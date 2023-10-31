Российские военные прямым попаданием из ПТУР уничтожили танк Leopard
Бойцы Западного военного округа прямым попаданием из ПТУР уничтожили Leopard
© РИА НовостиУничтоженный немецкий танк Leopard
© РИА Новости
Уничтоженный немецкий танк Leopard . Архивное фото
СВАТОВО (ЛНР), 31 окт - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили на купянском направлении танк Leopard 2А5.
Ранее в середине октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская армия приняла на вооружение от западных партнеров три модификации танков Leopard: Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5. Танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы, быстрой организации оборонительных рубежей.
Танк поразили из ПТРК бойцы одного из подразделений Западного военного округа. Кадры поражения танка оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля, снятых при помощи беспилотника, бойцы прямым попаданием подбивают танк Leopard 2А5, после чего наносят поражение второму танку неустановленной модели. Видео будет опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.