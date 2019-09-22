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РИА Новости
Культура

"Друзьям" опять 25

07:00 22.09.2019 (обновлено: 09:41 22.09.2019)
493
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)Постер из сериала "Друзья"
Постер из сериала Друзья
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер подружились на экране 22 сентября 1994 года — ровно 25 лет назад и продолжают вспоминать работу в проекте до сих пор.
Зрителям же остается пересматривать любимые серии. Десять любопытных фактов, которых вы могли не знать, — в материале РИА Новости.
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)

Спорный лиловый оттенок в итоге стал образцом в декоре нью-йоркских квартир.

Цвет стен выбирал дизайнер и обладатель "Эмми" Джон Шаффнер, который, несмотря на многочисленную критику, настоял на таком оттенке и оказался прав.
За десять лет существования шоу декорация стала чуть ли не визитной карточкой и символом декора уютной нью-йоркской квартиры.

Кадр из фильма Друзья
1 из 10

Спорный лиловый оттенок в итоге стал образцом в декоре нью-йоркских квартир.

Цвет стен выбирал дизайнер и обладатель "Эмми" Джон Шаффнер, который, несмотря на многочисленную критику, настоял на таком оттенке и оказался прав.
За десять лет существования шоу декорация стала чуть ли не визитной карточкой и символом декора уютной нью-йоркской квартиры.

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
© Warner Bros. (1994-2004)

Экстремальное похудение Дженнифер Энистон.

Ради роли Рэйчел Грин и места в сериале начинающей американской актрисе Дженнифер Энистон пришлось быстрыми темпами похудеть на 13 килограммов.

Кадр из сериала Друзья
2 из 10

Экстремальное похудение Дженнифер Энистон.

Ради роли Рэйчел Грин и места в сериале начинающей американской актрисе Дженнифер Энистон пришлось быстрыми темпами похудеть на 13 килограммов.

© Warner Bros. (1994-2004)
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)

Судьбоносное увольнение и настоящая беременность Лизы Кудроу.

Незадолго до кастинга в сериал "Друзья" актрису Лизу Кудроу уволили из комедии Frasier, где она играла продюсера.
В 1997 году, когда сериал достиг пика популярности, актриса призналась, что беременна. Продюсеры использовали событие в четвертом сезоне шоу, когда ее героиня Фиби решилась стать суррогатной матерью для брата.

Кадр из фильма Друзья
3 из 10

Судьбоносное увольнение и настоящая беременность Лизы Кудроу.

Незадолго до кастинга в сериал "Друзья" актрису Лизу Кудроу уволили из комедии Frasier, где она играла продюсера.
В 1997 году, когда сериал достиг пика популярности, актриса призналась, что беременна. Продюсеры использовали событие в четвертом сезоне шоу, когда ее героиня Фиби решилась стать суррогатной матерью для брата.

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
© Фото : NBC Television 1994-2004

"Друзья" могли называться по-другому.

Ранние рабочие названия включали такие, как "Кафе "Бессонница", "Шестеро из нас", "Подобные друзья" и другие.
В данном случае поговорка "чем проще, тем лучше" пришлась как нельзя кстати.

Кадр из сериала Друзья
4 из 10

"Друзья" могли называться по-другому.

Ранние рабочие названия включали такие, как "Кафе "Бессонница", "Шестеро из нас", "Подобные друзья" и другие.
В данном случае поговорка "чем проще, тем лучше" пришлась как нельзя кстати.

© Фото : NBC Television 1994-2004
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)

Чем старше — тем лучше.

Оказалось, что российские пользователи чаще всего ищут эпизод, где героям исполняется 30 лет. Это произошло в 14-й серии седьмого сезона.

Кадр из фильма Друзья
5 из 10

Чем старше — тем лучше.

Оказалось, что российские пользователи чаще всего ищут эпизод, где героям исполняется 30 лет. Это произошло в 14-й серии седьмого сезона.

