https://ria.ru/20231031/kitay-1906403240.html
Китай упростил правила въезда для россиян
Китай упростил правила въезда для россиян - РИА Новости, 31.10.2023
Китай упростил правила въезда для россиян
Китай упростил правила въезда — с 1 ноября на границе больше не будут требовать декларацию о состоянии здоровья и специальный QR-код, сообщает Минэкономразвития РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:27
2023-10-31T14:27
2023-10-31T14:27
туризм
туризм
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Китай упростил правила въезда — с 1 ноября на границе больше не будут требовать декларацию о состоянии здоровья и специальный QR-код, сообщает Минэкономразвития Амурской области.Главное таможенное управление КНР упрощает въезжающим процедуру прохождения санитарного контроля на госгранице, отметили чиновники.Это второе за два месяца смягчение условий для посещения КНР. Так, с 30 августа перед въездом в страну больше не требуется проходить предварительное тестирование на COVID-19.
https://ria.ru/20231027/knr-1905578967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, китай, амурская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Амурская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Коронавирус COVID-19
Китай упростил правила въезда для россиян
Китай отменит систему QR-кодов на въезд и выезд c 1 ноября