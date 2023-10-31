https://ria.ru/20231031/perri-1906405304.html

Звезды сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри

Звезды сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри - РИА Новости, 31.10.2023

Звезды сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри

Звезды телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер в совместном заявлении сообщили, что "опустошены" кончиной... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:37

2023-10-31T13:37

2023-10-31T13:44

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Звезды телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер в совместном заявлении сообщили, что "опустошены" кончиной своего партнера по съемкам Мэттью Перри, сообщает People."Мы все чрезвычайно опустошены потерей Мэттью. Мы были больше чем просто партнеры по съемкам. Мы семья. Так много можно сказать, но прямо сейчас нам понадобится время, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю. Со временем мы скажем больше, когда сможем. Наши мысли и наша любовь сейчас с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру", — цитирует издание заявление актеров.В это воскресенье стало известно, что Перри умер на 55-м году жизни. Источники в правоохранительных органах сообщили, что актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечалось, что на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть знаменитости признали ненасильственной.Мэттью Перри обрел популярность после роли Чендлера Бинга в "Друзьях", которого играл десять лет, а в 2002-м был номинирован на "Эмми" за этот образ. Актер также снялся в романтических фильмах "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем" и в криминальной комедии "Девять ярдов".

https://ria.ru/20231029/perri-1905942837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, новости шоу-бизнеса, знаменитости, кино и сериалы, мэттью перри, дженнифер энистон, кортни кокс