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
© Warner Bros. Television, 1994-2004

"Теория лобстера" — самый популярный эпизод за всю историю сериала.

А лучшим эпизодом во всем мире признана 14-я серия второго сезона, когда друзья смотрят видео с выпускного бала, после чего Рэйчел (Дженнифер Энистон) и Росс (Дэвид Швимер) целуются. В это время Фиби (Лиза Кудроу) сказала: "Я же говорила, он ее лобстер".
Его посмотрели около 33 миллионов зрителей.

Кадр из сериала Друзья
6 из 10

"Теория лобстера" — самый популярный эпизод за всю историю сериала.

А лучшим эпизодом во всем мире признана 14-я серия второго сезона, когда друзья смотрят видео с выпускного бала, после чего Рэйчел (Дженнифер Энистон) и Росс (Дэвид Швимер) целуются. В это время Фиби (Лиза Кудроу) сказала: "Я же говорила, он ее лобстер".
Его посмотрели около 33 миллионов зрителей.

© Warner Bros. Television, 1994-2004
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)

Моника могла быть другой.

Изначально Кортни Кокс должна была играть Рэйчел, но попала на прослушивание на роль Моники, которую в итоге и сыграла.

Кадр из фильма Друзья
7 из 10

Моника могла быть другой.

Изначально Кортни Кокс должна была играть Рэйчел, но попала на прослушивание на роль Моники, которую в итоге и сыграла.

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
© Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television

Звезды, в очередь!

В сериале снялись многие голливудские актеры, включая Брэда Питта, Жан-Клода Ван Дамма, Риз Уизерспун, Джулию Робертс и других. Но наиболее забавным считается история с участием Брюса Уиллиса. Он проспорил Мэттью Перри, когда они снимались в комедийном боевике "9 ярдов". За это он сыграл роль папы подруги Росса в нескольких сериях шестого сезона, а весь гонорар пожертвовал на благотворительность.

Брюс Уиллис в сериале Друзья (сезон 6, эпизод 21)
8 из 10

Звезды, в очередь!

В сериале снялись многие голливудские актеры, включая Брэда Питта, Жан-Клода Ван Дамма, Риз Уизерспун, Джулию Робертс и других. Но наиболее забавным считается история с участием Брюса Уиллиса. Он проспорил Мэттью Перри, когда они снимались в комедийном боевике "9 ярдов". За это он сыграл роль папы подруги Росса в нескольких сериях шестого сезона, а весь гонорар пожертвовал на благотворительность.

© Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)

Джоуи пришлось сделать скромнее.

По задумке создателей сериала, персонаж Джоуи в исполнении Мэтта Леблана был настолько ужасным бабником, что актрисы Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс чувствовали себя неловко. Поэтому Джоуи пришлось сделать более мягким и милым, а случайные связи он заводил с кем угодно, но только не со своими сериальными подругами.

Кадр из фильма Друзья
9 из 10

Джоуи пришлось сделать скромнее.

По задумке создателей сериала, персонаж Джоуи в исполнении Мэтта Леблана был настолько ужасным бабником, что актрисы Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс чувствовали себя неловко. Поэтому Джоуи пришлось сделать более мягким и милым, а случайные связи он заводил с кем угодно, но только не со своими сериальными подругами.

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
© Warner Bros. Studios (1994 - 2004)

Над "Друзьями" смеялись живые люди.

Съемочный процесс был длительным. Одну серию снимали до пяти часов с небольшими перерывами между сценами, чтобы сменить декорации. Тем не менее в павильоне всегда была аудитория из 300 фанатов. Поэтому, когда вы слышите смех за кадром, знайте — это не запись.

Кадр из сериала Друзья
10 из 10

Над "Друзьями" смеялись живые люди.

Съемочный процесс был длительным. Одну серию снимали до пяти часов с небольшими перерывами между сценами, чтобы сменить декорации. Тем не менее в павильоне всегда была аудитория из 300 фанатов. Поэтому, когда вы слышите смех за кадром, знайте — это не запись.

