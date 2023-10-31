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Украинский пленный не знал, что находится на передовой - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/plennyy-1906430014.html
Украинский пленный не знал, что находится на передовой
Украинский пленный не знал, что находится на передовой - РИА Новости, 31.10.2023
Украинский пленный не знал, что находится на передовой
Взятый в плен под Купянском военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко сообщил, что его группа до начала штурма их позиций... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:28
2023-10-31T14:28
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Взятый в плен под Купянском военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко сообщил, что его группа до начала штурма их позиций российскими войсками не понимала, что находится не в тыловом районе, а на передовой. Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Купянском группу мобилизованных солдат из этой бригады. "Я не понимал, я думал, мы в тыл едем... Задача была держать окоп, а я не знал, что мы рядом с россиянами - (понял - ред.), когда стрелять начали", - рассказал украинский военнопленный. Он уточнил, что на позиции их привезли ночью из тылового района, не предупредив, что это первая линия обороны, и не дав карты местности и план отступления в случае угрозы. "Мы немного отстреливались… потом закидали гранатами, и мы сдались", - добавил Бондаренко.
https://ria.ru/20231031/gosizmena-1906402929.html
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вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Украинский пленный не знал, что находится на передовой

Взятый под Купянском пленный ВСУ думал, что находится в тылу, а не на передовой

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Взятый в плен под Купянском военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко сообщил, что его группа до начала штурма их позиций российскими войсками не понимала, что находится не в тыловом районе, а на передовой.
Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Купянском группу мобилизованных солдат из этой бригады.
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"Я не понимал, я думал, мы в тыл едем... Задача была держать окоп, а я не знал, что мы рядом с россиянами - (понял - ред.), когда стрелять начали", - рассказал украинский военнопленный.
Он уточнил, что на позиции их привезли ночью из тылового района, не предупредив, что это первая линия обороны, и не дав карты местности и план отступления в случае угрозы.
"Мы немного отстреливались… потом закидали гранатами, и мы сдались", - добавил Бондаренко.
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