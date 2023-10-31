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Директор Юлии Чичериной прокомментировал угрозы СБУ в адрес певицы

Директор Юлии Чичериной прокомментировал угрозы СБУ в адрес певицы - РИА Новости, 31.10.2023

Директор Юлии Чичериной прокомментировал угрозы СБУ в адрес певицы

Ларион Колесов, директор заслуженной артистки России Юлии Чичериной, прокомментировал изданию "Абзац" угрозы СБУ в адрес рок-певицы. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:32

2023-10-31T18:32

2023-10-31T18:35

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ларион Колесов, директор заслуженной артистки России Юлии Чичериной, прокомментировал изданию "Абзац" угрозы СБУ в адрес рок-певицы. "Случившееся очевидно и неудивительно. Юлия абсолютно спокойно реагирует на подобные вещи. Видимо, им [представителям СБУ] Юлия очень интересна, они соскучились по ее концертам", – считает директор Колесов.Ранее Служба безопасности Украины заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, за что ей может грозить пожизненное заключение.Как отметили в СБУ, одной из причин предъявления подобных обвинений стала видеозапись на Youtube-канале исполнительницы. В ней артистка призывает военнослужащих ВСУ сложить оружие и сдаться в плен.Юлия Чичерина помогала жителям ДНР и ЛНР еще до начала СВО. После начала спецоперации она поддержала действия российских властей и активно гастролировала в зонах боевых действий.

https://ria.ru/20230408/chicherina-1863748512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, юлия чичерина, россия, украина, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес