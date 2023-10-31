В сервисе путешествий рассказали, сколько стоил самый дорогой тур в октябре
Сервис путешествий: самые дорогие туры в октябре куплены в Петербург и Дубай
© iStock.com / MesamLensКолесо обозрения в Аль-Касба, Шаджа
© iStock.com / MesamLens
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Эксперты рассказали о самых дорогих бронированиях отелей в октябре, сообщает OneTwoTrip.
Наиболее дорогой заказ был сделан на сумму 2,138 миллиона рублей. Он включал в себя проживание в течение 15 дней двоих взрослых в пятизвездочной гостинице в Дубае, причем без питания.
Существенную сумму потратила семье из двух взрослых и ребенка на отпуск на Мальдивах: девять дней в "пятерке" с завтраками стоили 745 тысяч рублей. Чуть меньше, 715 тысяч рублей, отдала компания из трех туристов за четыре дня на сейшельском острове Маэ в гостинице категории пять звезд.
Стоимость бронирований внутри страны в несколько раз ниже, чем за границей. Так, максимальную сумму 675 тысяч рублей, потратили двое путешественников в Санкт-Петербург. Они 23 дня проживали в пятизвездочной гостинице с трехразовым питанием.
На втором месте оказался отпуск в Адлере: двое взрослых в течение шести дней отдыхали в отеле категории пять звезд с завтраками и заплатили 381,6 тысячи рублей.
На третьей строчке списка ― отельный заказ на сумму 336 тысяч рублей в Москве, где компания из четырех путешественников семь дней проживала в "пятерке".
Немало потратила на отдых в Лазаревском семья из двух взрослых и ребенка. За 12 дней в пятизвездочном санатории с трехразовым питанием они заплатили 266 тысяч рублей. Пятое место в рейтинге – у путешественника, который провел две недели в "пятерке" в Казани, заплатив за это 256 тысяч рублей.