© Warner Bros. Studios (1994 - 2004)
1 из 10

Спорный лиловый оттенок в итоге стал образцом в декоре нью-йоркских квартир.

Цвет стен выбирал дизайнер и обладатель "Эмми" Джон Шаффнер, который, несмотря на многочисленную критику, настоял на таком оттенке и оказался прав.
За десять лет существования шоу декорация стала чуть ли не визитной карточкой и символом декора уютной нью-йоркской квартиры.

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
2 из 10

Экстремальное похудение Дженнифер Энистон.

Ради роли Рэйчел Грин и места в сериале начинающей американской актрисе Дженнифер Энистон пришлось быстрыми темпами похудеть на 13 килограммов.

© Warner Bros. (1994-2004)
3 из 10

Судьбоносное увольнение и настоящая беременность Лизы Кудроу.

Незадолго до кастинга в сериал "Друзья" актрису Лизу Кудроу уволили из комедии Frasier, где она играла продюсера.
В 1997 году, когда сериал достиг пика популярности, актриса призналась, что беременна. Продюсеры использовали событие в четвертом сезоне шоу, когда ее героиня Фиби решилась стать суррогатной матерью для брата.

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
4 из 10

"Друзья" могли называться по-другому.

Ранние рабочие названия включали такие, как "Кафе "Бессонница", "Шестеро из нас", "Подобные друзья" и другие.
В данном случае поговорка "чем проще, тем лучше" пришлась как нельзя кстати.

© Фото : NBC Television 1994-2004
5 из 10

Чем старше — тем лучше.

Оказалось, что российские пользователи чаще всего ищут эпизод, где героям исполняется 30 лет. Это произошло в 14-й серии седьмого сезона.

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
6 из 10

"Теория лобстера" — самый популярный эпизод за всю историю сериала.

А лучшим эпизодом во всем мире признана 14-я серия второго сезона, когда друзья смотрят видео с выпускного бала, после чего Рэйчел (Дженнифер Энистон) и Росс (Дэвид Швимер) целуются. В это время Фиби (Лиза Кудроу) сказала: "Я же говорила, он ее лобстер".
Его посмотрели около 33 миллионов зрителей.

© Warner Bros. Television, 1994-2004
7 из 10

Моника могла быть другой.

Изначально Кортни Кокс должна была играть Рэйчел, но попала на прослушивание на роль Моники, которую в итоге и сыграла.

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
8 из 10

Звезды, в очередь!

В сериале снялись многие голливудские актеры, включая Брэда Питта, Жан-Клода Ван Дамма, Риз Уизерспун, Джулию Робертс и других. Но наиболее забавным считается история с участием Брюса Уиллиса. Он проспорил Мэттью Перри, когда они снимались в комедийном боевике "9 ярдов". За это он сыграл роль папы подруги Росса в нескольких сериях шестого сезона, а весь гонорар пожертвовал на благотворительность.

© Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television
9 из 10

Джоуи пришлось сделать скромнее.

По задумке создателей сериала, персонаж Джоуи в исполнении Мэтта Леблана был настолько ужасным бабником, что актрисы Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс чувствовали себя неловко. Поэтому Джоуи пришлось сделать более мягким и милым, а случайные связи он заводил с кем угодно, но только не со своими сериальными подругами.

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
10 из 10

Над "Друзьями" смеялись живые люди.

Съемочный процесс был длительным. Одну серию снимали до пяти часов с небольшими перерывами между сценами, чтобы сменить декорации. Тем не менее в павильоне всегда была аудитория из 300 фанатов. Поэтому, когда вы слышите смех за кадром, знайте — это не запись.

© Warner Bros. Studios (1994 - 2004)
Кадр из сериала Друзья
14 сентября, 14:02Культура
Создатели "Друзей" заявили, что продолжения сериала не будет
300000
КультураКино и сериалыНовости культурыКортни КоксДженнифер ЭнистонБрюс УиллисДжулия Робертс
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