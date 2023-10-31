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В армии США раскрыли новые подробности о подозреваемом в стрельбе в Мэне - РИА Новости, 31.10.2023
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12:22 31.10.2023
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В армии США раскрыли новые подробности о подозреваемом в стрельбе в Мэне
В армии США раскрыли новые подробности о подозреваемом в стрельбе в Мэне - РИА Новости, 31.10.2023
В армии США раскрыли новые подробности о подозреваемом в стрельбе в Мэне
Армия США решила, что Роберт Кард, подозреваемый в убийстве 18 человек в штате Мэн, не должен иметь доступ к армейскому оружию, однако он мог обладать... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:22
2023-10-31T12:22
массовая стрельба в штате мэн
в мире
сша
мэн (штат)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Армия США решила, что Роберт Кард, подозреваемый в убийстве 18 человек в штате Мэн, не должен иметь доступ к армейскому оружию, однако он мог обладать гражданским, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя армии. Как рассказала телеканалу представитель армии США подполковник Рут Кастро, после госпитализации и обследования психического состояния Карда в середине июля его командующий получил распоряжение о том, что Карду "не следует иметь оружие, обращаться с боеприпасами и участвовать в боевой стрельбе". Тем не менее, распоряжение касалось только армейского вооружения и не распространялось на гражданское оружие. Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем. Тело Карда уже нашли, он покончил с собой.
сша
мэн (штат)
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массовая стрельба в штате мэн, в мире, сша, мэн (штат)
Массовая стрельба в штате Мэн, В мире, США, Мэн (штат)
В армии США раскрыли новые подробности о подозреваемом в стрельбе в Мэне

Армия США: предполагаемому стрелку Карду запретили использовать армейское оружие

© Lewiston Maine Police DepartmentПодозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
© Lewiston Maine Police Department
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Армия США решила, что Роберт Кард, подозреваемый в убийстве 18 человек в штате Мэн, не должен иметь доступ к армейскому оружию, однако он мог обладать гражданским, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя армии.
Как рассказала телеканалу представитель армии США подполковник Рут Кастро, после госпитализации и обследования психического состояния Карда в середине июля его командующий получил распоряжение о том, что Карду "не следует иметь оружие, обращаться с боеприпасами и участвовать в боевой стрельбе".
Тем не менее, распоряжение касалось только армейского вооружения и не распространялось на гражданское оружие.
Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем. Тело Карда уже нашли, он покончил с собой.
Стрельба в американском штате Мэн
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

Люди выходят из центра воссоединения в средней школе Оберна, штат Мэн, после стрельбы в Льюистоне

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

Полиция на месте стрельбы в Льюистоне, штат Мэн

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8
© AP Photo / Steven Senne

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8
© AFP 2023 / Joseph Prezioso

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Некоторые из них пострадали при давке.

Сотрудники специальных служб около неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8
 
Массовая стрельба в штате МэнВ миреСШАМэн (штат)
 
 
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