Рейтинг@Mail.ru
Все школы Петербурга через три года оснастят лабораторным оборудованием - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 31.10.2023 (обновлено: 15:54 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/oborudovanie-1906459612.html
Все школы Петербурга через три года оснастят лабораторным оборудованием
Все школы Петербурга через три года оснастят лабораторным оборудованием - РИА Новости, 31.10.2023
Все школы Петербурга через три года оснастят лабораторным оборудованием
Все школы Санкт-Петербурга через три года оснастят лабораторным и экспериментальным оборудованием, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:48
2023-10-31T15:54
санкт-петербург
александр беглов
россия
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_101:0:2595:1403_1920x0_80_0_0_ea4f2ce628b91e5bef2f9b1a05da2e02.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Все школы Санкт-Петербурга через три года оснастят лабораторным и экспериментальным оборудованием, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Три года назад мы начали большую модернизацию школьного образования, 154 школы Петербурга сегодня оснащены самыми современными лабораториями и мастерскими по робототехнике, фармацевтике, генетике и ряду других направлений. Еще 15 школ получат финансирование на новые лаборатории до конца года. До конца 2023 года 300 петербургских школ закупят современное оборудование для экспериментов по физике, химии и биологии", - сказал он, представляя в заксобрании законопроект о бюджете города на 2024 год и на период 2025-2026 годов. "В последующие три года город выделит на лабораторное и экспериментальное оборудование еще 1,5 миллиарда рублей. Это позволит дооснастить все школы города", - добавил Беглов. Он отметил, что отдельное поручение президента России по ранней профессиональной ориентации детей связано с поставленной задачей достижения технологического суверенитета страны. "Прорывные инженеры и конструкторы, талантливые технические специалисты и высококвалифицированные рабочие кадры начинают формироваться уже за школьной партой", - сказал губернатор. По его словам, новое оборудование позволит старшеклассникам приходить в вузы и колледжи естественно-научной и технической направленности максимально подготовленными. Беглов отметил, что в петербургских колледжах в настоящее время создаются современные лаборатории и мастерские по направлениям "Машиностроение", "Беспилотные летательные аппараты", "Судостроение", "Электроника и системы связи", "Промышленные и инженерные технологии". Также в расходах города на следующий год предусмотрены средства на увеличение бюджетных мест в колледжах.
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906022574.html
https://realty.ria.ru/20231017/trassa-1903339594.html
https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898815606.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29c6a9281d82cbc8145a3faef9035985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, александр беглов, россия, ленинградская область
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия, Ленинградская область
Все школы Петербурга через три года оснастят лабораторным оборудованием

Все школы Петербурга через три года оснастят лабораторным оборудованием

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Все школы Санкт-Петербурга через три года оснастят лабораторным и экспериментальным оборудованием, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Три года назад мы начали большую модернизацию школьного образования, 154 школы Петербурга сегодня оснащены самыми современными лабораториями и мастерскими по робототехнике, фармацевтике, генетике и ряду других направлений. Еще 15 школ получат финансирование на новые лаборатории до конца года. До конца 2023 года 300 петербургских школ закупят современное оборудование для экспериментов по физике, химии и биологии", - сказал он, представляя в заксобрании законопроект о бюджете города на 2024 год и на период 2025-2026 годов.
Часть мобильной установки по очистке воды, которую отправят в зону СВО из Ленинградской области
Ленинградская область направит установку по очистке воды в зону СВО
29 октября, 20:11
"В последующие три года город выделит на лабораторное и экспериментальное оборудование еще 1,5 миллиарда рублей. Это позволит дооснастить все школы города", - добавил Беглов.
Он отметил, что отдельное поручение президента России по ранней профессиональной ориентации детей связано с поставленной задачей достижения технологического суверенитета страны. "Прорывные инженеры и конструкторы, талантливые технические специалисты и высококвалифицированные рабочие кадры начинают формироваться уже за школьной партой", - сказал губернатор.
Ремонтные работы на трассе - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Отремонтирована трасса на границе Псковской и Ленинградской областей
17 октября, 15:04
По его словам, новое оборудование позволит старшеклассникам приходить в вузы и колледжи естественно-научной и технической направленности максимально подготовленными.
Беглов отметил, что в петербургских колледжах в настоящее время создаются современные лаборатории и мастерские по направлениям "Машиностроение", "Беспилотные летательные аппараты", "Судостроение", "Электроника и системы связи", "Промышленные и инженерные технологии". Также в расходах города на следующий год предусмотрены средства на увеличение бюджетных мест в колледжах.
Флажки России и Белоруссии
Белоруссия и Ленинградская область подпишут планы по сотрудничеству
26 сентября, 19:29
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловРоссияЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала