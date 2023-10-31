https://ria.ru/20231031/reper-1906404076.html

Суд оштрафовал Scally Milano за треки о наркотиках

Суд оштрафовал Scally Milano за треки о наркотиках - РИА Новости, 31.10.2023

Суд оштрафовал Scally Milano за треки о наркотиках

Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей рэпера Даниила Дмитриева (псевдоним — Scally Milano) за пропаганду наркотиков в его песнях,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:20

2023-10-31T13:20

2023-10-31T13:20

шоубиз

новости шоу-бизнеса

санкт-петербург

россия

youtube

яндекс.музыка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868212498_0:229:1080:837_1920x0_80_0_0_31768c0e85003bcced929070e45b1619.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей рэпера Даниила Дмитриева (псевдоним — Scally Milano) за пропаганду наркотиков в его песнях, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Невский районный суд привлек к административной ответственности Даниила Дмитриева за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.6.13 (пропаганда наркотических средств) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", — говорится в релизе.Из протокола следует, что 20 апреля рэпер на своей верифицированной странице "ВКонтакте", а также на платформах YouTube, "Яндекс Музыка" и MTS Music разместил два трека "Секс. Деньги. Наркотики" и "Гнида". Экспертиза установила, что в них содержится побуждение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Как добавили в пресс-службе судов, сам рэпер факт правонарушения признает и раскаивается, а треки он удалил. Ранее Василеостровский районный суд Петербурга признал запрещенными к распространению на территории России четыре песни Scally Milano из-за содержащейся в них пропаганды наркотиков.

https://ria.ru/20230927/mizulina-1899020468.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, санкт-петербург, россия, youtube, яндекс.музыка