Стрельба в американском штате Мэн

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.
Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.
Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.
Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.
Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.
Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.
СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.
СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.
Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.
Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.
Некоторые из них пострадали при давке.
Некоторые из них пострадали при давке.
Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.
Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.
Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.
Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.