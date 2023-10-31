https://ria.ru/20231031/vsu-1906345116.html

В Запорожской области заявили об утрате ВСУ наступательного потенциала

В Запорожской области заявили об утрате ВСУ наступательного потенциала - РИА Новости, 31.10.2023

В Запорожской области заявили об утрате ВСУ наступательного потенциала

Подразделения украинских войск на ореховском направлении Запорожской линии фронта утратили наступательный потенциал, в связи с чем противник начал ротацию,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:29

2023-10-31T09:29

2023-10-31T09:29

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870294549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdce82436abf22ae1560d8a6758b2061.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Подразделения украинских войск на ореховском направлении Запорожской линии фронта утратили наступательный потенциал, в связи с чем противник начал ротацию, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Противник на ореховском направлении проводит ротацию, так как те подразделения, которые находятся на передовой, понесли большие потери и утратили весь наступательный потенциал. Они, скорее всего, в ближайшем будущем смогут только держать оборону, а не пытаться идти вперед", - сказал Рогов. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905996503.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины