Меликов заявил, что призывы к беспорядкам в соцсетях готовились заранее
Меликов: призывы к беспорядкам в Махачкале в соцсетях готовились заранее
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Призывы к дагестанцам собраться в аэропорту Махачкалы начались в соцсетях только после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел, организаторы беспорядков готовились к ним заранее, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире.
За два часа до приземления самолета из Тель-Авива в воскресенье в Махачкале в соцсетях была распространена инструкция для дагестанцев по поведению толпы в аэропорту из 19 пунктов, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
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"За два часа до приземления самолета в сетях была распространена инструкция по поведению в аэропорту - 19 пунктов. В том числе (были) пункты, которые касались корректного поведения в отношении сотрудников органов правопорядка, в отношении высказываний и лозунгов… которые могли бы стать предметом задержания и возбуждения административного или уголовного преследования", - сказал Меликов в эфире "Соловьев Live".
"Призывы к сбору в аэропорту в соцсетях пошли тогда, когда самолет из Бег-Гуриона уже взлетел… А это значит, определенная подготовительная работа тоже, наверное, проводилась через социальные сети", - сказал Меликов в эфире "Соловьев Live".
По его словам, регулярные рейсы из Тель-Авива в Дагестан совершались еще с 7 октября.
"То есть не первый рейс заблокирован был, не первая партия пассажиров из Израиля вызвала какое-то недовольство. Почему? Да потому что, наверное, необходимо было определенное время на подготовку этой акции", - подчеркнул глава региона.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.