https://ria.ru/20231031/oborudovanie-1906459612.html

Все школы Петербурга через три года оснастят лабораторным оборудованием

Все школы Петербурга через три года оснастят лабораторным оборудованием - РИА Новости, 31.10.2023

Все школы Петербурга через три года оснастят лабораторным оборудованием

Все школы Санкт-Петербурга через три года оснастят лабораторным и экспериментальным оборудованием, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:48

2023-10-31T15:48

2023-10-31T15:54

санкт-петербург

александр беглов

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Все школы Санкт-Петербурга через три года оснастят лабораторным и экспериментальным оборудованием, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Три года назад мы начали большую модернизацию школьного образования, 154 школы Петербурга сегодня оснащены самыми современными лабораториями и мастерскими по робототехнике, фармацевтике, генетике и ряду других направлений. Еще 15 школ получат финансирование на новые лаборатории до конца года. До конца 2023 года 300 петербургских школ закупят современное оборудование для экспериментов по физике, химии и биологии", - сказал он, представляя в заксобрании законопроект о бюджете города на 2024 год и на период 2025-2026 годов. "В последующие три года город выделит на лабораторное и экспериментальное оборудование еще 1,5 миллиарда рублей. Это позволит дооснастить все школы города", - добавил Беглов. Он отметил, что отдельное поручение президента России по ранней профессиональной ориентации детей связано с поставленной задачей достижения технологического суверенитета страны. "Прорывные инженеры и конструкторы, талантливые технические специалисты и высококвалифицированные рабочие кадры начинают формироваться уже за школьной партой", - сказал губернатор. По его словам, новое оборудование позволит старшеклассникам приходить в вузы и колледжи естественно-научной и технической направленности максимально подготовленными. Беглов отметил, что в петербургских колледжах в настоящее время создаются современные лаборатории и мастерские по направлениям "Машиностроение", "Беспилотные летательные аппараты", "Судостроение", "Электроника и системы связи", "Промышленные и инженерные технологии". Также в расходах города на следующий год предусмотрены средства на увеличение бюджетных мест в колледжах.

https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906022574.html

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https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898815606.html

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санкт-петербург, александр беглов, россия, ленинградская область