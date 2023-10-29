СМИ: звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

TMZ: звезда сериала "Друзья" Перри скончался в возрасте 54 лет
Спорный лиловый оттенок в итоге стал образцом в декоре нью-йоркских квартир.
Цвет стен выбирал дизайнер и обладатель "Эмми" Джон Шаффнер, который, несмотря на многочисленную критику, настоял на таком оттенке и оказался прав.
За десять лет существования шоу декорация стала чуть ли не визитной карточкой и символом декора уютной нью-йоркской квартиры.
Спорный лиловый оттенок в итоге стал образцом в декоре нью-йоркских квартир.
Цвет стен выбирал дизайнер и обладатель "Эмми" Джон Шаффнер, который, несмотря на многочисленную критику, настоял на таком оттенке и оказался прав.
За десять лет существования шоу декорация стала чуть ли не визитной карточкой и символом декора уютной нью-йоркской квартиры.
Экстремальное похудение Дженнифер Энистон.
Ради роли Рэйчел Грин и места в сериале начинающей американской актрисе Дженнифер Энистон пришлось быстрыми темпами похудеть на 13 килограммов.
Экстремальное похудение Дженнифер Энистон.
Ради роли Рэйчел Грин и места в сериале начинающей американской актрисе Дженнифер Энистон пришлось быстрыми темпами похудеть на 13 килограммов.
Судьбоносное увольнение и настоящая беременность Лизы Кудроу.
Незадолго до кастинга в сериал "Друзья" актрису Лизу Кудроу уволили из комедии Frasier, где она играла продюсера.
В 1997 году, когда сериал достиг пика популярности, актриса призналась, что беременна. Продюсеры использовали событие в четвертом сезоне шоу, когда ее героиня Фиби решилась стать суррогатной матерью для брата.
Судьбоносное увольнение и настоящая беременность Лизы Кудроу.
Незадолго до кастинга в сериал "Друзья" актрису Лизу Кудроу уволили из комедии Frasier, где она играла продюсера.
В 1997 году, когда сериал достиг пика популярности, актриса призналась, что беременна. Продюсеры использовали событие в четвертом сезоне шоу, когда ее героиня Фиби решилась стать суррогатной матерью для брата.
"Друзья" могли называться по-другому.
Ранние рабочие названия включали такие, как "Кафе "Бессонница", "Шестеро из нас", "Подобные друзья" и другие.
В данном случае поговорка "чем проще, тем лучше" пришлась как нельзя кстати.
"Друзья" могли называться по-другому.
Ранние рабочие названия включали такие, как "Кафе "Бессонница", "Шестеро из нас", "Подобные друзья" и другие.
В данном случае поговорка "чем проще, тем лучше" пришлась как нельзя кстати.
Чем старше — тем лучше.
Оказалось, что российские пользователи чаще всего ищут эпизод, где героям исполняется 30 лет. Это произошло в 14-й серии седьмого сезона.
Чем старше — тем лучше.
Оказалось, что российские пользователи чаще всего ищут эпизод, где героям исполняется 30 лет. Это произошло в 14-й серии седьмого сезона.
"Теория лобстера" — самый популярный эпизод за всю историю сериала.
А лучшим эпизодом во всем мире признана 14-я серия второго сезона, когда друзья смотрят видео с выпускного бала, после чего Рэйчел (Дженнифер Энистон) и Росс (Дэвид Швимер) целуются. В это время Фиби (Лиза Кудроу) сказала: "Я же говорила, он ее лобстер".
Его посмотрели около 33 миллионов зрителей.
"Теория лобстера" — самый популярный эпизод за всю историю сериала.
А лучшим эпизодом во всем мире признана 14-я серия второго сезона, когда друзья смотрят видео с выпускного бала, после чего Рэйчел (Дженнифер Энистон) и Росс (Дэвид Швимер) целуются. В это время Фиби (Лиза Кудроу) сказала: "Я же говорила, он ее лобстер".
Его посмотрели около 33 миллионов зрителей.
Моника могла быть другой.
Изначально Кортни Кокс должна была играть Рэйчел, но попала на прослушивание на роль Моники, которую в итоге и сыграла.
Моника могла быть другой.
Изначально Кортни Кокс должна была играть Рэйчел, но попала на прослушивание на роль Моники, которую в итоге и сыграла.
Звезды, в очередь!
В сериале снялись многие голливудские актеры, включая Брэда Питта, Жан-Клода Ван Дамма, Риз Уизерспун, Джулию Робертс и других. Но наиболее забавным считается история с участием Брюса Уиллиса. Он проспорил Мэттью Перри, когда они снимались в комедийном боевике "9 ярдов". За это он сыграл роль папы подруги Росса в нескольких сериях шестого сезона, а весь гонорар пожертвовал на благотворительность.
Звезды, в очередь!
