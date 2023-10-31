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"Будет восстание". В США пришли в ужас из-за ситуации в рядах ВСУ - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 31.10.2023 (обновлено: 21:41 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/vsu-1906476152.html
"Будет восстание". В США пришли в ужас из-за ситуации в рядах ВСУ
"Будет восстание". В США пришли в ужас из-за ситуации в рядах ВСУ - РИА Новости, 31.10.2023
"Будет восстание". В США пришли в ужас из-за ситуации в рядах ВСУ
Украинские военные могут поднять восстание против киевского режима из-за огромных потерь, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:01
2023-10-31T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинские военные могут поднять восстание против киевского режима из-за огромных потерь, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Там (на Украине. — Прим. ред.) солдаты, которые формируют группы из всего трех-четырех человек. &lt;…&gt; Они боятся, что если попытаться заменить целый взвод, то все закончится восстанием против украинского правительства", — отметил он.По словам офицера, ВСУ понесли огромные потери за время военного конфликта. По его оценкам, количество погибших может достигать полумиллиона. Он добавляет, что также нужно учитывать большое количество тяжелораненых."Мы говорим об армии, которая разваливается", — резюмировал он.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html
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в мире, украина, киев, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО
"Будет восстание". В США пришли в ужас из-за ситуации в рядах ВСУ

Полковник Макгрегор: ВСУ могут восстать против украинского правительства

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинские военные могут поднять восстание против киевского режима из-за огромных потерь, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Там (на Украине. — Прим. ред.) солдаты, которые формируют группы из всего трех-четырех человек. <…> Они боятся, что если попытаться заменить целый взвод, то все закончится восстанием против украинского правительства", — отметил он.
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По словам офицера, ВСУ понесли огромные потери за время военного конфликта. По его оценкам, количество погибших может достигать полумиллиона. Он добавляет, что также нужно учитывать большое количество тяжелораненых.
"Мы говорим об армии, которая разваливается", — резюмировал он.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПентагонНАТО
 
 
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