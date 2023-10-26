Рейтинг@Mail.ru
Стрельба в американском штате Мэн - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 26.10.2023 (обновлено: 17:04 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/strelba-1905312496.html
Стрельба в американском штате Мэн
Стрельба в американском штате Мэн - РИА Новости, 26.10.2023
Стрельба в американском штате Мэн
В штате Мэн произошла массовая стрельба. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:40
2023-10-26T17:04
фото
мэн (штат)
массовая стрельба в штате мэн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905297211_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_1e3f6d37cc40fb40581633a1a5b2ea54.jpg
В штате Мэн произошла массовая стрельба. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
мэн (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905297211_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdb28811c18870e906ea71e034c0fb62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, мэн (штат), массовая стрельба в штате мэн, происшествия
Фото, Мэн (штат), Массовая стрельба в штате Мэн, Происшествия

Стрельба в американском штате Мэн

Читать ria.ru в
В штате Мэн произошла массовая стрельба. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

Люди выходят из центра воссоединения в средней школе Оберна, штат Мэн, после стрельбы в Льюистоне

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

Полиция на месте стрельбы в Льюистоне, штат Мэн

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8
© AP Photo / Steven Senne

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8
© AFP 2023 / Joseph Prezioso

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Некоторые из них пострадали при давке.

Сотрудники специальных служб около неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8
 
ФотоМэн (штат)Массовая стрельба в штате МэнПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала