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СБУ угрожает певице Чичериной пожизненным сроком - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/chicherina-1906422577.html
СБУ угрожает певице Чичериной пожизненным сроком
СБУ угрожает певице Чичериной пожизненным сроком - РИА Новости, 31.10.2023
СБУ угрожает певице Чичериной пожизненным сроком
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую рок-певицу Юлию Чичерину в новых преступлениях, ей грозит пожизненное заключение. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:07
2023-10-31T14:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
юлия чичерина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую рок-певицу Юлию Чичерину в новых преступлениях, ей грозит пожизненное заключение. В марте 2022 года, на следующий месяц после начала российской военной операции против Киева, генпрокуратура Украины завела уголовное дело против Чичериной. Тогда ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над ее государственными символами. "Следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: часть 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); часть 1, часть 2 статьи 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины); статья 436 (пропаганда войны); часть 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, возвеличивание ее участников)... Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении СБУ. Как отметили в ведомстве, одной из причин предъявления этих обвинений стала видеозапись на Youtube-канале Чичериной, в которой артистка призывает военнослужащих ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, а также ее концерты в новых регионах России. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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безопасность, россия, юлия чичерина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Юлия Чичерина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ угрожает певице Чичериной пожизненным сроком

СБУ заочно обвинила Чичерину по новым статьям и угрожает пожизненным сроком

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Юлия Чичерина
Певица Юлия Чичерина - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица Юлия Чичерина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую рок-певицу Юлию Чичерину в новых преступлениях, ей грозит пожизненное заключение.
В марте 2022 года, на следующий месяц после начала российской военной операции против Киева, генпрокуратура Украины завела уголовное дело против Чичериной. Тогда ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над ее государственными символами.
"Следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: часть 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); часть 1, часть 2 статьи 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины); статья 436 (пропаганда войны); часть 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, возвеличивание ее участников)... Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении СБУ. Как отметили в ведомстве, одной из причин предъявления этих обвинений стала видеозапись на Youtube-канале Чичериной, в которой артистка призывает военнослужащих ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, а также ее концерты в новых регионах России.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЮлия ЧичеринаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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