Приамурье может стать площадкой для производства картофельных чипсов
Приамурье может стать площадкой для производства картофельных чипсов и хлопьев
Картофельные чипсы. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт - РИА Новости. Амурская область может стать площадкой для производства и переработки картофеля на экспорт в Китай в виде крахмала, хлопьев, чипсов и картофеля фри, также обсуждаются планы по строительству крупного завода по глубокой переработке молока, сообщает правительство региона.
Эти проекты обсудили губернатор Приамурья Василий Орлов с китайской корпорацией "Бэйдахуан Групп". Представители одного из крупнейших производителей сельхозпродукции на территории Китая посетили Амурскую область после переговоров с делегацией региона, которые прошли в Харбине в июне. С российской стороны на встрече также присутствовали руководители профильных министерств, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин и директор по развитию АО "Молвест" Рустам Камалетдинов, компания занимает 3-е место в России по переработке молока.
"Сельское хозяйство - одно из ключевых направлений сотрудничества с Китаем. Амурская область - ведущий производитель и экспортер продукции АПК на Дальнем Востоке. В прошлом году мы увеличили экспорт аграрной продукции в Китай на 55%. Мы стремимся не только выращивать сою и зерновые культуры, овощи, производить первичную животноводческую продукцию, но и активно развиваем переработку. Новые совместные производства могут быть выгодны как российским, так и китайским компаниям", - отметил Орлов.
Так, на встрече обсудили возможность организации на территории Амурской области производства и переработки картофеля для экспорта. В случае реализации проекта посевные площади под картофель увеличат в три раза (до шести тысяч гектаров). Ежегодно будет выращиваться до 140 тысяч тонн этой культуры. Перерабатывать его планируют в крахмал, хлопья, картофель фри и чипсы.
Кроме того, стороны отметили перспективы в сотрудничестве по молочному направлению, в частности строительство завода по глубокой переработке молока. У компания "Молвест" есть успешный опыт реализации таких проектов. В Воронежской области находится первый в РФ завод по глубокой переработке молока, также налажено производство комбикормов. Есть свой центр генетики и племрепродуктор, а также 10 крупных молочных ферм.