https://ria.ru/20231031/podzhog-1906551827.html

В поджоге ресторана в Ярославле заподозрили экс-депутата, сообщил источник

В поджоге ресторана в Ярославле заподозрили экс-депутата, сообщил источник - РИА Новости, 31.10.2023

В поджоге ресторана в Ярославле заподозрили экс-депутата, сообщил источник

Бывшего городского депутата Дмитрия Соколова, исключенного из партии "Единая Россия" за ДТП в состоянии опьянения, подозревают в поджоге ресторана в центре... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:13

2023-10-31T22:13

2023-10-31T22:13

происшествия

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Бывшего городского депутата Дмитрия Соколова, исключенного из партии "Единая Россия" за ДТП в состоянии опьянения, подозревают в поджоге ресторана в центре Ярославля, где пострадала женщина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Поздно вечером в понедельник загорелась летняя веранда ресторана "Сквер" на Первомайском бульваре на площади 60 квадратных метров. В региональном СУ СК России агентству сообщили об одной пострадавшей - это посетительница 1986 года рождения. УМВД по Ярославской области сообщало о возбуждении уголовного дела о поджоге. Но позже прокуратура Ярославской области сообщила, что по ходатайству прокурора уголовное дело было изъято у УМВД и передано в СУ СК для возбуждения уголовного дела о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, в помещение кинули "неустановленный предмет с легковоспламеняющейся жидкостью". "В поджоге подозревается бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов", - сказал источник. Собеседник уточнил, что подозреваемый задержан. В ноябре 2022 года Соколов был исключен из партии "Единая Россия" за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. В партии назвали его поведение безответственным. Еще до инцидента Соколов был депутатом муниципалитета Ярославля от "Единой России". В 2021 году СМИ, в том числе федеральные, писали, как Соколов, будучи депутатом, летал в Казахстан, чтобы оказать помощь попавшему на 20 лет в рабство земляку Алексею Котову и поучаствовать в решении вопроса о его возвращении домой. До своего депутатства в муниципалитете Ярославля Соколов был помощником депутата Госдумы, а позже - помощником сенатора от Ярославской области Анатолия Лисицына, известного также как первый губернатор Ярославской области.

https://ria.ru/20231027/podzhigateley-1905537587.html

https://ria.ru/20231023/prigovor-1904633433.html

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происшествия, ярославль, ярославская область