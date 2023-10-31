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Петербург нарастит объем соцподдержки участников СВО и их семей - РИА Новости, 31.10.2023
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14:22 31.10.2023 (обновлено: 14:39 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/svo-1906427825.html
Петербург нарастит объем соцподдержки участников СВО и их семей
Петербург нарастит объем соцподдержки участников СВО и их семей - РИА Новости, 31.10.2023
Петербург нарастит объем соцподдержки участников СВО и их семей
Санкт-Петербург оказывает всемерную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, в 2024 году объем социальной поддержки планируется нарастить, РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:22
2023-10-31T14:39
санкт-петербург
россия
александр беглов
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Санкт-Петербург оказывает всемерную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, в 2024 году объем социальной поддержки планируется нарастить, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Петербург оказывает всемерную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. На единовременные выплаты в 2024 году запланировано 3 миллиарда рублей. Еще 2 миллиарда будут добавлены ко второму чтению проекта бюджета", - сказал он, представляя в законодательном собрании законопроект о бюджете города на 2024 год и на период 2025-2026 годов. Губернатор также рассказал о мерах по решению жилищного вопроса петербургских очередников из числа ветеранов боевых действий. "145 семей наших бойцов уже получили жилье. 423 семьи состоят на жилищном учете. 155 квартир будет предоставлено до конца 2023 года. В 2024 году планируем обеспечить квартирами оставшиеся 268 семей", - отметил он. Беглов напомнил, что с 1 июня этого года в Петербурге работает филиал фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", созданного по инициативе президента России. Он сообщил, что на социальном сопровождении регионального филиала в настоящее время находятся более 800 человек. За пять месяцев работы фонда принято более 3,5 тысячи обращений, почти 90% из них уже отработаны и решены.
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906022574.html
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санкт-петербург
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санкт-петербург, россия, александр беглов, ленинградская область
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Ленинградская область
Петербург нарастит объем соцподдержки участников СВО и их семей

Петербург нарастит объем соцподдержки участников СВО и их семей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Санкт-Петербург оказывает всемерную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, в 2024 году объем социальной поддержки планируется нарастить, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Петербург оказывает всемерную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. На единовременные выплаты в 2024 году запланировано 3 миллиарда рублей. Еще 2 миллиарда будут добавлены ко второму чтению проекта бюджета", - сказал он, представляя в законодательном собрании законопроект о бюджете города на 2024 год и на период 2025-2026 годов.
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Губернатор также рассказал о мерах по решению жилищного вопроса петербургских очередников из числа ветеранов боевых действий. "145 семей наших бойцов уже получили жилье. 423 семьи состоят на жилищном учете. 155 квартир будет предоставлено до конца 2023 года. В 2024 году планируем обеспечить квартирами оставшиеся 268 семей", - отметил он.
Беглов напомнил, что с 1 июня этого года в Петербурге работает филиал фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", созданного по инициативе президента России.
Он сообщил, что на социальном сопровождении регионального филиала в настоящее время находятся более 800 человек. За пять месяцев работы фонда принято более 3,5 тысячи обращений, почти 90% из них уже отработаны и решены.
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