https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906475996.html

Родные погибших бойцов Красной Армии не могут приехать в Молдавию

Родные погибших бойцов Красной Армии не могут приехать в Молдавию - РИА Новости, 31.10.2023

Родные погибших бойцов Красной Армии не могут приехать в Молдавию

Родственники погибших бойцов Красной Армии не могут посетить их захоронения в Молдавии из-за позиции властей по отношению к событиям Великой Отечественной... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:00

2023-10-31T17:00

2023-10-31T17:01

молдавия

россия

краснодарский край

александр трембицкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Родственники погибших бойцов Красной Армии не могут посетить их захоронения в Молдавии из-за позиции властей по отношению к событиям Великой Отечественной войны, заявил руководитель Национального координационного комитета "Победа" республики Алексей Петрович. Петрович передал сенатору РФ, представителю от Краснодарского края Александру Трембицкому частицу земли с могилы бойца Красной Армии Алексея Кустова, погибшего и захороненного на территории Молдавии. Мероприятие состоялось при содействии Комитета СФ по международным делам. Глава координационного комитета рассказал, что в прошлом году в адрес Поискового движения Молдавии поступил запрос от правнучки героя, которая обратилась с просьбой отправить в Краснодарский край горсть земли с могилы прадеда. "Мы побывали на воинском кладбище и выполнили просьбу. Это то малое, что мы можем сделать в память о человеке, отдавшем свою жизнь за нашу страну", - сказал Петрович, его слова цитирует пресс-служба СФ. Он пояснил, что еще недавно в Молдавию ежегодно приезжало несколько десятков семей из России, Украины, Казахстана, Беларуси, чтобы почтить память павших родственников, освобождавших землю от фашизма. "Последние годы родственники не имеют возможности приехать. Главной причиной стало отношение молдавских властей к событиям Великой Отечественной войны", - отметил Петрович. В свою очередь Трембицкий подчеркнул, что "несмотря на усилия недоброжелателей России переписать историю, обесценить Победу в Великой Отечественной войне, мы помним героев и будем чтить их подвиг". Он заверил, что земля с могилы воина, в самое ближайшее время, будет передана родственникам погибшего, проживающим в Краснодарском крае. Гвардии старшина Алексей Кустов - один из более чем 70 000 солдат и офицеров Красной армии, отдавших свои жизни за освобождение Молдавии от фашизма. Командир отделения противотанковых ружей погиб смертью храбрых 25 августа 1944 года, в бою у села Минжир (Хынчешсткого района республики), очищая молдавскую землю от фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20231004/infantily-1900296696.html

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

молдавия

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, краснодарский край, александр трембицкий