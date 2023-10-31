https://ria.ru/20231031/leopard-1906454175.html

Российские военные прямым попаданием из ПТУР уничтожили танк Leopard

Российские военные прямым попаданием из ПТУР уничтожили танк Leopard - РИА Новости, 31.10.2023

Российские военные прямым попаданием из ПТУР уничтожили танк Leopard

Бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили на купянском направлении танк Leopard 2А5. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:32

2023-10-31T15:32

2023-10-31T15:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898087691_0:32:1164:687_1920x0_80_0_0_e579da196d2dcddb53b19e080eeb052b.jpg

СВАТОВО (ЛНР), 31 окт - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили на купянском направлении танк Leopard 2А5. Ранее в середине октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская армия приняла на вооружение от западных партнеров три модификации танков Leopard: Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5. Танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы, быстрой организации оборонительных рубежей. Танк поразили из ПТРК бойцы одного из подразделений Западного военного округа. Кадры поражения танка оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля, снятых при помощи беспилотника, бойцы прямым попаданием подбивают танк Leopard 2А5, после чего наносят поражение второму танку неустановленной модели. Видео будет опубликовано в телеграм-канале РИА Новости. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899335224.html

https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр