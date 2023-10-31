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Украинский пленный не знал, что находится на передовой
Украинский пленный не знал, что находится на передовой - РИА Новости, 31.10.2023
Украинский пленный не знал, что находится на передовой
Взятый в плен под Купянском военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко сообщил, что его группа до начала штурма их позиций... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:28
2023-10-31T14:28
2023-10-31T14:28
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Взятый в плен под Купянском военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко сообщил, что его группа до начала штурма их позиций российскими войсками не понимала, что находится не в тыловом районе, а на передовой. Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Купянском группу мобилизованных солдат из этой бригады. "Я не понимал, я думал, мы в тыл едем... Задача была держать окоп, а я не знал, что мы рядом с россиянами - (понял - ред.), когда стрелять начали", - рассказал украинский военнопленный. Он уточнил, что на позиции их привезли ночью из тылового района, не предупредив, что это первая линия обороны, и не дав карты местности и план отступления в случае угрозы. "Мы немного отстреливались… потом закидали гранатами, и мы сдались", - добавил Бондаренко.
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Украинский пленный не знал, что находится на передовой
Взятый под Купянском пленный ВСУ думал, что находится в тылу, а не на передовой
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Взятый в плен под Купянском военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко сообщил, что его группа до начала штурма их позиций российскими войсками не понимала, что находится не в тыловом районе, а на передовой.
Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Купянском группу мобилизованных солдат из этой бригады.
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"Я не понимал, я думал, мы в тыл едем... Задача была держать окоп, а я не знал, что мы рядом с россиянами - (понял - ред.), когда стрелять начали", - рассказал украинский военнопленный.
Он уточнил, что на позиции их привезли ночью из тылового района, не предупредив, что это первая линия обороны, и не дав карты местности и план отступления в случае угрозы.
"Мы немного отстреливались… потом закидали гранатами, и мы сдались", - добавил Бондаренко.
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