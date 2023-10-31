Рейтинг@Mail.ru
Родные погибших бойцов Красной Армии не могут приехать в Молдавию - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 31.10.2023 (обновлено: 17:01 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906475996.html
Родные погибших бойцов Красной Армии не могут приехать в Молдавию
Родные погибших бойцов Красной Армии не могут приехать в Молдавию - РИА Новости, 31.10.2023
Родные погибших бойцов Красной Армии не могут приехать в Молдавию
Родственники погибших бойцов Красной Армии не могут посетить их захоронения в Молдавии из-за позиции властей по отношению к событиям Великой Отечественной... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:00
2023-10-31T17:01
молдавия
россия
краснодарский край
александр трембицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Родственники погибших бойцов Красной Армии не могут посетить их захоронения в Молдавии из-за позиции властей по отношению к событиям Великой Отечественной войны, заявил руководитель Национального координационного комитета "Победа" республики Алексей Петрович. Петрович передал сенатору РФ, представителю от Краснодарского края Александру Трембицкому частицу земли с могилы бойца Красной Армии Алексея Кустова, погибшего и захороненного на территории Молдавии. Мероприятие состоялось при содействии Комитета СФ по международным делам. Глава координационного комитета рассказал, что в прошлом году в адрес Поискового движения Молдавии поступил запрос от правнучки героя, которая обратилась с просьбой отправить в Краснодарский край горсть земли с могилы прадеда. "Мы побывали на воинском кладбище и выполнили просьбу. Это то малое, что мы можем сделать в память о человеке, отдавшем свою жизнь за нашу страну", - сказал Петрович, его слова цитирует пресс-служба СФ. Он пояснил, что еще недавно в Молдавию ежегодно приезжало несколько десятков семей из России, Украины, Казахстана, Беларуси, чтобы почтить память павших родственников, освобождавших землю от фашизма. "Последние годы родственники не имеют возможности приехать. Главной причиной стало отношение молдавских властей к событиям Великой Отечественной войны", - отметил Петрович. В свою очередь Трембицкий подчеркнул, что "несмотря на усилия недоброжелателей России переписать историю, обесценить Победу в Великой Отечественной войне, мы помним героев и будем чтить их подвиг". Он заверил, что земля с могилы воина, в самое ближайшее время, будет передана родственникам погибшего, проживающим в Краснодарском крае. Гвардии старшина Алексей Кустов - один из более чем 70 000 солдат и офицеров Красной армии, отдавших свои жизни за освобождение Молдавии от фашизма. Командир отделения противотанковых ружей погиб смертью храбрых 25 августа 1944 года, в бою у села Минжир (Хынчешсткого района республики), очищая молдавскую землю от фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20231004/infantily-1900296696.html
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
молдавия
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37caf182cbe321ce0bdbfe062662fb1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, краснодарский край, александр трембицкий
Молдавия, Россия, Краснодарский край, Александр Трембицкий
Родные погибших бойцов Красной Армии не могут приехать в Молдавию

Родные погибших бойцов Красной Армии не могут приехать в Молдавию из-за властей

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Родственники погибших бойцов Красной Армии не могут посетить их захоронения в Молдавии из-за позиции властей по отношению к событиям Великой Отечественной войны, заявил руководитель Национального координационного комитета "Победа" республики Алексей Петрович.
Петрович передал сенатору РФ, представителю от Краснодарского края Александру Трембицкому частицу земли с могилы бойца Красной Армии Алексея Кустова, погибшего и захороненного на территории Молдавии. Мероприятие состоялось при содействии Комитета СФ по международным делам.
Мужчины заготавливают дрова для отопления в пригороде Кишинева, Молдавия - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Россия вырастила избалованных инфантилов. Придется перевоспитывать
4 октября, 08:00
Глава координационного комитета рассказал, что в прошлом году в адрес Поискового движения Молдавии поступил запрос от правнучки героя, которая обратилась с просьбой отправить в Краснодарский край горсть земли с могилы прадеда.
"Мы побывали на воинском кладбище и выполнили просьбу. Это то малое, что мы можем сделать в память о человеке, отдавшем свою жизнь за нашу страну", - сказал Петрович, его слова цитирует пресс-служба СФ.
Он пояснил, что еще недавно в Молдавию ежегодно приезжало несколько десятков семей из России, Украины, Казахстана, Беларуси, чтобы почтить память павших родственников, освобождавших землю от фашизма. "Последние годы родственники не имеют возможности приехать. Главной причиной стало отношение молдавских властей к событиям Великой Отечественной войны", - отметил Петрович.
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
"Их уже не остановить". Молдавия пошла по пути Украины
27 октября, 08:00
В свою очередь Трембицкий подчеркнул, что "несмотря на усилия недоброжелателей России переписать историю, обесценить Победу в Великой Отечественной войне, мы помним героев и будем чтить их подвиг". Он заверил, что земля с могилы воина, в самое ближайшее время, будет передана родственникам погибшего, проживающим в Краснодарском крае.
Гвардии старшина Алексей Кустов - один из более чем 70 000 солдат и офицеров Красной армии, отдавших свои жизни за освобождение Молдавии от фашизма. Командир отделения противотанковых ружей погиб смертью храбрых 25 августа 1944 года, в бою у села Минжир (Хынчешсткого района республики), очищая молдавскую землю от фашистских захватчиков.
 
МолдавияРоссияКраснодарский крайАлександр Трембицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала