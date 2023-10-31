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В Запорожской области заявили об утрате ВСУ наступательного потенциала - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/vsu-1906345116.html
В Запорожской области заявили об утрате ВСУ наступательного потенциала
В Запорожской области заявили об утрате ВСУ наступательного потенциала - РИА Новости, 31.10.2023
В Запорожской области заявили об утрате ВСУ наступательного потенциала
Подразделения украинских войск на ореховском направлении Запорожской линии фронта утратили наступательный потенциал, в связи с чем противник начал ротацию,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:29
2023-10-31T09:29
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Подразделения украинских войск на ореховском направлении Запорожской линии фронта утратили наступательный потенциал, в связи с чем противник начал ротацию, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Противник на ореховском направлении проводит ротацию, так как те подразделения, которые находятся на передовой, понесли большие потери и утратили весь наступательный потенциал. Они, скорее всего, в ближайшем будущем смогут только держать оборону, а не пытаться идти вперед", - сказал Рогов. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905996503.html
запорожская область
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владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области заявили об утрате ВСУ наступательного потенциала

Рогов: ВСУ утратили наступательный потенциал на Ореховском направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Подразделения украинских войск на ореховском направлении Запорожской линии фронта утратили наступательный потенциал, в связи с чем противник начал ротацию, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Противник на ореховском направлении проводит ротацию, так как те подразделения, которые находятся на передовой, понесли большие потери и утратили весь наступательный потенциал. Они, скорее всего, в ближайшем будущем смогут только держать оборону, а не пытаться идти вперед", - сказал Рогов.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 октября, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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