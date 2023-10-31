https://ria.ru/20231031/kuvshinnikov-1906555674.html

Биография Олега Кувшинникова

Биография Олега Кувшинникова - РИА Новости, 31.10.2023

Биография Олега Кувшинникова

Российский политический деятель Олег Александрович Кувшинников родился в Череповце в 1965 году. Он окончил СДЮСШОР по хоккею с шайбой города Череповца, является РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:45

2023-10-31T22:45

2023-10-31T22:45

справки

олег кувшинников

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Российский политический деятель Олег Александрович Кувшинников родился в Череповце в 1965 году. Он окончил СДЮСШОР по хоккею с шайбой города Череповца, является кандидатом в мастера спорта по хоккею. В 1991 году Кувшинников окончил с отличием Ярославский техникум советской торговли, в 1994 году - Санкт-Петербургский торгово-экономический институт; в 1999 году - Государственный университет управления по программе "Производственный менеджмент". В 2005 году Кувшинников закончил обучение по программе МВА (магистр делового администрирования) в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. В декабре 2017 года прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" по дополнительной профессиональной программе "Управление проектами в органах власти: углубленные знания (для руководителей проектов, администраторов, руководителей проектных офисов)". В 1982 году Кувшинников начал работать на Череповецком металлургическом заводе. С 1985 по 1987 прошел службу в рядах Советской Армии в городе Кемерово и получил воинское звание старшина. После службы вернулся на работу в Череповецкий металлургический завод и прошел путь от рабочего до директора социально-бытового комплекса ОАО "Северсталь". С 2002 по 2006 год - депутат Череповецкой городской Думы, председатель комиссии по городскому хозяйству. В декабре 2003 года Кувшинников вступил в ряды партии "Единая Россия". В ноябре 2006 года стал первым заместителем мэра города, а также исполняющим обязанности мэра города Череповца. В марте 2007 года Кувшинников был избран мэром города Череповца. В апреле 2007 года стал членом Президиума политсовета Вологодского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". В сентябре 2011 года указом президента РФ Кувшинников был включен в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Впервые губернатором Вологодской области Кувшинников стал в декабре 2011 года, а 17 мая 2014 года - в соответствии с указом президента РФ от 17 мая 2014 года №348 принята отставка по собственному желанию. Кувшинников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Вологодской области. На пост губернатора избран повторно и вступил в должность 23 сентября 2014 года, а также переизбран 8 сентября 2019 года. С октября 2013 года по апрель 2014 года Кувшинников входил в состав президиума Государственного совета РФ. Кувшинников является дважды лауреатом премии имени академика Бардина. Он награжден Почетной грамотой Минпромнауки РФ за личный вклад в развитие металлургической промышленности. В 2003 году Кувшинников был награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В июне 2010 года за большой личный вклад в становление современного местного самоуправления награжден Почетной грамотой министерства регионального развития РФ. Также имеет следующие награды: Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2012 год); Благодарственное письмо президента Российской Федерации В.В. Путина (2012 год); орден Русской православной церкви "Святого благоверного князя Даниила Московского" 3 степени (2012 год); Грамота Командующего войсками Западного военного округа (2012 год); Почетный знак Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (2014 год); почетная медаль "За заслуги в Деле защиты детей России" (2014 год); Орден Почета (2015 год); орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2021 год) и другие. Кувшинников женат, у него трое сыновей. 31 октября 2023 года стало известно, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, олег кувшинников