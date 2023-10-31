https://ria.ru/20231031/chicherina-1906422577.html

СБУ угрожает певице Чичериной пожизненным сроком

СБУ угрожает певице Чичериной пожизненным сроком - РИА Новости, 31.10.2023

СБУ угрожает певице Чичериной пожизненным сроком

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую рок-певицу Юлию Чичерину в новых преступлениях, ей грозит пожизненное заключение. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:07

2023-10-31T14:07

2023-10-31T14:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

юлия чичерина

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837206632_0:170:3079:1902_1920x0_80_0_0_aa2825390a5267e850141acd612e69a2.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую рок-певицу Юлию Чичерину в новых преступлениях, ей грозит пожизненное заключение. В марте 2022 года, на следующий месяц после начала российской военной операции против Киева, генпрокуратура Украины завела уголовное дело против Чичериной. Тогда ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над ее государственными символами. "Следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: часть 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); часть 1, часть 2 статьи 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины); статья 436 (пропаганда войны); часть 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, возвеличивание ее участников)... Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении СБУ. Как отметили в ведомстве, одной из причин предъявления этих обвинений стала видеозапись на Youtube-канале Чичериной, в которой артистка призывает военнослужащих ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, а также ее концерты в новых регионах России. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20230321/lebedev-1859478944.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, юлия чичерина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр