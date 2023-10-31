В армии США раскрыли новые подробности о подозреваемом в стрельбе в Мэне

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Армия США решила, что Роберт Кард, подозреваемый в убийстве 18 человек в штате Мэн, не должен иметь доступ к армейскому оружию, однако он мог обладать гражданским, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя армии. Как рассказала телеканалу представитель армии США подполковник Рут Кастро, после госпитализации и обследования психического состояния Карда в середине июля его командующий получил распоряжение о том, что Карду "не следует иметь оружие, обращаться с боеприпасами и участвовать в боевой стрельбе". Тем не менее, распоряжение касалось только армейского вооружения и не распространялось на гражданское оружие. Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем. Тело Карда уже нашли, он покончил с собой.
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Армия США решила, что Роберт Кард, подозреваемый в убийстве 18 человек в штате Мэн, не должен иметь доступ к армейскому оружию, однако он мог обладать гражданским, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя армии.
Как рассказала телеканалу представитель армии США подполковник Рут Кастро, после госпитализации и обследования психического состояния Карда в середине июля его командующий получил распоряжение о том, что Карду "не следует иметь оружие, обращаться с боеприпасами и участвовать в боевой стрельбе".
Тем не менее, распоряжение касалось только армейского вооружения и не распространялось на гражданское оружие.
Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем. Тело Карда уже нашли, он покончил с собой.
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