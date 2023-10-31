Это запланировано. Киеву сообщили страшные новости об окончании конфликта
Onet: Запад заинтересован в поражении Украины
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С самого начала украинского конфликта Запад не делал ставку на победу Киева, пишет Onet.
"Американские элиты расходятся во мнениях о том, какую помощь они готовы оказать Украине. <…> Это, в свою очередь, заставляет задуматься о том, не является ли провал украинского контрнаступления <…> желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне", — говорится в публикации.
Как отмечает автор, в пользу этого говорит то, что США никогда не выступали за поставку таких систем вооружений или в таком количестве, чтобы это могло привести к поражению российских войск.
Мечты отдельных государств о потере Россией лица противоречат самим основам мировой политики, поскольку эта страна имеет слишком большой вес. Таким образом, это делает вариант безоговорочного поражения Москвы в украинском конфликте невозможным, заключает автор.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что США и их союзники по НАТО начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Сам украинский президент также выражал опасения, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
Новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов на помощь Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.