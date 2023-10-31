https://ria.ru/20231031/melikov-1906357606.html
В Дагестане продолжат задержания участников беспорядков, заявил Меликов
В Дагестане продолжат задержания участников беспорядков, заявил Меликов - РИА Новости, 31.10.2023
В Дагестане продолжат задержания участников беспорядков, заявил Меликов
В Дагестане продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил глава республики Сергей Меликов в эфире. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:35
2023-10-31T10:35
2023-10-31T11:00
происшествия
махачкала
общество
беспорядки в аэропорту махачкалы
россия
сергей меликов
тель-авив
владимир путин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Дагестане продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил глава республики Сергей Меликов в эфире.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны."Задержания - они все идут по возрастающей, тем более, (глава СК РФ Александр - ред.) Бастрыкин взял на контроль… На вчерашний день было еще около 60 (задержанных - ред.). Сколько задержаний произведено сегодня, я, честно говоря, и не пытаюсь эту цифру поймать, это работа оперативных органов, но они (задержания - ред.) продолжаются", - сказал Меликов в эфире "Соловьев Live".Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
https://ria.ru/20231031/melikov-1906358731.html
https://ria.ru/20231030/muftiy-1906172444.html
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происшествия, махачкала, общество, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия, сергей меликов, тель-авив, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Общество, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Россия, Сергей Меликов, Тель-Авив, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане продолжат задержания участников беспорядков, заявил Меликов
Меликов: в Дагестане продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту