https://ria.ru/20231031/nauka-1906170237.html

В России нашли способ утроить прочность сплава для аэрокосмоса

В России нашли способ утроить прочность сплава для аэрокосмоса - РИА Новости, 31.10.2023

В России нашли способ утроить прочность сплава для аэрокосмоса

Сразу две не имеющие аналогов технологии создания бездефектных композитов из стали и алюминия предложили ученые ВолгГТУ. По их словам, прочность материалов... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:00

2023-10-31T09:00

2023-10-31T09:00

наука

наука

университетская наука

россия

волгоградский государственный технический университет (волггту)

навигатор абитуриента

металл

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Сразу две не имеющие аналогов технологии создания бездефектных композитов из стали и алюминия предложили ученые ВолгГТУ. По их словам, прочность материалов возросла почти в три раза по сравнению с традиционными методами. Результаты опубликованы в журнале Composite Interfaces.Cварка взрывом – наиболее эффективный и зачастую единственный способ соединения многих металлов, рассказали специалисты. Эта технология предполагает соударение металлических пластин, одна из которых разгоняется до нескольких сот метров в секунду за счет детонации специального заряда.Как объяснили ученые, наиболее частый дефект, возникающий в процессе сварки взрывом, – формирование оплавленных участков, состоящих из смеси двух металлов, так называемых интерметаллидов. Они существенно снижают механическую прочность и электропроводность композита.Специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали две методики повышения качества термостойких композитов из стали и алюминия, получаемых сваркой взрывом.По их словам, обе технологии позволяют избежать формирования интерметаллических очагов, отсутствие которых критически важно для аэрокосмической отрасли и ряда других ответственных применений данных материалов."Мы впервые в мире создали принципиально новую технологию сварки взрывом с одновременным ультразвуковым воздействием, позволяющую создавать бездефектные металлические композиты. Другой предложенный нами путь – интеграция между пластинами стали и алюминия особого барьера из хрома, также устраняющего дефекты и повышающего долговечность материала", – рассказал доцент кафедры оборудования и технологии сварочного производства ВолгГТУ Евгений Кузьмин.По словам авторов, прочность слоев на отрыв у композита с барьерным слоем повышается почти в три раза, а удельное переходное электросопротивление снижается более чем в два раза. Близкие к этому показатели достигаются и за счет ультразвуковой обработки без добавления хромового барьера."Аналогичные подходы к этой проблеме в мировой научной литературе отсутствуют. В ходе работы мы провели всесторонний анализ сдвиговой пластической деформации в тонких слоях композитов из металлов с резко отличающимися свойствами и исследовали влияние на свойства совместного действия нескольких высококонцентрированных источников энергии", – отметил Кузьмин.Полученные фундаментальные данные, как объяснили ученые, дают возможность варьирования режимов обработки для создания целого ряда композитов с уникальными свойствами, а также позволяют экономнее использовать дорогостоящие и дефицитные металлы при производстве сплавов.Обе предложенные технологии позволят эффективно заменить импортные композиты на отечественные материалы, превосходящие их по качеству, подчеркнули ученые.В дальнейшем научный коллектив намерен разработать аналогичные решения для медно-алюминиевых и титано-стальных композитов, востребованных в различных отраслях российской промышленности. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №22-79-00217.ВолгГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231004/nauka-1900136220.html

https://ria.ru/20231024/nauka-1904760581.html

https://ria.ru/20231017/nauka-1903094714.html

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наука, университетская наука, россия, волгоградский государственный технический университет (волггту), навигатор абитуриента, металл