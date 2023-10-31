https://ria.ru/20231031/opros-1906373304.html

Опрос: каждый третий россиянин прошел диспансеризацию в 2023 году

Опрос: каждый третий россиянин прошел диспансеризацию в 2023 году - РИА Новости, 31.10.2023

Опрос: каждый третий россиянин прошел диспансеризацию в 2023 году

Больше половины россиян знает, что раз в год можно бесплатно пройти медосмотр в государственном медучреждении, каждый третий россиянин прошел диспансеризацию за РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:31

2023-10-31T11:31

2023-10-31T11:31

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Больше половины россиян знает, что раз в год можно бесплатно пройти медосмотр в государственном медучреждении, каждый третий россиянин прошел диспансеризацию за последний год, но при этом 64% считают ее формальной и не позволяющей своевременно выявить хронические заболевания, следует из результатов опроса ВЦИОМ. В России все граждане могут раз в год бесплатно проходить диспансеризацию или медицинский осмотр в государственном медицинском учреждении. Больше половины опрошенных (61%) хорошо знают об этом, 35% - слышали, но без подробностей, 4% - впервые услышали об этом. О диспансеризации больше осведомлены женщины, чем мужчины - 72% против 47% соответственно в категории опрошенных, которые хорошо знают о ней. Меньше всех ознакомлены с такой практикой россияне в категории от 18 до 24 лет - их доля среди тех, кто впервые услышал о бесплатном медосмотре, составила 16%, когда как среди граждан от 25 до 34 лет таковых было 8%, от 35 до 44 лет - 4%, от 45 до 59 лет - 2%, от 60 лет - 3%. Треть россиян (33%) проходила диспансеризацию в последний год, 18% - в течение последних трех лет, столько же проходили медосмотр 4-5 лет назад и более, 28% - никогда не проходили, 3% - затруднились с ответом. Кроме того, опрос показал, что женщины чаще мужчин проходят диспансеризацию. Так, 38% женщин проходили медосмотр за последний год, когда как доля таковых мужчин составила 27%, 21% женщин проходили диспансеризацию в течение последних трех лет, против 15% среди мужчин. Чуть больше трети мужчин (36%) признались, что никогда не проходили диспансеризацию, в то время как доля женщин в этой категории составила 21%. Также респондентов, не проходивших медосмотр, спросили, почему они этого не делали. Многие россияне назвали в качестве причин отсутствие необходимости в этом (14%), нехватку времени (14%), некачественное и неэффективное обследование (14%). Респонденты указали и на огромные очереди и сложности в записи к врачу (9%), 9% отметили, что не знали о существовании такой услуги. Больше половины опрошенных (64%) согласны с мнением, что диспансеризация обычно проходит формально и не позволяет своевременно выявить хронические заболевания, такие как сахарный диабет, болезни системы кровообращения, органов дыхания, онкологические заболевания и другие, 19% считают, что диспансеризация обычно проводится серьезно и позволяет своевременно выявить подобные хронические заболевания, 17% - затруднились с ответом. Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен 17-18 октября 2023 года среди 1708 россиян старше 18 лет. Метод опроса - интернет-опрос по стратифицированной случайной выборке на основе вероятностной панели. Участники панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса "Спутник", который проводится по случайной (RDD) выборке мобильных номеров из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20231031/gripp-1906372825.html

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