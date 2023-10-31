https://ria.ru/20231031/volgograd-1906384374.html
Жителей Волгограда предупредили о появлении новой православной секты
Жителей Волгограда предупредили о появлении новой православной секты - РИА Новости, 31.10.2023
Жителей Волгограда предупредили о появлении новой православной секты
Волгоградская епархия предупредила о появлении в регионе тоталитарной секты "Русская православная церковь – Царская империя", которая призывает создать внутри... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:09
2023-10-31T12:09
2023-10-31T12:11
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ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Волгоградская епархия предупредила о появлении в регионе тоталитарной секты "Русская православная церковь – Царская империя", которая призывает создать внутри России независимое государство "Триединая Русь". "По информации, полученной от Антисектантской службы западного викариатства Москвы, на территории Волгоградской области появилась тоталитарная секта, именующая себя "Русская православная церковь – Царская империя ", которая производит расклейку пропагандистских объявлений на дверях и стенах православных храмов", - сообщает епархия на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что первая акция этой секты прошла у храма Всех святых в Волжском. По данным епархии, организация вербует людей в свои ряды для создания внутри России независимого государства "Триединая Русь". Во главе секты, по информации священнослужителей, стоят ранее судимый человек, который именует себя "патриарх-царь-пророк Илья", и его помощник -"митрополит" всея Руси и "пророк" Енох. РИА Новости пока не располагает комментарием МВД и прокуратуры.
https://ria.ru/20210127/sekta-1594646426.html
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россия, волгоград, москва, общество
Россия, Волгоград, Москва, Общество
Жителей Волгограда предупредили о появлении новой православной секты
Волгоградцев предупредили о появлении секты, призывающей к созданию государства