https://ria.ru/20231031/volgograd-1906384374.html

Жителей Волгограда предупредили о появлении новой православной секты

Жителей Волгограда предупредили о появлении новой православной секты - РИА Новости, 31.10.2023

Жителей Волгограда предупредили о появлении новой православной секты

Волгоградская епархия предупредила о появлении в регионе тоталитарной секты "Русская православная церковь – Царская империя", которая призывает создать внутри... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:09

2023-10-31T12:09

2023-10-31T12:11

россия

волгоград

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786778011_0:295:3069:2021_1920x0_80_0_0_8456f35a7001d692e90badf57eb9259f.jpg

ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Волгоградская епархия предупредила о появлении в регионе тоталитарной секты "Русская православная церковь – Царская империя", которая призывает создать внутри России независимое государство "Триединая Русь". "По информации, полученной от Антисектантской службы западного викариатства Москвы, на территории Волгоградской области появилась тоталитарная секта, именующая себя "Русская православная церковь – Царская империя ", которая производит расклейку пропагандистских объявлений на дверях и стенах православных храмов", - сообщает епархия на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что первая акция этой секты прошла у храма Всех святых в Волжском. По данным епархии, организация вербует людей в свои ряды для создания внутри России независимого государства "Триединая Русь". Во главе секты, по информации священнослужителей, стоят ранее судимый человек, который именует себя "патриарх-царь-пророк Илья", и его помощник -"митрополит" всея Руси и "пророк" Енох. РИА Новости пока не располагает комментарием МВД и прокуратуры.

https://ria.ru/20210127/sekta-1594646426.html

россия

волгоград

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, волгоград, москва, общество