СМИ: США считают, что КНДР тайно дорабатывает двигатель новой ракеты
Тона ильбо: США считают, что КНДР тайно дорабатывает двигатель ракеты Чхоллима-1
Пхеньян. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Разведки Южной Кореи и США считают, что КНДР тайно дорабатывает проблемный двигатель новой ракеты "Чхоллима-1", уже в ноябре совершит третью попытку вывести на орбиту свой разведывательный спутник, сообщает газета "Тона ильбо".
"В последнее время на космодроме Тончханни с помощью спутников и других средств наблюдения Южной Кореи и США несколько раз было зафиксировано перемещение топлива для двигательной установки ракеты... Сеул и Вашингтон полагают, что эта активность является признаком того, что (КНДР) с большой вероятностью проводит испытания двигателя ракеты-носителя спутника", - говорится в статье.
При этом южнокорейской и американской разведке не удалось запечатлеть непосредственно самих испытаний, что, как указывает "Тона ильбо", может говорить об их проведении в "тайном месте", скрытом от средств наблюдения.
Власти двух стран считают, что решающим фактором в провале первых двух запусков был серьезный дефект в двигателе второй ступени, и до полного решения этой проблемы проведение очередного запуска будет проблематично. В этой связи они предполагают, что КНДР рассчитывает устранить технические сложности с помощью России. На новой площадке космодрома Тончханни, откуда осуществлялись два предыдущих запуска, не прекращаются работы по поддержанию ее готовности к старту, поэтому велика вероятность, что КНДР вскоре решит все вопросы с двигателем и попробует в ноябре осуществить повторный запуск, полагают в Сеуле и Вашингтоне.
КНДР 31 мая произвела первую попытку вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Маллиген-1" на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море.
Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива, пообещав в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. В конце августа прошла вторая попытка запуска, также неудачно, но проблема возникла уже на этапе работы третьей ступени ракеты из-за ошибки в системе аварийного подрыва. Тогда управление заявило, что попытается осуществить третий запуск в октябре.
Главы КНДР и РФ провели 13 сентября саммит на космодроме "Восточный". В общении с журналистами президент России Владимир Путин объяснил, что Москва будет помогать Пхеньяну в строительстве спутников, с чем и связан совместный визит на космодром. Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех областях", в том числе в чувствительных, к которым относится и военно-техническое сотрудничество. При этом российские власти неоднократно отвергали обвинения в адрес Москвы в нарушении санкционного режима против КНДР. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН.