https://ria.ru/20231031/stalin-1906477787.html

В Госдуме предложили дать российскому танку название "Иосиф Сталин 21 век"

В Госдуме предложили дать российскому танку название "Иосиф Сталин 21 век" - РИА Новости, 31.10.2023

В Госдуме предложили дать российскому танку название "Иосиф Сталин 21 век"

Депутат Госдумы Юрий Афонин предложил присвоить новому российскому танку или уже выпущенному образцу название ИС-21 - "Иосиф Сталин 21 век", по его мнению, это... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:04

2023-10-31T17:04

2023-10-31T17:04

россия

иосиф сталин (джугашвили)

госдума рф

кпрф

юрий афонин

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Юрий Афонин предложил присвоить новому российскому танку или уже выпущенному образцу название ИС-21 - "Иосиф Сталин 21 век", по его мнению, это подчеркнуло бы решимость России одержать победу на украинском фронте. Об этом он написал в Telegram."Хорошим символическим ответом, заявлением о решимости России победить на украинском фронте, может стать решение о присвоении новому российскому танку или уже выпущенному мощному образцу вооружения названия ИС-21 - "Иосиф Сталин 21 век", чтобы украинский нацизм понимал, что мы несомненно победим", - написал он в своем Telegram-канале. Афонин при этом подчеркнул, что 80 лет назад в производство был запущен танк ИС-2, названный в честь Иосифа Сталина. "Он стал лучшим тяжёлым танком Второй мировой войны, который стоял на вооружении советской армии", - рассказал парламентарий. Афонин напомнил, что КПРФ выступает за то, чтобы российская оборонная промышленность развивалась, а государство обязательно вкладывало средства в эту отрасль. "При этом она должна быть государственной, а не частной, потому что государство должно контролировать многие процессы, в том числе через госкорпорации", - добавил депутат.

https://ria.ru/20231031/mo-1906343381.html

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россия, иосиф сталин (джугашвили), госдума рф, кпрф, юрий афонин, общество