https://ria.ru/20231031/ugrozy-1906501286.html
Директор Юлии Чичериной прокомментировал угрозы СБУ в адрес певицы
Директор Юлии Чичериной прокомментировал угрозы СБУ в адрес певицы - РИА Новости, 31.10.2023
Директор Юлии Чичериной прокомментировал угрозы СБУ в адрес певицы
Ларион Колесов, директор заслуженной артистки России Юлии Чичериной, прокомментировал изданию "Абзац" угрозы СБУ в адрес рок-певицы. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:32
2023-10-31T18:32
2023-10-31T18:35
шоубиз
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
юлия чичерина
россия
украина
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135426/52/1354265238_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_a49d654dccaab3820d38435a064a71da.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ларион Колесов, директор заслуженной артистки России Юлии Чичериной, прокомментировал изданию "Абзац" угрозы СБУ в адрес рок-певицы. "Случившееся очевидно и неудивительно. Юлия абсолютно спокойно реагирует на подобные вещи. Видимо, им [представителям СБУ] Юлия очень интересна, они соскучились по ее концертам", – считает директор Колесов.Ранее Служба безопасности Украины заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, за что ей может грозить пожизненное заключение.Как отметили в СБУ, одной из причин предъявления подобных обвинений стала видеозапись на Youtube-канале исполнительницы. В ней артистка призывает военнослужащих ВСУ сложить оружие и сдаться в плен.Юлия Чичерина помогала жителям ДНР и ЛНР еще до начала СВО. После начала спецоперации она поддержала действия российских властей и активно гастролировала в зонах боевых действий.
https://ria.ru/20230408/chicherina-1863748512.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135426/52/1354265238_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_efc66de640cea70db6d0ef4de023bc61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, юлия чичерина, россия, украина, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Юлия Чичерина, Россия, Украина, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Директор Юлии Чичериной прокомментировал угрозы СБУ в адрес певицы
Директор Чичериной заявил, что певица "спокойно" отреагировала на угрозы СБУ