В сериале снялись многие голливудские актеры, включая Брэда Питта, Жан-Клода Ван Дамма, Риз Уизерспун, Джулию Робертс и других. Но наиболее забавным считается история с участием Брюса Уиллиса. Он проспорил Мэттью Перри, когда они снимались в комедийном боевике "9 ярдов". За это он сыграл роль папы подруги Росса в нескольких сериях шестого сезона, а весь гонорар пожертвовал на благотворительность.
Джоуи пришлось сделать скромнее.
По задумке создателей сериала, персонаж Джоуи в исполнении Мэтта Леблана был настолько ужасным бабником, что актрисы Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс чувствовали себя неловко. Поэтому Джоуи пришлось сделать более мягким и милым, а случайные связи он заводил с кем угодно, но только не со своими сериальными подругами.
Джоуи пришлось сделать скромнее.
По задумке создателей сериала, персонаж Джоуи в исполнении Мэтта Леблана был настолько ужасным бабником, что актрисы Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс чувствовали себя неловко. Поэтому Джоуи пришлось сделать более мягким и милым, а случайные связи он заводил с кем угодно, но только не со своими сериальными подругами.
Над "Друзьями" смеялись живые люди.
Съемочный процесс был длительным. Одну серию снимали до пяти часов с небольшими перерывами между сценами, чтобы сменить декорации. Тем не менее в павильоне всегда была аудитория из 300 фанатов. Поэтому, когда вы слышите смех за кадром, знайте — это не запись.
Над "Друзьями" смеялись живые люди.
Съемочный процесс был длительным. Одну серию снимали до пяти часов с небольшими перерывами между сценами, чтобы сменить декорации. Тем не менее в павильоне всегда была аудитория из 300 фанатов. Поэтому, когда вы слышите смех за кадром, знайте — это не запись.
Спорный лиловый оттенок в итоге стал образцом в декоре нью-йоркских квартир.
Цвет стен выбирал дизайнер и обладатель "Эмми" Джон Шаффнер, который, несмотря на многочисленную критику, настоял на таком оттенке и оказался прав.
За десять лет существования шоу декорация стала чуть ли не визитной карточкой и символом декора уютной нью-йоркской квартиры.
Экстремальное похудение Дженнифер Энистон.
Ради роли Рэйчел Грин и места в сериале начинающей американской актрисе Дженнифер Энистон пришлось быстрыми темпами похудеть на 13 килограммов.
Судьбоносное увольнение и настоящая беременность Лизы Кудроу.
Незадолго до кастинга в сериал "Друзья" актрису Лизу Кудроу уволили из комедии Frasier, где она играла продюсера.
В 1997 году, когда сериал достиг пика популярности, актриса призналась, что беременна. Продюсеры использовали событие в четвертом сезоне шоу, когда ее героиня Фиби решилась стать суррогатной матерью для брата.
"Друзья" могли называться по-другому.
Ранние рабочие названия включали такие, как "Кафе "Бессонница", "Шестеро из нас", "Подобные друзья" и другие.
В данном случае поговорка "чем проще, тем лучше" пришлась как нельзя кстати.
Чем старше — тем лучше.
Оказалось, что российские пользователи чаще всего ищут эпизод, где героям исполняется 30 лет. Это произошло в 14-й серии седьмого сезона.
"Теория лобстера" — самый популярный эпизод за всю историю сериала.
А лучшим эпизодом во всем мире признана 14-я серия второго сезона, когда друзья смотрят видео с выпускного бала, после чего Рэйчел (Дженнифер Энистон) и Росс (Дэвид Швимер) целуются. В это время Фиби (Лиза Кудроу) сказала: "Я же говорила, он ее лобстер".
Его посмотрели около 33 миллионов зрителей.
Моника могла быть другой.
Изначально Кортни Кокс должна была играть Рэйчел, но попала на прослушивание на роль Моники, которую в итоге и сыграла.
Звезды, в очередь!
В сериале снялись многие голливудские актеры, включая Брэда Питта, Жан-Клода Ван Дамма, Риз Уизерспун, Джулию Робертс и других. Но наиболее забавным считается история с участием Брюса Уиллиса. Он проспорил Мэттью Перри, когда они снимались в комедийном боевике "9 ярдов". За это он сыграл роль папы подруги Росса в нескольких сериях шестого сезона, а весь гонорар пожертвовал на благотворительность.
Джоуи пришлось сделать скромнее.
По задумке создателей сериала, персонаж Джоуи в исполнении Мэтта Леблана был настолько ужасным бабником, что актрисы Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс чувствовали себя неловко. Поэтому Джоуи пришлось сделать более мягким и милым, а случайные связи он заводил с кем угодно, но только не со своими сериальными подругами.
Над "Друзьями" смеялись живые люди.
Съемочный процесс был длительным. Одну серию снимали до пяти часов с небольшими перерывами между сценами, чтобы сменить декорации. Тем не менее в павильоне всегда была аудитория из 300 фанатов. Поэтому, когда вы слышите смех за кадром, знайте — это не запись.