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Освещение заработало на кольцевой развязке у ивановских Родников - РИА Новости, 31.10.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
12:58 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/osveschenie-1906397325.html
Освещение заработало на кольцевой развязке у ивановских Родников
Освещение заработало на кольцевой развязке у ивановских Родников - РИА Новости, 31.10.2023
Освещение заработало на кольцевой развязке у ивановских Родников
Система искусственного освещения на кольцевой развязке у малого города Родники заработала, ситуация с подсветкой была на личном контроле у губернатора... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:58
2023-10-31T12:58
ивановская область
родниковский район
станислав воскресенский
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Система искусственного освещения на кольцевой развязке у малого города Родники заработала, ситуация с подсветкой была на личном контроле у губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, сообщает пресс-служба регионального правительства. 30 октября Воскресенский с рабочей поездкой посетил Родниковский район, где обсудил с жителями итоги выполненных мероприятий. Вопрос об организации освещения на дорожной развязке города Родники поднял местный активист Илья Перов на одной из встреч с главой региона в августе. Воскресенский взял вопрос на личный контроль, по его поручению профильный департамент дорожного хозяйства и транспорта организовал работу. В минувшие выходные освещение на перекрестке заработало. "Вчера освещение подключили полностью, то есть сегодня, когда автомобилисты вечером поедут, уже полностью будет светло", - сообщил губернатор, слова которого приводит пресс-служба. По словам активиста, жители Родников довольны итогами работы. Перов поблагодарил главу региона за внимание к просьбам горожан. "Я задал вопрос, проблема решилась. Это, действительно, вселяет надежду и говорит о том, что все вопросы, в которых жители просят о помощи, вы держите на контроле и выполняете", - сказал он. Губернатор заметил, что обращения жителей поступают самые разные и вопрос по освещению кольцевой развязки у Родников – не самый сложный. "Не все вопросы быстро решаемы, как хотелось бы. Но стараемся именно так работать. Надеюсь, и дальше все так и будет", - сказал губернатор, его цитирует пресс-служба. Кроме того, в детском саду №1 "Чайка" города Родники завершили капитальный ремонт кровли. Ранее с просьбой об этом к главе регионе также обратились жители на одной из встреч. В ходе рабочей поездки Воскресенский встретился с родителями воспитанников, посмотрел на итоги ремонта и обсудил, какие еще работы необходимы. "Вы знаете, мы комплексно сады ремонтируем по всей территории региона. За два года больше 150 садов сделали, и продолжим эту программу, потому что у нас, к сожалению, состояние детских садов еще плохое. И этот сад не был исключением – прежде всего, из-за текущей крыши. Жители просили взять этот сад на контроль. Благо, все доделали", - сказал губернатор. Родители воспитанников поблагодарили за проведенные работы. Они рассказали, что очень переживали за свой садик, каждый день приходили и контролировали, как идет ремонт. Но теперь, по их словам, в саду тепло. Губернатор поинтересовался, какие еще работы необходимо провести в детском саду "Чайка". По словам руководства учреждения и родителей, из-за текущей крыши поврежден фасад, кроме того, есть вопросы по канализации, не хватает навесов над детскими площадками. Воскресенский отметил, что с началом строительного сезона к этим вопросам вернутся.
https://ria.ru/20231014/molokozavod-1902799894.html
https://ria.ru/20231013/kontrakt-1902649715.html
https://ria.ru/20231017/passazhiropotok-1903481169.html
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родниковский район, станислав воскресенский
Ивановская область, Родниковский район, Станислав Воскресенский

Освещение заработало на кольцевой развязке у ивановских Родников

© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковСистема искусственного освещения на кольцевой развязке у города Родники Ивановской области
Система искусственного освещения на кольцевой развязке у города Родники Ивановской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий Рыжаков
Система искусственного освещения на кольцевой развязке у города Родники Ивановской области
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Система искусственного освещения на кольцевой развязке у малого города Родники заработала, ситуация с подсветкой была на личном контроле у губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, сообщает пресс-служба регионального правительства.
30 октября Воскресенский с рабочей поездкой посетил Родниковский район, где обсудил с жителями итоги выполненных мероприятий.
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Вопрос об организации освещения на дорожной развязке города Родники поднял местный активист Илья Перов на одной из встреч с главой региона в августе. Воскресенский взял вопрос на личный контроль, по его поручению профильный департамент дорожного хозяйства и транспорта организовал работу. В минувшие выходные освещение на перекрестке заработало.
"Вчера освещение подключили полностью, то есть сегодня, когда автомобилисты вечером поедут, уже полностью будет светло", - сообщил губернатор, слова которого приводит пресс-служба.
По словам активиста, жители Родников довольны итогами работы. Перов поблагодарил главу региона за внимание к просьбам горожан.
"Я задал вопрос, проблема решилась. Это, действительно, вселяет надежду и говорит о том, что все вопросы, в которых жители просят о помощи, вы держите на контроле и выполняете", - сказал он.
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Губернатор заметил, что обращения жителей поступают самые разные и вопрос по освещению кольцевой развязки у Родников – не самый сложный.
"Не все вопросы быстро решаемы, как хотелось бы. Но стараемся именно так работать. Надеюсь, и дальше все так и будет", - сказал губернатор, его цитирует пресс-служба.
Кроме того, в детском саду №1 "Чайка" города Родники завершили капитальный ремонт кровли. Ранее с просьбой об этом к главе регионе также обратились жители на одной из встреч. В ходе рабочей поездки Воскресенский встретился с родителями воспитанников, посмотрел на итоги ремонта и обсудил, какие еще работы необходимы.
"Вы знаете, мы комплексно сады ремонтируем по всей территории региона. За два года больше 150 садов сделали, и продолжим эту программу, потому что у нас, к сожалению, состояние детских садов еще плохое. И этот сад не был исключением – прежде всего, из-за текущей крыши. Жители просили взять этот сад на контроль. Благо, все доделали", - сказал губернатор.
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Родители воспитанников поблагодарили за проведенные работы. Они рассказали, что очень переживали за свой садик, каждый день приходили и контролировали, как идет ремонт. Но теперь, по их словам, в саду тепло.
Губернатор поинтересовался, какие еще работы необходимо провести в детском саду "Чайка". По словам руководства учреждения и родителей, из-за текущей крыши поврежден фасад, кроме того, есть вопросы по канализации, не хватает навесов над детскими площадками. Воскресенский отметил, что с началом строительного сезона к этим вопросам вернутся.
 
Ивановская областьРодниковский районСтанислав Воскресенский
 
 
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