https://ria.ru/20231031/otdykh-1906217741.html

В сервисе путешествий рассказали, сколько стоил самый дорогой тур в октябре

В сервисе путешествий рассказали, сколько стоил самый дорогой тур в октябре - РИА Новости, 31.10.2023

В сервисе путешествий рассказали, сколько стоил самый дорогой тур в октябре

Эксперты рассказали о самых дорогих бронированиях отелей в октябре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T05:06

2023-10-31T05:06

2023-10-31T05:06

туризм

новости - туризм

дубай

сингапур (город)

лондон

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Эксперты рассказали о самых дорогих бронированиях отелей в октябре, сообщает OneTwoTrip.Наиболее дорогой заказ был сделан на сумму 2,138 миллиона рублей. Он включал в себя проживание в течение 15 дней двоих взрослых в пятизвездочной гостинице в Дубае, причем без питания.На втором месте списка – отдых двух туристов, которые провели 21 день в Сингапуре в "пятерке" и заплатили 1,071 миллиона рублей. На третьей строке рейтинга – отпуск россиянина, который провел в Лондоне 23 дня. Проживание в четырехзвездочной гостинице обошлось ему в 770 тысяч рублей.Существенную сумму потратила семье из двух взрослых и ребенка на отпуск на Мальдивах: девять дней в "пятерке" с завтраками стоили 745 тысяч рублей. Чуть меньше, 715 тысяч рублей, отдала компания из трех туристов за четыре дня на сейшельском острове Маэ в гостинице категории пять звезд.Стоимость бронирований внутри страны в несколько раз ниже, чем за границей. Так, максимальную сумму 675 тысяч рублей, потратили двое путешественников в Санкт-Петербург. Они 23 дня проживали в пятизвездочной гостинице с трехразовым питанием.На втором месте оказался отпуск в Адлере: двое взрослых в течение шести дней отдыхали в отеле категории пять звезд с завтраками и заплатили 381,6 тысячи рублей.На третьей строчке списка ― отельный заказ на сумму 336 тысяч рублей в Москве, где компания из четырех путешественников семь дней проживала в "пятерке".Немало потратила на отдых в Лазаревском семья из двух взрослых и ребенка. За 12 дней в пятизвездочном санатории с трехразовым питанием они заплатили 266 тысяч рублей. Пятое место в рейтинге – у путешественника, который провел две недели в "пятерке" в Казани, заплатив за это 256 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231030/noyabrskie-1906196127.html

дубай

сингапур (город)

лондон

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, дубай, сингапур (город), лондон, отдых в россии, туризм