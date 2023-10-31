Рейтинг@Mail.ru
"Революция в медицине". Создан прототип лекарств будущего - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 31.10.2023 (обновлено: 11:14 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/peptidy-1906208102.html
"Революция в медицине". Создан прототип лекарств будущего
"Революция в медицине". Создан прототип лекарств будущего - РИА Новости, 31.10.2023
"Революция в медицине". Создан прототип лекарств будущего
Биохимики из Дании и США получили устойчивые ДНК-пептидные наноструктуры, из которых в перспективе планируют собирать искусственные микроорганизмы. Главное их... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:00
2023-10-31T11:14
наука
биология
медицина
днк
вакцины
оксфордский университет
северо-западный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906122607_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6e60976c734605bfb3fc38ac1e0bc0f6.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Биохимики из Дании и США получили устойчивые ДНК-пептидные наноструктуры, из которых в перспективе планируют собирать искусственные микроорганизмы. Главное их предназначение — защищать человека от опасных вирусов. О достижениях в этой сфере — в материале РИА Новости.На пути к созданию искусственных организмовРасшифровка структуры ДНК в середине прошлого века стала одним из поворотных моментов в истории биологии. После этого ученые сосредоточили усилия на разработке методов модификации ДНК и редактирования. Сегодня в лабораториях создают аналоги сложных биомолекул, которые используют в том числе для диагностики и лечения заболеваний.Активно развивается и совершенно новое направление в науке, связанное с искусственной жизнью. Речь, конечно, не о лабораторных монстрах из фантастических фильмов, а о химическом синтезе молекул ДНК и сборке из них клеточных наноструктур, а в будущем — и целых дизайнерских организмов. Одно из возможных применений — изготовление "живых" антивирусов.Лекарства будущегоПрирода устроена так, что практически у каждого организма есть естественные враги. Это позволяет поддерживать видовой баланс в экосистемах. Исключение — некоторые вирусы. Не встречая препятствий, они периодически начинают бесконтрольно размножаться, вызывая эпидемии. Для предотвращения этого ученые предлагают создать искусственные организмы, враждебные вирусам.Возможно, когда-нибудь, вместо того чтобы глотать лекарства при каждой инфекции, в организм введут адаптируемый "живой" антивирус, который устранит патогены самостоятельно или в сотрудничестве с иммунной системой.По мнению ученых, собранные из сложных биомолекул конструкции смогут также выполнять роль нанороботов для таргетной доставки препаратов или маркеров при медицинских исследованиях, диагностике, лечении рака и других опасных заболеваний.Новое поколение нанотехнологийЭксперты считают, что первые "живые" вакцины появятся лет через десять. Ближайшая же задача — создать структуры с определенным набором функций клеток, но из синтезированных компонентов.Первый шаг уже сделан. В прошлом году ученые под руководством доцента кафедры физики, химии и фармации Университета Южной Дании Ченгуан Лу и профессора Ханбин Мао из Кентского государственного университета в штате Огайо сообщили о получении сложного органического соединения. Свою супермолекулу они описывают как конъюгат (слияние) ДНК и пептидов — цепочек аминокислот, из которых состоят белки."Объединение эти двух видов веществ дало мощный молекулярный инструмент, относящийся к новому поколению нанотехнологий", — приводятся в пресс-релизе слова доктора Лу.По мнению исследователей, эти гибридные соединения вполне способны служить строительными блоками для более совершенных наноструктур.Соединив левое и правоеСчитается, что некий процесс, в котором участвовали нуклеиновые кислоты (строительные блоки ДНК) и пептиды (цепочки аминокислот), привел в свое время к образованию первой живой клетки на Земле. Эти две группы биомолекул и сейчас контролируют практически все биохимические реакции. Вместе они составляют основу так называемых белковых фабрик.Чтобы контролировать внутриклеточные процессы, ученые разрабатывают технологии модификации биомолекул. При программировании ДНК обычно оперируют четырьмя главными элементами — нуклеотидами A, C, G и T. Пептидная технология более гибкая, так как позволяет работать с 20 аминокислотами. Соединить эти два инструмента — давняя мечта исследователей.Однако получить подобные супермолекулы, способные одновременно нести генетическую информацию и выполнять в клетках роль белков, долго не удавалось из-за проблемы хиральности. Все молекулы ДНК правосторонние, а пептиды — левосторонние, поэтому в природе они не соединяются.И вот сейчас впервые синтезировали в лаборатории правосторонний пептид, показав, что после изменения хиральности пептиды могут вступать во взаимодействия с ДНК, образуя гибриды, превосходящие по набору биохимических функций любые природные аналоги.Сверхспособности супермолекулНа гибридные супермолекулы возлагают большие надежды. Крошечные биоботы, собранные из конъюгатов, можно закодировать на решение множества конкретных медицинских задач, в том числе таргетную доставку лекарств или стимуляцию иммунной системы. Но прежде всего это потенциальные "живые" вакцины, способные справиться с самыми страшными вирусами, так как ДНК-пептидные наносборки адаптируются как к конкретным патогенам, так и к индивидуальным особенностям организма.Также возможно создание искусственных белков, более устойчивых, чем натуральные, к воздействию тепла, ультрафиолета и химических реагентов, а значит, более стабильных. Не исключено, что подобные соединения послужат основой препаратов нового поколения для лечения многих серьезных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера, вызываемой нарушениями в структуре определенных белков."Это будет революция в медицине", — заключает Ченгуан Лу.Кирпичики искусственной жизниГибридными бионаноматериалами занимаются в разных странах. Британские ученые из Оксфордского университета, например, разработали ДНК-пептидного нанобота, который проникает сквозь клеточную мембрану, проделывая искусственный канал для доставки препаратов и диагностических маркеров.Биохимики из Университета штата Аризона в США, связав модифицированные пептиды и ДНК, получили цепочечные биомолекулярные 3D-структуры микрометровой длины. И продемонстрировали, что режим самосборки подобных соединений можно программировать.Исследователи из Северо-Западного университета в Иллинойсе создали искусственные материалы со схожими свойствами, поместив нити ДНК в пептидный гидрогель, который применяют как имитатор внеклеточного матрикса для культивируемых клеточных культур. После добавления цепочек ДНК мицеллы коллоидного раствора самоорганизавались в иерархические структуры из биоволокон. Самое удивительное, что процесс оказался обратимым.А израильские ученые из Университета Бен-Гуриона выяснили, что при увеличении концентрации нуклеиновых кислот в пептидном растворе волокнистые наноструктуры сменяются стабильными сферическими конъюгатам, которые еще больше подходят на роль кирпичиков искусственной жизни.
https://ria.ru/20231004/diagnostika-1900010840.html
https://ria.ru/20230928/bakteriofagi-1898769506.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владислав Стрекопытов
Владислав Стрекопытов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906122607_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_7f70aa4abea3cf259a8ae51198f25fc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
биология, медицина, днк, вакцины, оксфордский университет, северо-западный университет
Наука, биология, Медицина, ДНК, Вакцины, Оксфордский университет, Северо-Западный университет
"Революция в медицине". Создан прототип лекарств будущего

