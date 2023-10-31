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Меликов заявил, что призывы к беспорядкам в соцсетях готовились заранее - РИА Новости, 31.10.2023
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10:32 31.10.2023 (обновлено: 11:02 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/melikov-1906356736.html
Меликов заявил, что призывы к беспорядкам в соцсетях готовились заранее
Меликов заявил, что призывы к беспорядкам в соцсетях готовились заранее - РИА Новости, 31.10.2023
Меликов заявил, что призывы к беспорядкам в соцсетях готовились заранее
Призывы к дагестанцам собраться в аэропорту Махачкалы начались в соцсетях только после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел, организаторы беспорядков... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:32
2023-10-31T11:02
общество
россия
махачкала
тель-авив
беспорядки в аэропорту махачкалы
израиль
сергей меликов
владимир путин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Призывы к дагестанцам собраться в аэропорту Махачкалы начались в соцсетях только после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел, организаторы беспорядков готовились к ним заранее, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире.За два часа до приземления самолета из Тель-Авива в воскресенье в Махачкале в соцсетях была распространена инструкция для дагестанцев по поведению толпы в аэропорту из 19 пунктов, заявил глава Дагестана Сергей Меликов."За два часа до приземления самолета в сетях была распространена инструкция по поведению в аэропорту - 19 пунктов. В том числе (были) пункты, которые касались корректного поведения в отношении сотрудников органов правопорядка, в отношении высказываний и лозунгов… которые могли бы стать предметом задержания и возбуждения административного или уголовного преследования", - сказал Меликов в эфире "Соловьев Live"."Призывы к сбору в аэропорту в соцсетях пошли тогда, когда самолет из Бег-Гуриона уже взлетел… А это значит, определенная подготовительная работа тоже, наверное, проводилась через социальные сети", - сказал Меликов в эфире "Соловьев Live".По его словам, регулярные рейсы из Тель-Авива в Дагестан совершались еще с 7 октября."То есть не первый рейс заблокирован был, не первая партия пассажиров из Израиля вызвала какое-то недовольство. Почему? Да потому что, наверное, необходимо было определенное время на подготовку этой акции", - подчеркнул глава региона.Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
https://ria.ru/20231031/melikov-1906358731.html
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общество, россия, махачкала, тель-авив, беспорядки в аэропорту махачкалы, израиль, сергей меликов, владимир путин
Общество, Россия, Махачкала, Тель-Авив, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Израиль, Сергей Меликов, Владимир Путин
Меликов заявил, что призывы к беспорядкам в соцсетях готовились заранее

Меликов: призывы к беспорядкам в Махачкале в соцсетях готовились заранее

© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Призывы к дагестанцам собраться в аэропорту Махачкалы начались в соцсетях только после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел, организаторы беспорядков готовились к ним заранее, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире.
За два часа до приземления самолета из Тель-Авива в воскресенье в Махачкале в соцсетях была распространена инструкция для дагестанцев по поведению толпы в аэропорту из 19 пунктов, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
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«
"За два часа до приземления самолета в сетях была распространена инструкция по поведению в аэропорту - 19 пунктов. В том числе (были) пункты, которые касались корректного поведения в отношении сотрудников органов правопорядка, в отношении высказываний и лозунгов… которые могли бы стать предметом задержания и возбуждения административного или уголовного преследования", - сказал Меликов в эфире "Соловьев Live".
"Призывы к сбору в аэропорту в соцсетях пошли тогда, когда самолет из Бег-Гуриона уже взлетел… А это значит, определенная подготовительная работа тоже, наверное, проводилась через социальные сети", - сказал Меликов в эфире "Соловьев Live".
По его словам, регулярные рейсы из Тель-Авива в Дагестан совершались еще с 7 октября.
"То есть не первый рейс заблокирован был, не первая партия пассажиров из Израиля вызвала какое-то недовольство. Почему? Да потому что, наверное, необходимо было определенное время на подготовку этой акции", - подчеркнул глава региона.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
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ОбществоРоссияМахачкалаТель-АвивБеспорядки в аэропорту МахачкалыИзраильСергей МеликовВладимир Путин
 
 
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