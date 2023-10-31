https://ria.ru/20231031/makron-1906344290.html
СМИ назвали цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан
СМИ назвали цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан - РИА Новости, 31.10.2023
СМИ назвали цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан
Целью визитов французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан, которые должны состояться на этой неделе, является повышение энергетической... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:23
2023-10-31T09:23
2023-10-31T09:23
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Целью визитов французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан, которые должны состояться на этой неделе, является повышение энергетической безопасности Франции, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Макрон 1 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, на следующий день он отправится в Узбекистан. "Президент (Франции) Эммануэль Макрон на этой неделе отправится в богатую энергоресурсами Среднюю Азию, чтобы посетить Казахстан и Узбекистан, два поставщика урана, который питает ядерные реакторы страны (Франции). Целью поездки является повышение энергетической безопасности Франции", - сообщает агентство, отмечая, что Макрон "ищет новых друзей и уран". При этом, по словам источника агентства, у поездки Макрона есть и другой мотив - попытаться повлиять на якобы зависимость бывших советских республик от РФ. В Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами казахстанской экономики. В прошлом году Казахстан и Франция утвердили дорожную карту по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству до 2030 года. Как передает Блумберг со ссылкой на источник, расширение присутствия французской компании Orano в Казахстане будет в списке обсуждаемых вопросов в ходе визита Макрона в страну.
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казахстан, франция, узбекистан, эммануэль макрон, в мире
Казахстан, Франция, Узбекистан, Эммануэль Макрон, В мире
СМИ назвали цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан
Bloomberg: Макрон посетит Казахстан для повышения энергобезопасности Франции