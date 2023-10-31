https://ria.ru/20231031/slascheva-1906382570.html

Юлиана Слащева: нашу анимацию снова принимают на фестивалях в Европе

Юлиана Слащева: нашу анимацию снова принимают на фестивалях в Европе - РИА Новости, 31.10.2023

Юлиана Слащева: нашу анимацию снова принимают на фестивалях в Европе

О развитии международного сотрудничества, новых проектах "Союзмультфильма" и Киностудии имени М. Горького, о недостатке специалистов в анимационной отрасли, а... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:00

2023-10-31T13:00

2023-10-31T13:00

интервью

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россия

юлиана слащева

союзмультфильм

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О развитии международного сотрудничества, новых проектах "Союзмультфильма" и Киностудии имени М. Горького, о недостатке специалистов в анимационной отрасли, а также о возвращении российских картин на европейские фестивали рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Союзмультфильма", генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева. Беседовала Александра Шванова.— Юлиана Юрьевна, чем в этом году порадует зрителя Большой фестиваль мультфильмов? Какие картины будут его открывать и закрывать?— Вообще, Большой фестиваль мультфильмов — это удивительный проект, аналогов которому в России, пожалуй, нет. Это не академичный смотр: организаторы умеют вовлечь, обаять любого зрителя, что очень важно, поскольку меняет стереотипное отношение к анимационному кино как к чему-то факультативному. Это далеко не так: анимационные фильмы благодаря своему образному языку умеют попадать в триггерные точки и несут в себе очень много смыслов. Это то, что воспринимаешь подсознанием, как говорится, сердцем. Вот, например, франко-итальянский "Цыпленок для Линды", который признан лучшим анимационным фильмом 2023 года на фестивале во французском Анси и является одним из хедлайнеров БФМ: с одной стороны, это трогательная комедия про маму и дочку, а с другой – история про проживание горя, ведь героини хотят приготовить любимое блюдо умершего отца девочки. Лента позволяет прожить богатый спектр эмоций.Или вот возьмем фильм-открытие фестиваля – "Волшебное приключение Да Винчи" от автора "Рататуя" Джима Капобьянко – это вообще уникальная вещь: история художника и изобретателя Леонардо Да Винчи, рассказанная языком кукольной анимации. Представляете, какая потрясающая возможность – взглянуть на автора Моны Лизы в таком необычном срезе!Анимация вообще по-настоящему "богатое" зрелище: некоторые фильмы можно смотреть из года в год, как, например, "Тайну третьей планеты". Кстати, "Союзмультфильм" покажет на фестивале восстановленную версию – с убранными появившимися от времени недостатками и восстановленным цветом. Я всегда говорю, что этот фильм Романа Качанова опередил свое время, его персонажи смотрятся я бы даже сказала слишком современно. Так что настоятельно рекомендую сходить на сеанс – из 2023 года лента может смотреться совершенно по-новому. Тем более, представит "Тайну" сама ее художник-постановщик – Наталья Орлова.Кстати, важно, что для тех, кто не успеет посетить программу фестиваля в офлайне, будет онлайн версия, которая стартует в ноябре.— Какие страны принимают участие в фестивале в этот раз? Как изменилось участие представителей европейских стран?— Насколько мне известно, каких-то кардинальных изменений в составе участников не произошло, что говорит о том, что фестиваль обладает сильной репутацией на мировом уровне. На конкурс было подано более 800 фильмов из почти 80 стран. Больше всего заявок прислали российские аниматоры, однако, в десятке лидеров также фильмы из Китая, Франции, Бразилии, Ирана, США, Индии, Италии, Португалии и Египта. Есть участники и из Швейцарии, Бельгии, Казахстана, Израиля, Венгрии и так далее. География очень обширная.— Фестиваль российского кино и анимации "Мир чудес" стартовал 27 октября в Сербии. Скажите, пожалуйста, в каких еще странах планируется проведение подобных фестивалей? Когда?— Это уже второй такой наш опыт – первый фестиваль мы провели еще в постпандемийном 2021 году, и мероприятие было очень тепло встречено в республике. Люди приходили семьями и потом говорили организаторам, что давно не собирались вот так все вместе. Тогда мы показывали только мультфильмы, а теперь добавили еще и детско-юношеское кино от Киностудии им. М. Горького и назвали смотр "Мир чудес". Думаю, нам удастся сохранить эту теплую атмосферу, и, если формат будет пользоваться аналогичным успехом, то мы, конечно же, будем искать партнеров по его проведению в других странах. В первую очередь смотрим в направлении государств азиатского региона. Надеюсь, уже в следующем году "Мир чудес" отправится и туда.— "Союзмультфильм" регулярно показывает свои мультфильмы в других странах. Какие картины планируете представить зарубежным зрителям до конца этого года? В каких странах?— Стоит отметить большую работу, которую проделали наши специалисты на новых рынках, ведь начиная с прошлого года нам приходилось буквально как новорожденному ребенку делать первые шаги. Мы объездили локальные кинорынки, провели множество переговоров, составили реестры фестивалей, и сейчас уже чувствуем себя довольно уверенно.Совместное производство еще только в планах и обсуждении, однако многие из наших проектов, которые изначально планировались на экспорт, уже были представлены международному зрителю. Это, например, полнометражный мультфильм "Чинк: Хвостатый детектив", который в этом году вышел на большие экраны в государствах Ближнего Востока, а также в Турции, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговине, на Кипре и в Греции. Параллельно с этим состоялся интернет- и ТВ-релиз в странах южной Африки, готовится прокат в Венгрии.Что касается мультсериалов "Союзмультфильма", то до конца года многие из них стартуют в ротации на всех важнейших медиаресурсах Ближнего Востока: MBC, Spacetoon, Abu Dhabi Media, Etisalat – об этих сделках мы расскажем отдельно. Еще одним достижением можно назвать появление на испаноязычных каналах США, а также на ресурсах Таиланда, Мьянмы, Сингапура мультсериалов "Зебра в клеточку" и "Оранжевая корова".Азиатский регион не очень прибылен в плане денег, однако бурно развивается и дает хорошие охваты по причине густонаселенности, что важно на перспективу. Здесь в этом году одна из наиболее значимых сделок была заключена с вьетнамскими партнерами: мультсериалы "Ну, погоди! Каникулы" и "Енотки" появились в эфире спутникового детского телеканала K+KIDS, а также в приложении K+ для просмотра онлайн. Кроме того, мультсериал "Монсики" о мире человеческих эмоций могут смотреть зрители в Малайзии, Таиланде и Брунее. В целом география нашей дистрибуции сейчас включает 80 стран мира, в основном это Азия, Ближний Восток и Латинская Америка. До конца года планируем целый ряд премьер в этих регионах.— Как обстоят дела с участием анимации из России в европейских фестивалях?— Если в прошлом году мы с сожалением констатировали бойкот российских анимационных фильмов, то в этом году уже можно говорить о некотором "потеплении". Так, например, знаковым событием стало получение гран-при престижного международного анимационного фестиваля в городе Загребе фильмом "Ванлав" режиссера Вари Яковлевой. Эта лента создана на школе-студии "Шар", однако и союзмультфильмовская картина "Носки для звезды" Ольги Титовой также оказалась в числе призеров. В то же время еще одним признаком смягчения являются точечные победы на небольших смотрах. Те же "Носки для звезды" и "Миллионы алых роз" режиссера Галины Голубевой недавно взяли призы на фестивале Womanimation в США, а "Школа елок" Анастасии Махлиной, "Уважаемые пассажиры" Максима Куликова и "Книга рецептов" Алексея Алексеева оказались в числе победителей сербского Animanima. То есть возвратное движение есть, однако, все же многие фестивали, желая принять в своей программе фильмы из России, идут на уловки, например, не указывая впрямую страновую принадлежность картины.