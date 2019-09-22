"Друзьям" опять 25

© Warner Bros. Television, 1994-2004

"Теория лобстера" — самый популярный эпизод за всю историю сериала.

А лучшим эпизодом во всем мире признана 14-я серия второго сезона, когда друзья смотрят видео с выпускного бала, после чего Рэйчел (Дженнифер Энистон) и Росс (Дэвид Швимер) целуются. В это время Фиби (Лиза Кудроу) сказала: "Я же говорила, он ее лобстер".

Его посмотрели около 33 миллионов зрителей.