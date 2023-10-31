https://ria.ru/20231031/ssha-1906324564.html

Посол заявил, что попытки США дестабилизировать Россию будут провалены

Посол заявил, что попытки США дестабилизировать Россию будут провалены - РИА Новости, 31.10.2023

Посол заявил, что попытки США дестабилизировать Россию будут провалены

Любые попытки США подорвать конституционный строй в России, а также межнациональное и межрелигиозное согласие обречены на провал, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T04:10

2023-10-31T04:10

2023-10-31T04:32

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Любые попытки США подорвать конституционный строй в России, а также межнациональное и межрелигиозное согласие обречены на провал, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Вашингтону пора зарубить на носу: любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия, которыми Россия отличалась испокон веков, обречены на провал", - сообщил он.Антонов добавил, что американским "псевдостратегам" вместо разжигания конфликтов "не мешало бы озаботиться безопасностью собственных граждан, среди прочего страдающих от эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти".В понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил журналистам якобы об отсутствии осуждения со стороны руководства РФ инцидента в Дагестане.По словам российского посла в США, "желчная реакция" американской администрации и местных СМИ на события в Махачкале является "попыткой расшатать этноконфессиональное единство Российской Федерации".В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 83 задержаны.В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане обратился к главам регионов и силовикам, отметив необходимость своевременных действий по защите межнационального и межрелигиозного согласия. Он заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России. По его словам, события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Президент добавил, что киевский режим не перестает удивлять, сегодня он пытается инспирировать погромы в России под руководством "западных покровителей".Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона.Ранее муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Он призвал российских мусульман руководствоваться текстом Корана и примерами из жизни пророка Мухаммеда, не поддаваясь на провокационные призывы и сохраняя человечность и любовь к родине.Первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов сказал РИА Новости, что совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке в многонациональную и многоконфессиональную Россию. Он напомнил, что в исламе неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия.

https://ria.ru/20231031/rossiya-1906320756.html

https://ria.ru/20231031/kadyrov-1906313190.html

https://ria.ru/20231031/melikov-1906316310.html

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россия, сша, в мире, анатолий антонов