https://ria.ru/20231031/marochko-1906334094.html
Марочко рассказал, как украинские спецслужбы занялись "отказниками"
Марочко рассказал, как украинские спецслужбы занялись "отказниками" - РИА Новости, 31.10.2023
Марочко рассказал, как украинские спецслужбы занялись "отказниками"
Представители СБУ, а также подразделения нацполиции Украины "КОРД" прибыли в харьковский город Купянск для проведения работы с военнослужащими ВСУ, которые... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T07:54
2023-10-31T07:54
2023-10-31T07:54
специальная военная операция на украине
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
андрей марочко
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безопасность
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Представители СБУ, а также подразделения нацполиции Украины "КОРД" прибыли в харьковский город Купянск для проведения работы с военнослужащими ВСУ, которые отказываются выполнять приказы командования, "разъяснительные беседы" проходят с применением силы, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенный пункт Купянск прибыли представители СБУ, а также подразделения особого назначения национальной полиции Украины "КОРД". Основной причиной приезда украинских спецслужб является массовый отказ военнослужащих 14-й и 32-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины выполнять приказы командования", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что из-за отказа выполнять приказы командования были сорваны несколько украинских атак, что негативно отразилось на общем положении войск. Он уточнил, что сотрудники спецслужб проводят "жесткие разъяснительные беседы" с украинскими военнослужащими с применением силы и оружия. В пятницу Минобороны РФ сообщило об отражении за неделю 47 украинских атак на купянском направлении. Общие потери Киева за неделю на этом направлении, в том числе у 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ, составили свыше 700 военнослужащих, танк, 11 боевых бронемашин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906324898.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность
Марочко рассказал, как украинские спецслужбы занялись "отказниками"
Марочко: украинские спецслужбы занялись "отказниками" на Купянском направлении