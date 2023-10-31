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В США заявили, что жители новых регионов России не считают себя украинцами - РИА Новости, 31.10.2023
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00:22 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ramasvami-1906311767.html
В США заявили, что жители новых регионов России не считают себя украинцами
В США заявили, что жители новых регионов России не считают себя украинцами - РИА Новости, 31.10.2023
В США заявили, что жители новых регионов России не считают себя украинцами
Жители бывших украинских регионов, присоединившихся к России в 2022 году, не только являются русскоговорящими, но и не считают себя частью Украины, заявил в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T00:22
2023-10-31T00:22
россия
сша
украина
вивек рамасвами
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Жители бывших украинских регионов, присоединившихся к России в 2022 году, не только являются русскоговорящими, но и не считают себя частью Украины, заявил в социальной сети Х кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами. "Это русскоговорящие регионы. Большинство живущих там людей даже не считают себя частью Украины, и у этих регионов не было представителей в украинском парламенте на протяжении большей части десятилетия", - заявил Рамасвами в своем выступлении. Кроме того, кандидат в президенты США указал на "ловушку", в которой оказались американцы, "приняв и забыв", что киевский режим запретил 11 оппозиционных партий и консолидировал все СМИ в стране в единую структуру, а также ведет "враждебную" политику против христиан на Украине. В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года по итогам референдумов 23-27 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, сша, украина, вивек рамасвами, в мире
Россия, США, Украина, Вивек Рамасвами, В мире
В США заявили, что жители новых регионов России не считают себя украинцами

Рамасвами: в новых регионах России говорят по-русски и не считают себя Украиной

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Жители бывших украинских регионов, присоединившихся к России в 2022 году, не только являются русскоговорящими, но и не считают себя частью Украины, заявил в социальной сети Х кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами.
«
"Это русскоговорящие регионы. Большинство живущих там людей даже не считают себя частью Украины, и у этих регионов не было представителей в украинском парламенте на протяжении большей части десятилетия", - заявил Рамасвами в своем выступлении.
Кроме того, кандидат в президенты США указал на "ловушку", в которой оказались американцы, "приняв и забыв", что киевский режим запретил 11 оппозиционных партий и консолидировал все СМИ в стране в единую структуру, а также ведет "враждебную" политику против христиан на Украине.
В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года по итогам референдумов 23-27 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Рамасвами раскритиковал политику Зеленского
5 сентября, 23:47
 
РоссияСШАУкраинаВивек РамасвамиВ мире
 
 
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