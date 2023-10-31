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Марочко рассказал, как украинские спецслужбы занялись "отказниками" - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/marochko-1906334094.html
Марочко рассказал, как украинские спецслужбы занялись "отказниками"
Марочко рассказал, как украинские спецслужбы занялись "отказниками" - РИА Новости, 31.10.2023
Марочко рассказал, как украинские спецслужбы занялись "отказниками"
Представители СБУ, а также подразделения нацполиции Украины "КОРД" прибыли в харьковский город Купянск для проведения работы с военнослужащими ВСУ, которые... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T07:54
2023-10-31T07:54
специальная военная операция на украине
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
андрей марочко
россия
луганская народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Представители СБУ, а также подразделения нацполиции Украины "КОРД" прибыли в харьковский город Купянск для проведения работы с военнослужащими ВСУ, которые отказываются выполнять приказы командования, "разъяснительные беседы" проходят с применением силы, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенный пункт Купянск прибыли представители СБУ, а также подразделения особого назначения национальной полиции Украины "КОРД". Основной причиной приезда украинских спецслужб является массовый отказ военнослужащих 14-й и 32-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины выполнять приказы командования", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что из-за отказа выполнять приказы командования были сорваны несколько украинских атак, что негативно отразилось на общем положении войск. Он уточнил, что сотрудники спецслужб проводят "жесткие разъяснительные беседы" с украинскими военнослужащими с применением силы и оружия. В пятницу Минобороны РФ сообщило об отражении за неделю 47 украинских атак на купянском направлении. Общие потери Киева за неделю на этом направлении, в том числе у 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ, составили свыше 700 военнослужащих, танк, 11 боевых бронемашин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906324898.html
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украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, андрей марочко, россия, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность
Марочко рассказал, как украинские спецслужбы занялись "отказниками"

Марочко: украинские спецслужбы занялись "отказниками" на Купянском направлении

© Фото : СБУСБУ
СБУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : СБУ
СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Представители СБУ, а также подразделения нацполиции Украины "КОРД" прибыли в харьковский город Купянск для проведения работы с военнослужащими ВСУ, которые отказываются выполнять приказы командования, "разъяснительные беседы" проходят с применением силы, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В населенный пункт Купянск прибыли представители СБУ, а также подразделения особого назначения национальной полиции Украины "КОРД". Основной причиной приезда украинских спецслужб является массовый отказ военнослужащих 14-й и 32-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины выполнять приказы командования", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что из-за отказа выполнять приказы командования были сорваны несколько украинских атак, что негативно отразилось на общем положении войск. Он уточнил, что сотрудники спецслужб проводят "жесткие разъяснительные беседы" с украинскими военнослужащими с применением силы и оружия.
В пятницу Минобороны РФ сообщило об отражении за неделю 47 украинских атак на купянском направлении. Общие потери Киева за неделю на этом направлении, в том числе у 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ, составили свыше 700 военнослужащих, танк, 11 боевых бронемашин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Раненый солдат нацбата ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием
Вчера, 04:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныАндрей МарочкоРоссияЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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