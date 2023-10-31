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Приамурье может стать площадкой для производства картофельных чипсов - РИА Новости, 31.10.2023
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Амурская область
Амурская область
 
09:14 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/proizvodstvo-1906341868.html
Приамурье может стать площадкой для производства картофельных чипсов
Приамурье может стать площадкой для производства картофельных чипсов - РИА Новости, 31.10.2023
Приамурье может стать площадкой для производства картофельных чипсов
Амурская область может стать площадкой для производства и переработки картофеля на экспорт в Китай в виде крахмала, хлопьев, чипсов и картофеля фри, также... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:14
2023-10-31T09:14
амурская область
амурская область
китай
василий орлов (губернатор)
молвест
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт - РИА Новости. Амурская область может стать площадкой для производства и переработки картофеля на экспорт в Китай в виде крахмала, хлопьев, чипсов и картофеля фри, также обсуждаются планы по строительству крупного завода по глубокой переработке молока, сообщает правительство региона. Эти проекты обсудили губернатор Приамурья Василий Орлов с китайской корпорацией "Бэйдахуан Групп". Представители одного из крупнейших производителей сельхозпродукции на территории Китая посетили Амурскую область после переговоров с делегацией региона, которые прошли в Харбине в июне. С российской стороны на встрече также присутствовали руководители профильных министерств, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин и директор по развитию АО "Молвест" Рустам Камалетдинов, компания занимает 3-е место в России по переработке молока. "Сельское хозяйство - одно из ключевых направлений сотрудничества с Китаем. Амурская область - ведущий производитель и экспортер продукции АПК на Дальнем Востоке. В прошлом году мы увеличили экспорт аграрной продукции в Китай на 55%. Мы стремимся не только выращивать сою и зерновые культуры, овощи, производить первичную животноводческую продукцию, но и активно развиваем переработку. Новые совместные производства могут быть выгодны как российским, так и китайским компаниям", - отметил Орлов. Так, на встрече обсудили возможность организации на территории Амурской области производства и переработки картофеля для экспорта. В случае реализации проекта посевные площади под картофель увеличат в три раза (до шести тысяч гектаров). Ежегодно будет выращиваться до 140 тысяч тонн этой культуры. Перерабатывать его планируют в крахмал, хлопья, картофель фри и чипсы. Кроме того, стороны отметили перспективы в сотрудничестве по молочному направлению, в частности строительство завода по глубокой переработке молока. У компания "Молвест" есть успешный опыт реализации таких проектов. В Воронежской области находится первый в РФ завод по глубокой переработке молока, также налажено производство комбикормов. Есть свой центр генетики и племрепродуктор, а также 10 крупных молочных ферм.
https://ria.ru/20230929/lidery-1899435147.html
https://ria.ru/20231030/dorogi-1906121737.html
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амурская область, китай, василий орлов (губернатор), молвест, россия
Амурская область, Амурская область, Китай, Василий Орлов (губернатор), Молвест, Россия
Приамурье может стать площадкой для производства картофельных чипсов

Приамурье может стать площадкой для производства картофельных чипсов и хлопьев

© Fotolia / lisa870Картофельные чипсы
Картофельные чипсы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Fotolia / lisa870
Картофельные чипсы. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт - РИА Новости. Амурская область может стать площадкой для производства и переработки картофеля на экспорт в Китай в виде крахмала, хлопьев, чипсов и картофеля фри, также обсуждаются планы по строительству крупного завода по глубокой переработке молока, сообщает правительство региона.
Эти проекты обсудили губернатор Приамурья Василий Орлов с китайской корпорацией "Бэйдахуан Групп". Представители одного из крупнейших производителей сельхозпродукции на территории Китая посетили Амурскую область после переговоров с делегацией региона, которые прошли в Харбине в июне. С российской стороны на встрече также присутствовали руководители профильных министерств, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин и директор по развитию АО "Молвест" Рустам Камалетдинов, компания занимает 3-е место в России по переработке молока.
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"Сельское хозяйство - одно из ключевых направлений сотрудничества с Китаем. Амурская область - ведущий производитель и экспортер продукции АПК на Дальнем Востоке. В прошлом году мы увеличили экспорт аграрной продукции в Китай на 55%. Мы стремимся не только выращивать сою и зерновые культуры, овощи, производить первичную животноводческую продукцию, но и активно развиваем переработку. Новые совместные производства могут быть выгодны как российским, так и китайским компаниям", - отметил Орлов.
Так, на встрече обсудили возможность организации на территории Амурской области производства и переработки картофеля для экспорта. В случае реализации проекта посевные площади под картофель увеличат в три раза (до шести тысяч гектаров). Ежегодно будет выращиваться до 140 тысяч тонн этой культуры. Перерабатывать его планируют в крахмал, хлопья, картофель фри и чипсы.
Кроме того, стороны отметили перспективы в сотрудничестве по молочному направлению, в частности строительство завода по глубокой переработке молока. У компания "Молвест" есть успешный опыт реализации таких проектов. В Воронежской области находится первый в РФ завод по глубокой переработке молока, также налажено производство комбикормов. Есть свой центр генетики и племрепродуктор, а также 10 крупных молочных ферм.
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Амурская областьАмурская областьКитайВасилий Орлов (губернатор)МолвестРоссия
 
 
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