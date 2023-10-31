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Звезды сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри - РИА Новости, 31.10.2023
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Культура
 
13:37 31.10.2023 (обновлено: 13:44 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/perri-1906405304.html
Звезды сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри
Звезды сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри - РИА Новости, 31.10.2023
Звезды сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри
Звезды телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер в совместном заявлении сообщили, что "опустошены" кончиной... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:37
2023-10-31T13:44
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Звезды телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер в совместном заявлении сообщили, что "опустошены" кончиной своего партнера по съемкам Мэттью Перри, сообщает People.&quot;Мы все чрезвычайно опустошены потерей Мэттью. Мы были больше чем просто партнеры по съемкам. Мы семья. Так много можно сказать, но прямо сейчас нам понадобится время, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю. Со временем мы скажем больше, когда сможем. Наши мысли и наша любовь сейчас с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру&quot;, — цитирует издание заявление актеров.В это воскресенье стало известно, что Перри умер на 55-м году жизни. Источники в правоохранительных органах сообщили, что актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечалось, что на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть знаменитости признали ненасильственной.Мэттью Перри обрел популярность после роли Чендлера Бинга в "Друзьях", которого играл десять лет, а в 2002-м был номинирован на "Эмми" за этот образ. Актер также снялся в романтических фильмах "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем" и в криминальной комедии "Девять ярдов".
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новости культуры, новости шоу-бизнеса, знаменитости, кино и сериалы, мэттью перри, дженнифер энистон, кортни кокс
Культура, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Кино и сериалы, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс
Звезды сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри

Актеры из сериала "Друзья" заявили, что "опустошены" кончиной Мэттью Перри

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994) Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Звезды телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер в совместном заявлении сообщили, что "опустошены" кончиной своего партнера по съемкам Мэттью Перри, сообщает People.
«

"Мы все чрезвычайно опустошены потерей Мэттью. Мы были больше чем просто партнеры по съемкам. Мы семья. Так много можно сказать, но прямо сейчас нам понадобится время, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю. Со временем мы скажем больше, когда сможем. Наши мысли и наша любовь сейчас с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру", — цитирует издание заявление актеров.

В это воскресенье стало известно, что Перри умер на 55-м году жизни.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечалось, что на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть знаменитости признали ненасильственной.
Мэттью Перри обрел популярность после роли Чендлера Бинга в "Друзьях", которого играл десять лет, а в 2002-м был номинирован на "Эмми" за этот образ.
Актер также снялся в романтических фильмах "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем" и в криминальной комедии "Девять ярдов".
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