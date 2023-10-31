https://ria.ru/20231031/marochko-1906334094.html

Марочко рассказал, как украинские спецслужбы занялись "отказниками"

Марочко рассказал, как украинские спецслужбы занялись "отказниками" - РИА Новости, 31.10.2023

Марочко рассказал, как украинские спецслужбы занялись "отказниками"

Представители СБУ, а также подразделения нацполиции Украины "КОРД" прибыли в харьковский город Купянск для проведения работы с военнослужащими ВСУ, которые... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T07:54

2023-10-31T07:54

2023-10-31T07:54

специальная военная операция на украине

украина

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

андрей марочко

россия

луганская народная республика

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838566451_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7aaad3e372a165f40968a265b4731da.jpg

ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Представители СБУ, а также подразделения нацполиции Украины "КОРД" прибыли в харьковский город Купянск для проведения работы с военнослужащими ВСУ, которые отказываются выполнять приказы командования, "разъяснительные беседы" проходят с применением силы, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенный пункт Купянск прибыли представители СБУ, а также подразделения особого назначения национальной полиции Украины "КОРД". Основной причиной приезда украинских спецслужб является массовый отказ военнослужащих 14-й и 32-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины выполнять приказы командования", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что из-за отказа выполнять приказы командования были сорваны несколько украинских атак, что негативно отразилось на общем положении войск. Он уточнил, что сотрудники спецслужб проводят "жесткие разъяснительные беседы" с украинскими военнослужащими с применением силы и оружия. В пятницу Минобороны РФ сообщило об отражении за неделю 47 украинских атак на купянском направлении. Общие потери Киева за неделю на этом направлении, в том числе у 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ, составили свыше 700 военнослужащих, танк, 11 боевых бронемашин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906324898.html

украина

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, андрей марочко, россия, луганская народная республика, безопасность