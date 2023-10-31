https://ria.ru/20231031/oon-1906392638.html

В Кремле прокомментировали идею Турции о создании альтернативы СБ ООН

В Кремле прокомментировали идею Турции о создании альтернативы СБ ООН - РИА Новости, 31.10.2023

В Кремле прокомментировали идею Турции о создании альтернативы СБ ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Турции о создании альтернативы Совета Безопасности Организации объединенных наций, заявил,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:37

2023-10-31T12:37

2023-10-31T12:45

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Турции о создании альтернативы Совета Безопасности Организации объединенных наций, заявил, что такая идея требует такого же консенсуса, который был при создании Совбеза ООН."Мы считаем, что по-прежнему система Организации Объединённых Наций, несмотря на большую неэффективность по самым жизненно-важным вопросам мировой повестки дня остаётся единственным и безальтернативным международным механизмом. В свое время она создавалась, как продукт очень сложных договоренностей, очень сложного консенсуса международного и, конечно же, подобная инициатива, как та, о которой заявляет турецкая сторона, требует такого же консенсуса, как минимум", - сказал Песков журналистам.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 октября на фоне удара по больнице в секторе Газа заявил о неэффективности Совета Безопасности ООН. Глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в своей статье, приуроченной к столетию Турецкой республики, указал на неспособность Совбеза ООН решать глобальные проблемы и отметил необходимость создания неких новых международных организаций. По его словам, Турция со "многими игроками" готовится к "многоаспектной международной конъюнктуре".

https://ria.ru/20231030/oon-1906155437.html

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