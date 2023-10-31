https://ria.ru/20231031/osveschenie-1906397325.html

Освещение заработало на кольцевой развязке у ивановских Родников

Освещение заработало на кольцевой развязке у ивановских Родников - РИА Новости, 31.10.2023

Освещение заработало на кольцевой развязке у ивановских Родников

Система искусственного освещения на кольцевой развязке у малого города Родники заработала, ситуация с подсветкой была на личном контроле у губернатора... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:58

2023-10-31T12:58

2023-10-31T12:58

ивановская область

родниковский район

станислав воскресенский

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Система искусственного освещения на кольцевой развязке у малого города Родники заработала, ситуация с подсветкой была на личном контроле у губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, сообщает пресс-служба регионального правительства. 30 октября Воскресенский с рабочей поездкой посетил Родниковский район, где обсудил с жителями итоги выполненных мероприятий. Вопрос об организации освещения на дорожной развязке города Родники поднял местный активист Илья Перов на одной из встреч с главой региона в августе. Воскресенский взял вопрос на личный контроль, по его поручению профильный департамент дорожного хозяйства и транспорта организовал работу. В минувшие выходные освещение на перекрестке заработало. "Вчера освещение подключили полностью, то есть сегодня, когда автомобилисты вечером поедут, уже полностью будет светло", - сообщил губернатор, слова которого приводит пресс-служба. По словам активиста, жители Родников довольны итогами работы. Перов поблагодарил главу региона за внимание к просьбам горожан. "Я задал вопрос, проблема решилась. Это, действительно, вселяет надежду и говорит о том, что все вопросы, в которых жители просят о помощи, вы держите на контроле и выполняете", - сказал он. Губернатор заметил, что обращения жителей поступают самые разные и вопрос по освещению кольцевой развязки у Родников – не самый сложный. "Не все вопросы быстро решаемы, как хотелось бы. Но стараемся именно так работать. Надеюсь, и дальше все так и будет", - сказал губернатор, его цитирует пресс-служба. Кроме того, в детском саду №1 "Чайка" города Родники завершили капитальный ремонт кровли. Ранее с просьбой об этом к главе регионе также обратились жители на одной из встреч. В ходе рабочей поездки Воскресенский встретился с родителями воспитанников, посмотрел на итоги ремонта и обсудил, какие еще работы необходимы. "Вы знаете, мы комплексно сады ремонтируем по всей территории региона. За два года больше 150 садов сделали, и продолжим эту программу, потому что у нас, к сожалению, состояние детских садов еще плохое. И этот сад не был исключением – прежде всего, из-за текущей крыши. Жители просили взять этот сад на контроль. Благо, все доделали", - сказал губернатор. Родители воспитанников поблагодарили за проведенные работы. Они рассказали, что очень переживали за свой садик, каждый день приходили и контролировали, как идет ремонт. Но теперь, по их словам, в саду тепло. Губернатор поинтересовался, какие еще работы необходимо провести в детском саду "Чайка". По словам руководства учреждения и родителей, из-за текущей крыши поврежден фасад, кроме того, есть вопросы по канализации, не хватает навесов над детскими площадками. Воскресенский отметил, что с началом строительного сезона к этим вопросам вернутся.

https://ria.ru/20231014/molokozavod-1902799894.html

https://ria.ru/20231013/kontrakt-1902649715.html

https://ria.ru/20231017/passazhiropotok-1903481169.html

родниковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

родниковский район, станислав воскресенский