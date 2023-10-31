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Суд оштрафовал Scally Milano за треки о наркотиках
Суд оштрафовал Scally Milano за треки о наркотиках - РИА Новости, 31.10.2023
Суд оштрафовал Scally Milano за треки о наркотиках
Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей рэпера Даниила Дмитриева (псевдоним — Scally Milano) за пропаганду наркотиков в его песнях,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:20
2023-10-31T13:20
2023-10-31T13:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей рэпера Даниила Дмитриева (псевдоним — Scally Milano) за пропаганду наркотиков в его песнях, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Невский районный суд привлек к административной ответственности Даниила Дмитриева за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.6.13 (пропаганда наркотических средств) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", — говорится в релизе.Из протокола следует, что 20 апреля рэпер на своей верифицированной странице "ВКонтакте", а также на платформах YouTube, "Яндекс Музыка" и MTS Music разместил два трека "Секс. Деньги. Наркотики" и "Гнида". Экспертиза установила, что в них содержится побуждение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Как добавили в пресс-службе судов, сам рэпер факт правонарушения признает и раскаивается, а треки он удалил. Ранее Василеостровский районный суд Петербурга признал запрещенными к распространению на территории России четыре песни Scally Milano из-за содержащейся в них пропаганды наркотиков.
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Суд оштрафовал Scally Milano за треки о наркотиках
В Петербурге суд оштрафовал рэпера Scally Milano за треки о наркотиках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей рэпера Даниила Дмитриева (псевдоним — Scally Milano) за пропаганду наркотиков в его песнях, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«
"Невский районный суд привлек к административной ответственности Даниила Дмитриева за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.6.13 (пропаганда наркотических средств) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", — говорится в релизе.
Из протокола следует, что 20 апреля рэпер на своей верифицированной странице "ВКонтакте", а также на платформах YouTube, "Яндекс Музыка" и MTS Music разместил два трека "Секс. Деньги. Наркотики" и "Гнида".
Экспертиза установила, что в них содержится побуждение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Как добавили в пресс-службе судов, сам рэпер факт правонарушения признает и раскаивается, а треки он удалил.
Ранее Василеостровский районный суд Петербурга признал запрещенными к распространению на территории России четыре песни Scally Milano из-за содержащейся в них пропаганды наркотиков.
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