, — отметил он.По мнению военного, украинским войскам не удалось добиться никаких успехов в ходе контрнаступления. Эксперт добавил, что при этом ВСУ несут катастрофические потери.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
https://ria.ru/20231031/vsu-1906476152.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Возвращают земли". В США заметили странную деталь в поведении ВСУ

Экс-морпех Берлетик: ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны, несмотря на предупреждения западных СМИ о ее неприступности, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
«

"Даже западные СМИ говорили, что Россия готовила линии обороны, которые предназначены для противостояния сильным и многочисленным ударам со стороны Украины. После она принимает контрмеры и возвращает утраченные территории. Так и происходит уже больше четырех месяцев", — отметил он.

По мнению военного, украинским войскам не удалось добиться никаких успехов в ходе контрнаступления. Эксперт добавил, что при этом ВСУ несут катастрофические потери.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
"Будет восстание". В США пришли в ужас из-за ситуации в рядах ВСУ
Вчера, 17:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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