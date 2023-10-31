https://ria.ru/20231031/ukraine-1906549671.html

В Нидерландах выступили против вступления Украины в ЕС из-за гонений УПЦ

В Нидерландах выступили против вступления Украины в ЕС из-за гонений УПЦ - РИА Новости, 31.10.2023

В Нидерландах выступили против вступления Украины в ЕС из-за гонений УПЦ

Депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD) Марсель де Грааф заявил, что обратился в Еврокомиссию с призывом отреагировать на... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T21:57

2023-10-31T21:57

2023-10-31T21:57

религия

украина

евросоюз

еврокомиссия

киев

нидерланды

европарламент

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ГААГА, 31 окт - РИА Новости. Депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD) Марсель де Грааф заявил, что обратился в Еврокомиссию с призывом отреагировать на притеснения Киевом Украинской православной церкви, отметив, что Украина не должна стать членом ЕС. "Украина нарушает верховенство закона и права человека. Украина никогда не должна стать членом ЕС", - написал де Грааф в соцсети Х во вторник, комментируя закон о запрете УПЦ. Он сообщил, что вместе с другим депутатом Европарламента от немецкой партии "Альтернатива для Германии" Иоахимом Кусом он обратился в Еврокомиссию с призывом принять меры для защиты Украинской православной церкви от давления со стороны правительства Украины. В своем обращении евродепутаты отметили, что украинское правительство "оказывает все большее давление на УПЦ, которая исторически играла центральную роль в духовной жизни украинского общества". Де Грааф задал ЕК вопрос о том, согласна ли с она с тем, что рассмотрение Киевом полного запрета УПЦ противоречит верховенству закона и Лиссабонскому договору. Нидерландский депутат также хочет знать, не являются ли подобные действия Украины препятствием для дальнейших переговоров о ее членстве в ЕС. "Члены Европарламента надеются, что Еврокомиссия внимательно рассмотрит эту ситуацию и примет необходимые меры для защиты свободы вероисповедания и прав конфессий на Украине", - говорится в обращении. В четверг, 19 октября, Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о запрете Украинской православной церкви. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение запретить ее деятельность, а парламент одобрил в первом чтении законопроект о фактическом запрете УПЦ во всей стране. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231031/khram-1906481854.html

https://ria.ru/20231020/zakon-1903928984.html

https://ria.ru/20231030/dokumenty-1906060556.html

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украина, евросоюз, еврокомиссия, киев, нидерланды, европарламент