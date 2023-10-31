https://ria.ru/20231031/ukraine-1906549671.html
В Нидерландах выступили против вступления Украины в ЕС из-за гонений УПЦ
В Нидерландах выступили против вступления Украины в ЕС из-за гонений УПЦ - РИА Новости, 31.10.2023
В Нидерландах выступили против вступления Украины в ЕС из-за гонений УПЦ
Депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD) Марсель де Грааф заявил, что обратился в Еврокомиссию с призывом отреагировать на... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T21:57
2023-10-31T21:57
2023-10-31T21:57
религия
украина
евросоюз
еврокомиссия
киев
нидерланды
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889781902_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f6131a0a60bfd8ae3945d75d27b5a5fd.jpg
ГААГА, 31 окт - РИА Новости. Депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD) Марсель де Грааф заявил, что обратился в Еврокомиссию с призывом отреагировать на притеснения Киевом Украинской православной церкви, отметив, что Украина не должна стать членом ЕС. "Украина нарушает верховенство закона и права человека. Украина никогда не должна стать членом ЕС", - написал де Грааф в соцсети Х во вторник, комментируя закон о запрете УПЦ. Он сообщил, что вместе с другим депутатом Европарламента от немецкой партии "Альтернатива для Германии" Иоахимом Кусом он обратился в Еврокомиссию с призывом принять меры для защиты Украинской православной церкви от давления со стороны правительства Украины. В своем обращении евродепутаты отметили, что украинское правительство "оказывает все большее давление на УПЦ, которая исторически играла центральную роль в духовной жизни украинского общества". Де Грааф задал ЕК вопрос о том, согласна ли с она с тем, что рассмотрение Киевом полного запрета УПЦ противоречит верховенству закона и Лиссабонскому договору. Нидерландский депутат также хочет знать, не являются ли подобные действия Украины препятствием для дальнейших переговоров о ее членстве в ЕС. "Члены Европарламента надеются, что Еврокомиссия внимательно рассмотрит эту ситуацию и примет необходимые меры для защиты свободы вероисповедания и прав конфессий на Украине", - говорится в обращении. В четверг, 19 октября, Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о запрете Украинской православной церкви. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение запретить ее деятельность, а парламент одобрил в первом чтении законопроект о фактическом запрете УПЦ во всей стране. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231031/khram-1906481854.html
https://ria.ru/20231020/zakon-1903928984.html
https://ria.ru/20231030/dokumenty-1906060556.html
украина
киев
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889781902_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_f2ed77ccfdd7c7f64e92080ece3f3919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, еврокомиссия, киев, нидерланды, европарламент
Религия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Киев, Нидерланды, Европарламент
В Нидерландах выступили против вступления Украины в ЕС из-за гонений УПЦ
Нидерландский депутат де Грааф: Украине не место в ЕС из-за притеснений УПЦ
ГААГА, 31 окт - РИА Новости.
Депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD) Марсель де Грааф заявил
, что обратился в Еврокомиссию с призывом отреагировать на притеснения Киевом Украинской православной церкви, отметив, что Украина не должна стать членом ЕС.
"Украина нарушает верховенство закона и права человека. Украина никогда не должна стать членом ЕС", - написал де Грааф в соцсети Х во вторник, комментируя закон о запрете УПЦ.
Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области
Он сообщил, что вместе с другим депутатом Европарламента от немецкой партии "Альтернатива для Германии" Иоахимом Кусом он обратился в Еврокомиссию с призывом принять меры для защиты Украинской православной церкви от давления со стороны правительства Украины.
В своем обращении евродепутаты отметили, что украинское правительство "оказывает все большее давление на УПЦ, которая исторически играла центральную роль в духовной жизни украинского общества".
Де Грааф задал ЕК вопрос о том, согласна ли с она с тем, что рассмотрение Киевом полного запрета УПЦ противоречит верховенству закона и Лиссабонскому договору. Нидерландский депутат также хочет знать, не являются ли подобные действия Украины препятствием для дальнейших переговоров о ее членстве в ЕС.
"Киев подыграл Путину". Что стоит за принятием закона о запрете УПЦ
"Члены Европарламента надеются, что Еврокомиссия внимательно рассмотрит эту ситуацию и примет необходимые меры для защиты свободы вероисповедания и прав конфессий на Украине", - говорится в обращении.
В четверг, 19 октября, Верховная рада
в первом чтении приняла законопроект о запрете Украинской православной церкви. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решение запретить ее деятельность, а парламент одобрил в первом чтении законопроект о фактическом запрете УПЦ во всей стране. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
В ЛНР нашли документы со схемами отбора имущества у УПЦ