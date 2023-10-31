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В сервисе путешествий рассказали, сколько стоил самый дорогой тур в октябре - РИА Новости, 31.10.2023
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Туризм
 
05:06 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/otdykh-1906217741.html
В сервисе путешествий рассказали, сколько стоил самый дорогой тур в октябре
В сервисе путешествий рассказали, сколько стоил самый дорогой тур в октябре - РИА Новости, 31.10.2023
В сервисе путешествий рассказали, сколько стоил самый дорогой тур в октябре
Эксперты рассказали о самых дорогих бронированиях отелей в октябре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T05:06
2023-10-31T05:06
туризм
новости - туризм
дубай
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отдых в россии
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Эксперты рассказали о самых дорогих бронированиях отелей в октябре, сообщает OneTwoTrip.Наиболее дорогой заказ был сделан на сумму 2,138 миллиона рублей. Он включал в себя проживание в течение 15 дней двоих взрослых в пятизвездочной гостинице в Дубае, причем без питания.На втором месте списка – отдых двух туристов, которые провели 21 день в Сингапуре в "пятерке" и заплатили 1,071 миллиона рублей. На третьей строке рейтинга – отпуск россиянина, который провел в Лондоне 23 дня. Проживание в четырехзвездочной гостинице обошлось ему в 770 тысяч рублей.Существенную сумму потратила семье из двух взрослых и ребенка на отпуск на Мальдивах: девять дней в "пятерке" с завтраками стоили 745 тысяч рублей. Чуть меньше, 715 тысяч рублей, отдала компания из трех туристов за четыре дня на сейшельском острове Маэ в гостинице категории пять звезд.Стоимость бронирований внутри страны в несколько раз ниже, чем за границей. Так, максимальную сумму 675 тысяч рублей, потратили двое путешественников в Санкт-Петербург. Они 23 дня проживали в пятизвездочной гостинице с трехразовым питанием.На втором месте оказался отпуск в Адлере: двое взрослых в течение шести дней отдыхали в отеле категории пять звезд с завтраками и заплатили 381,6 тысячи рублей.На третьей строчке списка ― отельный заказ на сумму 336 тысяч рублей в Москве, где компания из четырех путешественников семь дней проживала в "пятерке".Немало потратила на отдых в Лазаревском семья из двух взрослых и ребенка. За 12 дней в пятизвездочном санатории с трехразовым питанием они заплатили 266 тысяч рублей. Пятое место в рейтинге – у путешественника, который провел две недели в "пятерке" в Казани, заплатив за это 256 тысяч рублей.
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новости - туризм, дубай, сингапур (город), лондон, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Дубай, Сингапур (город), Лондон, отдых в России, Туризм
В сервисе путешествий рассказали, сколько стоил самый дорогой тур в октябре

Сервис путешествий: самые дорогие туры в октябре куплены в Петербург и Дубай

© iStock.com / MesamLensКолесо обозрения в Аль-Касба, Шаджа
Колесо обозрения в Аль-Касба, Шаджа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© iStock.com / MesamLens
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Эксперты рассказали о самых дорогих бронированиях отелей в октябре, сообщает OneTwoTrip.
Наиболее дорогой заказ был сделан на сумму 2,138 миллиона рублей. Он включал в себя проживание в течение 15 дней двоих взрослых в пятизвездочной гостинице в Дубае, причем без питания.
На втором месте списка – отдых двух туристов, которые провели 21 день в Сингапуре в "пятерке" и заплатили 1,071 миллиона рублей. На третьей строке рейтинга – отпуск россиянина, который провел в Лондоне 23 дня. Проживание в четырехзвездочной гостинице обошлось ему в 770 тысяч рублей.
Существенную сумму потратила семье из двух взрослых и ребенка на отпуск на Мальдивах: девять дней в "пятерке" с завтраками стоили 745 тысяч рублей. Чуть меньше, 715 тысяч рублей, отдала компания из трех туристов за четыре дня на сейшельском острове Маэ в гостинице категории пять звезд.
Стоимость бронирований внутри страны в несколько раз ниже, чем за границей. Так, максимальную сумму 675 тысяч рублей, потратили двое путешественников в Санкт-Петербург. Они 23 дня проживали в пятизвездочной гостинице с трехразовым питанием.
На втором месте оказался отпуск в Адлере: двое взрослых в течение шести дней отдыхали в отеле категории пять звезд с завтраками и заплатили 381,6 тысячи рублей.
На третьей строчке списка ― отельный заказ на сумму 336 тысяч рублей в Москве, где компания из четырех путешественников семь дней проживала в "пятерке".
Немало потратила на отдых в Лазаревском семья из двух взрослых и ребенка. За 12 дней в пятизвездочном санатории с трехразовым питанием они заплатили 266 тысяч рублей. Пятое место в рейтинге – у путешественника, который провел две недели в "пятерке" в Казани, заплатив за это 256 тысяч рублей.
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