Ученые получили первые соединения для создания "живых" вакцин

© iStock.com / Love EmployeeДНК-пептидный конъюгат
ДНК-пептидный конъюгат - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© iStock.com / Love Employee
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Биохимики из Дании и США получили устойчивые ДНК-пептидные наноструктуры, из которых в перспективе планируют собирать искусственные микроорганизмы. Главное их предназначение — защищать человека от опасных вирусов. О достижениях в этой сфере — в материале РИА Новости.

На пути к созданию искусственных организмов

Расшифровка структуры ДНК в середине прошлого века стала одним из поворотных моментов в истории биологии. После этого ученые сосредоточили усилия на разработке методов модификации ДНК и редактирования. Сегодня в лабораториях создают аналоги сложных биомолекул, которые используют в том числе для диагностики и лечения заболеваний.
Активно развивается и совершенно новое направление в науке, связанное с искусственной жизнью. Речь, конечно, не о лабораторных монстрах из фантастических фильмов, а о химическом синтезе молекул ДНК и сборке из них клеточных наноструктур, а в будущем — и целых дизайнерских организмов. Одно из возможных применений — изготовление "живых" антивирусов.

Лекарства будущего

Природа устроена так, что практически у каждого организма есть естественные враги. Это позволяет поддерживать видовой баланс в экосистемах. Исключение — некоторые вирусы. Не встречая препятствий, они периодически начинают бесконтрольно размножаться, вызывая эпидемии. Для предотвращения этого ученые предлагают создать искусственные организмы, враждебные вирусам.
Возможно, когда-нибудь, вместо того чтобы глотать лекарства при каждой инфекции, в организм введут адаптируемый "живой" антивирус, который устранит патогены самостоятельно или в сотрудничестве с иммунной системой.
По мнению ученых, собранные из сложных биомолекул конструкции смогут также выполнять роль нанороботов для таргетной доставки препаратов или маркеров при медицинских исследованиях, диагностике, лечении рака и других опасных заболеваний.
Девушка проходит тестирование функции легких в медицинской клинике - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
По дыханию и капле крови. Новый метод определяет рак за минуты
4 октября, 08:00

