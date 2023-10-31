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Су-57 получил крылатую ракету большой дальности, сообщил источник - РИА Новости, 31.10.2023
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03:35 31.10.2023 (обновлено: 10:50 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/raketa-1906323158.html
Су-57 получил крылатую ракету большой дальности, сообщил источник
Су-57 получил крылатую ракету большой дальности, сообщил источник - РИА Новости, 31.10.2023
Су-57 получил крылатую ракету большой дальности, сообщил источник
Для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T03:35
2023-10-31T10:50
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
су-57
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения, рассказал РИА Новости информированный источник."Для Су-57 разработана новейшая КРБД (крылатая ракета большой дальности. — Прим. ред.) внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что "существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя".К крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся снаряды, способные поразить цель на расстоянии 600 и более километров. В дальней авиации ВКС, по данным открытых источников, крылатые ракеты имеют дальность от тысячи до 6500 километров.Как ранее сообщал РИА Новости другой информированный источник, возможность применения КРБД получили российские фронтовые бомбардировщики Су-34. Применение таких ракет с Су-34 было впервые опробовано в рамках спецоперации.Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.
https://ria.ru/20230817/su-57-1890578537.html
https://ria.ru/20230915/su-34-1896437788.html
https://ria.ru/20231011/samolet-1901916346.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-57
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-57
Су-57 получил крылатую ракету большой дальности, сообщил источник

Су-57 получил крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения, рассказал РИА Новости информированный источник.
"Для Су-57 разработана новейшая КРБД (крылатая ракета большой дальности. — Прим. ред.) внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160", — сообщил собеседник агентства.
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Он уточнил, что "существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя".
К крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся снаряды, способные поразить цель на расстоянии 600 и более километров. В дальней авиации ВКС, по данным открытых источников, крылатые ракеты имеют дальность от тысячи до 6500 километров.
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Как ранее сообщал РИА Новости другой информированный источник, возможность применения КРБД получили российские фронтовые бомбардировщики Су-34. Применение таких ракет с Су-34 было впервые опробовано в рамках спецоперации.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.
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