— Скажите, пожалуйста, как обстоят дела в сотрудничестве с Китаем? Как часто туда ездите?— Компании из Китая – одни из самых желанных для российских экспортеров, не в последнюю очередь по причине высоких цен на лицензии. Однако есть и определенные особенности, которые осложняют продвижение в этой стране. К ним можно отнести жесткое квотирование для зарубежного контента и заполненность рынка национальными проектами. Тем не менее мы продолжаем поиск общих точек, участвуем как в отраслевых событиях — выставках, кинорынках, лицензионных ярмарках, так и в GR мероприятиях. Недавно вот вернулись с форума "Один пояс, один путь", где проходили важные переговоры с партнерами на высшем уровне. Я думаю, результат однозначно будет, вопрос времени. Тем более, несколько наших проектов уже имеют хорошие показатели смотрения на китайских ресурсах, например, музыкальный мультсериал "Енотки", первый и второй сезоны которого были приобретены платформой Youku Kids (Alibaba). Здесь также представлен и мультсериал "Монсики".— Недавно "Союзмультфильм" приступил к созданию сериала по мотивам мультфильмов "Шайбу! Шайбу!". Какими еще проектами планируете порадовать зрителя?— В первую очередь, в следующем году стартует наша большая премьера вместе со студией Magic Factory – полнометражный фильм "Формула воды". Это будет масштабное фентэзи с актуальным смыслом: лента расскажет о планете, которая почти полностью покрыта соленым океаном. Здесь, однако, можно встретить острова, каждый из которых населяют своеобычные местные жители. Самая главная беда – единственный в этом мире источник пресной воды оказался в руках у злодеев, вызов которым бросают смелая девушка Дана и ее друзья. Это будет полностью оригинальная история, для которой разработана отдельная объемная мультвселенная. Из сериалов покажем один из наших любимчиков – проект "Дикая Чуча". Он рассчитан на девочек младшего возраста, и главная героиня по внешнему виду – такая куколка-хулиганка. К премьере готовимся основательно – у проекта есть международный консультант, который нам сразу помогает прорабатывать экспортный потенциал. Ну и весь следующий год мы продолжим работу над большими анимационными проектами по литературным произведениям – это "Тайны Чароводья" по серии книг Юлии Ивановой и "Малуша" по истории от Олега Роя.— В конце августа Киностудия Горького выпустила в прокат детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается". Над какими проектами сейчас идет работа? Когда планируете представить их зрителю?— Если говорить об игровом кино, то на разных стадиях 12 проектов. Ближайшая из премьер – комедия, как мы говорим, "с национальным акцентом", о перепутанных невестах и кавказском ауле "Как я встретил ее маму" – в кинотеатрах фильм появится с 18 января. Еще одним важным стартом следующего года станет лента "Вера" — новая экранизация повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось" ("Роман и Юлька"). Одновременно готовимся приступить к съемкам масштабного высокотехнологичного игрового проекта с использованием виртуальных миров и персонажей "Письмо Деду Морозу" — это будет новогодний сказочный блокбастер. Ну и, конечно, продолжим развивать линейки документального и научно-популярного кино.Планируем, что к 2026 году студия выпустит всего более 20 игровых фильмов и 40 проектов документального и научно-популярного кино общим хронометражем более 50 часов.— Вы говорили, что "Союзмультфильм" поддерживает создание проекта про капитана Невельского хабаровской студии "Мечталет". Какие еще мультфильмы о выдающихся исторических деятелях страны планируете поддержать? Есть ли в планах создание собственных картин такого направления?— Нам очень интересно работать с региональными студиями, которые обладают своим, очень аутентичным взглядом. Если мы возьмем "Невельского" от хабаровской студии "Мечталет", то увидим здесь стилевое влияние восточных направлений в анимации, анимэ, и это очень необычно в разрезе того, что тематически фильм о знаменитом российском адмирале. Мы консультируем коллег, делимся опытом, что очень важно, поскольку, зачастую, главная сложность для региональных, республиканских студий состоит в том, что они очень замкнуты на свою самобытность. А для того, чтобы выйти на другой уровень, нужно уметь быть более универсальным, сохраняя при этом национальные черты. И этими знаниями мы делимся.Сейчас у нас есть диалог с якутскими коллегами, в том числе на уровне региональных властей, и мы с удовольствием поработаем с ними. Якутское кино уже завоевало зрителей и экспертов, теперь очередь за анимацией, которая также имеет большой потенциал: буквально на днях якутский мультфильм "Бык холода" студии "Тундра" завоевал приз престижного фестиваля в Торонто, и это уже о многом говорит.У "Союзмультфильма" пока конкретных планов экранизировать биографии исторических личностей нет, но мы готовы и считаем очень необходимым раскрыть богатство истории и культуры регионов.— Хватает ли ресурсов при создании картин в "Союзмультфильме" и на Киностудии Горького? Есть ли какие-то трудности в связи с зарубежными санкциями? Какие?— Этот год дал нам многое в части государственного участия: указ президента закрепил возможность стопроцентной поддержки анимационных фильмов и детского кино, и сейчас органы исполнительной власти вместе с профессиональным сообществом разрабатывают необходимые для этого механизмы.Нужно сказать, что еще до санкционных ограничений анимационная отрасль создала крепкую платформу для развития, да и сегмент детско-юношеского кино начал путь к постепенному восстановлению. Однако для сохранения достигнутых результатов и дальнейшего планомерного развития нам еще предстоит многое сделать. Да, сейчас кино и анимационным студиям на какое-то время хватит тех технологических и программных ресурсов, которые есть, но в перспективе уже ближайших лет могут возникнуть сложности. Именно поэтому мы говорили и продолжаем говорить о необходимости системного государственного участия в разработке программных продуктов. Это масштабная работа, она может занять годы, но ее нужно начинать уже сейчас, если мы хотим избежать "просадки" рынка. У российских студий, безусловно, есть свои разработки, некоторые из них уникальны, как, например, нейросеть для создания анимации по текстовому запросу от компании Magic Factory, разработки студии "Воронеж", но этого мало, нужно привлечение IT-специалистов высокого уровня, а также системный подход. Ну а что касается техники, то, конечно, параллельно мы ведем поиск аналогов необходимого оборудования в дружественных странах.— Хватает ли специалистов в анимационной отрасли?— Конечно, пока еще очень не хватает, особенно с учетом развития технологий. Вся отрасль – это немногим более 4000 человек, но я думаю в перспективе ближайших лет эта ситуация будет выправляться. И не только потому, что появились такие сильные образовательные центры как Институт кино НИУ ВШЭ, факультет анимации "Союзмультфильма" в "Синергии" и другие. Есть колоссальный запрос из регионов на курсы, лекции, консультации, некоторые наши специалисты без конца путешествуют по России, посещая различные образовательные организации и фестивали.Компетенции в области анимации обладают большими перспективами, что показало недавнее исследование "Авито-работа": там представители нашей профессии оказались на вершине востребованности в сегменте креативных индустрий. Как мы ожидаем, в ближайшие годы будет появляться все больше возможностей для обучения в регионах, пойдет долгожданный процесс децентрализации образования. Что, я уверена, даст значительный прирост качественных и талантливых кадров.

https://ria.ru/20230824/multfilm-1891921298.html

https://ria.ru/20230116/personazhi-1844693735.html

https://ria.ru/20221028/multfilm-1827113837.html

https://ria.ru/20221018/si-1824725859.html

https://ria.ru/20220617/soyuzmultfilm-1796260428.html

https://ria.ru/20220605/merinov-1793238811.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, юлиана слащева, союзмультфильм