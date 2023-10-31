https://ria.ru/20231031/telegram-1906338011.html
Пользователи на юге России сообщили о сбое в работе Telegram
Пользователи на юге России сообщили о сбое в работе Telegram - РИА Новости, 31.10.2023
Пользователи на юге России сообщили о сбое в работе Telegram
Трудности в работе Telegram второй день продолжают испытывать пользователи Волгоградской и Ростовской областей, Кубани, а также Северного Кавказа, передают... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:01
2023-10-31T09:01
2023-10-31T09:07
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ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Трудности в работе Telegram второй день продолжают испытывать пользователи Волгоградской и Ростовской областей, Кубани, а также Северного Кавказа, передают корреспонденты РИА Новости. В понедельник появились сообщения о том, что пользователи Telegram регионов Южного федерального округа РФ жалуются на сбои в работе мессенджера. Также проблемы в работе Telegram отмечали пользователи из Воронежской области, Москвы, Дагестана, Северной Осетии, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Архангельской областей, Чечни и Кабардино-Балкарии. Во вторник сбой Telegram снова отмечается в Волгоградской области, мобильное приложение работает только при подключении сервиса VPN. Трудности в работе мессенджера также испытывают пользователи в Краснодарском крае, Ростовской области и ряде республик Северного Кавказа.
https://ria.ru/20231030/telegram-1906279335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, telegram
Технологии, Россия, Telegram
Пользователи на юге России сообщили о сбое в работе Telegram
Жители Волгограда, Кубани и Северного Кавказа сообщили о сбое в работе Telegram