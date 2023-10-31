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Российские военные прямым попаданием из ПТУР уничтожили танк Leopard - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/leopard-1906454175.html
Российские военные прямым попаданием из ПТУР уничтожили танк Leopard
Российские военные прямым попаданием из ПТУР уничтожили танк Leopard - РИА Новости, 31.10.2023
Российские военные прямым попаданием из ПТУР уничтожили танк Leopard
Бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили на купянском направлении танк Leopard 2А5. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:32
2023-10-31T15:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СВАТОВО (ЛНР), 31 окт - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили на купянском направлении танк Leopard 2А5. Ранее в середине октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская армия приняла на вооружение от западных партнеров три модификации танков Leopard: Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5. Танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы, быстрой организации оборонительных рубежей. Танк поразили из ПТРК бойцы одного из подразделений Западного военного округа. Кадры поражения танка оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля, снятых при помощи беспилотника, бойцы прямым попаданием подбивают танк Leopard 2А5, после чего наносят поражение второму танку неустановленной модели. Видео будет опубликовано в телеграм-канале РИА Новости. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899335224.html
https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html
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РИА Новости
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5
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96
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные прямым попаданием из ПТУР уничтожили танк Leopard

Бойцы Западного военного округа прямым попаданием из ПТУР уничтожили Leopard

© РИА НовостиУничтоженный немецкий танк Leopard
Уничтоженный немецкий танк Leopard
© РИА Новости
Уничтоженный немецкий танк Leopard . Архивное фото
Читать ria.ru в
СВАТОВО (ЛНР), 31 окт - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили на купянском направлении танк Leopard 2А5.
Ранее в середине октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская армия приняла на вооружение от западных партнеров три модификации танков Leopard: Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5. Танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы, быстрой организации оборонительных рубежей.
Награждение российских военных, уничтоживших танк Leopard - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Военные получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard
29 сентября, 06:29
Танк поразили из ПТРК бойцы одного из подразделений Западного военного округа. Кадры поражения танка оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля, снятых при помощи беспилотника, бойцы прямым попаданием подбивают танк Leopard 2А5, после чего наносят поражение второму танку неустановленной модели. Видео будет опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Пора им на свалку". В Европе начали извлекать уроки из "контрнаступа"
11 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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