Новое поколение нанотехнологий

Эксперты считают, что первые "живые" вакцины появятся лет через десять. Ближайшая же задача — создать структуры с определенным набором функций клеток, но из синтезированных компонентов.
Первый шаг уже сделан. В прошлом году ученые под руководством доцента кафедры физики, химии и фармации Университета Южной Дании Ченгуан Лу и профессора Ханбин Мао из Кентского государственного университета в штате Огайо сообщили о получении сложного органического соединения. Свою супермолекулу они описывают как конъюгат (слияние) ДНК и пептидов — цепочек аминокислот, из которых состоят белки.
"Объединение эти двух видов веществ дало мощный молекулярный инструмент, относящийся к новому поколению нанотехнологий", — приводятся в пресс-релизе слова доктора Лу.
По мнению исследователей, эти гибридные соединения вполне способны служить строительными блоками для более совершенных наноструктур.
CC BY 4.0 / Mathias Bogetoft Danielsen / Гибридные ДНК-пептидные наноструктуры
Гибридные ДНК-пептидные наноструктуры - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
CC BY 4.0 / Mathias Bogetoft Danielsen /

Соединив левое и правое

Считается, что некий процесс, в котором участвовали нуклеиновые кислоты (строительные блоки ДНК) и пептиды (цепочки аминокислот), привел в свое время к образованию первой живой клетки на Земле. Эти две группы биомолекул и сейчас контролируют практически все биохимические реакции. Вместе они составляют основу так называемых белковых фабрик.
Чтобы контролировать внутриклеточные процессы, ученые разрабатывают технологии модификации биомолекул. При программировании ДНК обычно оперируют четырьмя главными элементами — нуклеотидами A, C, G и T. Пептидная технология более гибкая, так как позволяет работать с 20 аминокислотами. Соединить эти два инструмента — давняя мечта исследователей.
Однако получить подобные супермолекулы, способные одновременно нести генетическую информацию и выполнять в клетках роль белков, долго не удавалось из-за проблемы хиральности. Все молекулы ДНК правосторонние, а пептиды — левосторонние, поэтому в природе они не соединяются.
И вот сейчас впервые синтезировали в лаборатории правосторонний пептид, показав, что после изменения хиральности пептиды могут вступать во взаимодействия с ДНК, образуя гибриды, превосходящие по набору биохимических функций любые природные аналоги.

Сверхспособности супермолекул

На гибридные супермолекулы возлагают большие надежды. Крошечные биоботы, собранные из конъюгатов, можно закодировать на решение множества конкретных медицинских задач, в том числе таргетную доставку лекарств или стимуляцию иммунной системы. Но прежде всего это потенциальные "живые" вакцины, способные справиться с самыми страшными вирусами, так как ДНК-пептидные наносборки адаптируются как к конкретным патогенам, так и к индивидуальным особенностям организма.
Также возможно создание искусственных белков, более устойчивых, чем натуральные, к воздействию тепла, ультрафиолета и химических реагентов, а значит, более стабильных. Не исключено, что подобные соединения послужат основой препаратов нового поколения для лечения многих серьезных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера, вызываемой нарушениями в структуре определенных белков.
"Это будет революция в медицине", — заключает Ченгуан Лу.
Морские вирусы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
"Природные антибиотики". Ученые предлагают новый способ лечения инфекций
28 сентября, 08:00

Кирпичики искусственной жизни

Гибридными бионаноматериалами занимаются в разных странах. Британские ученые из Оксфордского университета, например, разработали ДНК-пептидного нанобота, который проникает сквозь клеточную мембрану, проделывая искусственный канал для доставки препаратов и диагностических маркеров.
Биохимики из Университета штата Аризона в США, связав модифицированные пептиды и ДНК, получили цепочечные биомолекулярные 3D-структуры микрометровой длины. И продемонстрировали, что режим самосборки подобных соединений можно программировать.
Исследователи из Северо-Западного университета в Иллинойсе создали искусственные материалы со схожими свойствами, поместив нити ДНК в пептидный гидрогель, который применяют как имитатор внеклеточного матрикса для культивируемых клеточных культур. После добавления цепочек ДНК мицеллы коллоидного раствора самоорганизавались в иерархические структуры из биоволокон. Самое удивительное, что процесс оказался обратимым.
А израильские ученые из Университета Бен-Гуриона выяснили, что при увеличении концентрации нуклеиновых кислот в пептидном растворе волокнистые наноструктуры сменяются стабильными сферическими конъюгатам, которые еще больше подходят на роль кирпичиков искусственной жизни.
© Иллюстрация РИА НовостиСмена волокнистых ДНК-пептидных структур сферическими по мере роста концентрации нуклеиновых кислот
Смена волокнистых ДНК-пептидных структур сферическими по мере роста концентрации нуклеиновых кислот - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Иллюстрация РИА Новости
Смена волокнистых ДНК-пептидных структур сферическими по мере роста концентрации нуклеиновых кислот
 
НаукабиологияМедицинаДНКВакциныОксфордский университетСеверо-Западный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала