https://ria.ru/20231031/vsu-1906503222.html

"Возвращают земли". В США заметили странную деталь в поведении ВСУ

"Возвращают земли". В США заметили странную деталь в поведении ВСУ - РИА Новости, 31.10.2023

"Возвращают земли". В США заметили странную деталь в поведении ВСУ

ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны, несмотря на предупреждения западных СМИ о ее неприступности, заявил бывший морской пехотинец... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:30

2023-10-31T18:30

2023-10-31T19:11

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вооруженные силы сша

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны, несмотря на предупреждения западных СМИ о ее неприступности, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Даже западные СМИ говорили, что Россия готовила линии обороны, которые предназначены для противостояния сильным и многочисленным ударам со стороны Украины. После она принимает контрмеры и возвращает утраченные территории. Так и происходит уже больше четырех месяцев", — отметил он.По мнению военного, украинским войскам не удалось добиться никаких успехов в ходе контрнаступления. Эксперт добавил, что при этом ВСУ несут катастрофические потери.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.

https://ria.ru/20231031/vsu-1906476152.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато