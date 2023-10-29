https://ria.ru/20231029/perri-1905915609.html

СМИ: звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

СМИ: звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет - РИА Новости, 29.10.2023

СМИ: звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

Известный по американскому сериалу "Друзья" актер Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет, передает портал TMZ. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T03:31

2023-10-29T03:31

2023-10-29T03:56

культура

мэттью перри

в мире

сша

лос-анджелес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152618/72/1526187270_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b3a8c8146bb03a104e3b681dd7eb35ec.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Известный по американскому сериалу "Друзья" актер Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет, передает портал TMZ."Источники в правоохранительных органах сообщают нам, что актер был найден в субботу в доме в районе Лос-Анджелеса... где, как нам говорят, он, вероятно, утонул", — говорится в публикации.По словам собеседников портала, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть признали ненасильственной.Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя несколько главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри номинировали на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

сша

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мэттью перри, в мире, сша, лос-анджелес