https://ria.ru/20231031/raketa-1906385909.html

СМИ: США считают, что КНДР тайно дорабатывает двигатель новой ракеты

СМИ: США считают, что КНДР тайно дорабатывает двигатель новой ракеты - РИА Новости, 31.10.2023

СМИ: США считают, что КНДР тайно дорабатывает двигатель новой ракеты

Разведки Южной Кореи и США считают, что КНДР тайно дорабатывает проблемный двигатель новой ракеты "Чхоллима-1", уже в ноябре совершит третью попытку вывести на... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:15

2023-10-31T12:15

2023-10-31T12:15

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Разведки Южной Кореи и США считают, что КНДР тайно дорабатывает проблемный двигатель новой ракеты "Чхоллима-1", уже в ноябре совершит третью попытку вывести на орбиту свой разведывательный спутник, сообщает газета "Тона ильбо". "В последнее время на космодроме Тончханни с помощью спутников и других средств наблюдения Южной Кореи и США несколько раз было зафиксировано перемещение топлива для двигательной установки ракеты... Сеул и Вашингтон полагают, что эта активность является признаком того, что (КНДР) с большой вероятностью проводит испытания двигателя ракеты-носителя спутника", - говорится в статье. При этом южнокорейской и американской разведке не удалось запечатлеть непосредственно самих испытаний, что, как указывает "Тона ильбо", может говорить об их проведении в "тайном месте", скрытом от средств наблюдения. Власти двух стран считают, что решающим фактором в провале первых двух запусков был серьезный дефект в двигателе второй ступени, и до полного решения этой проблемы проведение очередного запуска будет проблематично. В этой связи они предполагают, что КНДР рассчитывает устранить технические сложности с помощью России. На новой площадке космодрома Тончханни, откуда осуществлялись два предыдущих запуска, не прекращаются работы по поддержанию ее готовности к старту, поэтому велика вероятность, что КНДР вскоре решит все вопросы с двигателем и попробует в ноябре осуществить повторный запуск, полагают в Сеуле и Вашингтоне. КНДР 31 мая произвела первую попытку вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Маллиген-1" на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива, пообещав в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. В конце августа прошла вторая попытка запуска, также неудачно, но проблема возникла уже на этапе работы третьей ступени ракеты из-за ошибки в системе аварийного подрыва. Тогда управление заявило, что попытается осуществить третий запуск в октябре. Главы КНДР и РФ провели 13 сентября саммит на космодроме "Восточный". В общении с журналистами президент России Владимир Путин объяснил, что Москва будет помогать Пхеньяну в строительстве спутников, с чем и связан совместный визит на космодром. Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех областях", в том числе в чувствительных, к которым относится и военно-техническое сотрудничество. При этом российские власти неоднократно отвергали обвинения в адрес Москвы в нарушении санкционного режима против КНДР. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН.

https://ria.ru/20231026/kndr-1905341253.html

https://ria.ru/20231020/kndr-1903973876.html

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в мире, пхеньян, кндр (северная корея), сша