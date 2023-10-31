https://ria.ru/20231031/samsung-1906335086.html

Чистая прибыль Samsung в третьем квартале упала почти на 40 процентов

Чистая прибыль Samsung в третьем квартале упала почти на 40 процентов - РИА Новости, 31.10.2023

Чистая прибыль Samsung в третьем квартале упала почти на 40 процентов

Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в прошедшем квартале сократилась на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:18

2023-10-31T08:18

2023-10-31T08:18

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в прошедшем квартале сократилась на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,84 триллиона вон (около 4,3 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании. Выручка компании за отчетный период уменьшилась на 12,2% и составила 67,4 триллиона вон (49,9 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 2,43 триллиона вон (1,8 миллиарда долларов), сократившись в 4,5 раза в годовом выражении. Ранее компания прогнозировала выручку за третий квартал на уровне 67 триллионов вон (49,6 миллиарда долларов), операционную прибыль - в 2,4 триллиона (1,77 миллиарда долларов). Samsung прогнозирует восстановление спроса на рынке смартфонов в следующем году по мере стабилизации потребительских настроений, также ожидается продолжение премиум-сегмента. Акции Samsung Electronics дешевеют на бирже Сеула на 0,3%. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

https://ria.ru/20231030/musk-1906298735.html

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экономика, технологии, сеул, samsung group, samsung, в мире