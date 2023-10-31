https://ria.ru/20231031/rf-1906441724.html

Россия и Азербайджан обсудили развитие ж/д маршрута коридора "Север-Юг"

Россия и Азербайджан обсудили развитие ж/д маршрута коридора "Север-Юг" - РИА Новости, 31.10.2023

Россия и Азербайджан обсудили развитие ж/д маршрута коридора "Север-Юг"

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обсудил с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым развитие железнодорожного маршрута... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:59

2023-10-31T14:59

2023-10-31T14:59

экономика

россия

азербайджан

иран

андрей белоусов

шахин мустафаев

север-юг

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обсудил с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым развитие железнодорожного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", сообщили в аппарате Белоусова. "Тридцать первого октября первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов встретился с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию. В ходе беседы были обсуждены вопросы развития железнодорожного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг", - говорится в сообщении. В начале октября Белоусов и Мустафаев обсуждали перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в том числе вопросы реализации проекта коридора "Север-Юг". МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране.

https://ria.ru/20231011/putin-1902071662.html

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экономика, россия, азербайджан, иран, андрей белоусов, шахин мустафаев, север-юг