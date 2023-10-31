Рейтинг@Mail.ru
Директор Юлии Чичериной прокомментировал угрозы СБУ в адрес певицы - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:32 31.10.2023 (обновлено: 18:35 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/ugrozy-1906501286.html
Директор Юлии Чичериной прокомментировал угрозы СБУ в адрес певицы
Директор Юлии Чичериной прокомментировал угрозы СБУ в адрес певицы - РИА Новости, 31.10.2023
Директор Юлии Чичериной прокомментировал угрозы СБУ в адрес певицы
Ларион Колесов, директор заслуженной артистки России Юлии Чичериной, прокомментировал изданию "Абзац" угрозы СБУ в адрес рок-певицы. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:32
2023-10-31T18:35
шоубиз
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
юлия чичерина
россия
украина
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135426/52/1354265238_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_a49d654dccaab3820d38435a064a71da.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ларион Колесов, директор заслуженной артистки России Юлии Чичериной, прокомментировал изданию "Абзац" угрозы СБУ в адрес рок-певицы. &quot;Случившееся очевидно и неудивительно. Юлия абсолютно спокойно реагирует на подобные вещи. Видимо, им [представителям СБУ] Юлия очень интересна, они соскучились по ее концертам&quot;, – считает директор Колесов.Ранее Служба безопасности Украины заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, за что ей может грозить пожизненное заключение.Как отметили в СБУ, одной из причин предъявления подобных обвинений стала видеозапись на Youtube-канале исполнительницы. В ней артистка призывает военнослужащих ВСУ сложить оружие и сдаться в плен.Юлия Чичерина помогала жителям ДНР и ЛНР еще до начала СВО. После начала спецоперации она поддержала действия российских властей и активно гастролировала в зонах боевых действий.
https://ria.ru/20230408/chicherina-1863748512.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135426/52/1354265238_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_efc66de640cea70db6d0ef4de023bc61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, юлия чичерина, россия, украина, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Юлия Чичерина, Россия, Украина, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Директор Юлии Чичериной прокомментировал угрозы СБУ в адрес певицы

Директор Чичериной заявил, что певица "спокойно" отреагировала на угрозы СБУ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Юлия Чичерина. Архивное фото
Певица Юлия Чичерина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ларион Колесов, директор заслуженной артистки России Юлии Чичериной, прокомментировал изданию "Абзац" угрозы СБУ в адрес рок-певицы.
«

"Случившееся очевидно и неудивительно. Юлия абсолютно спокойно реагирует на подобные вещи. Видимо, им [представителям СБУ] Юлия очень интересна, они соскучились по ее концертам", – считает директор Колесов.

Ранее Служба безопасности Украины заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, за что ей может грозить пожизненное заключение.
Как отметили в СБУ, одной из причин предъявления подобных обвинений стала видеозапись на Youtube-канале исполнительницы. В ней артистка призывает военнослужащих ВСУ сложить оружие и сдаться в плен.
Юлия Чичерина помогала жителям ДНР и ЛНР еще до начала СВО.
После начала спецоперации она поддержала действия российских властей и активно гастролировала в зонах боевых действий.
Юлия Чичерина, Аким Апачев и Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Юлия Чичерина представила клип на песню "Солдат" с Владленом Татарским
8 апреля, 00:45
 
ШоубизСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРЮлия ЧичеринаРоссияУкраинаНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала