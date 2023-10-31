https://ria.ru/20231031/kitay-1906403240.html

Китай упростил правила въезда для россиян

Китай упростил правила въезда для россиян - РИА Новости, 31.10.2023

Китай упростил правила въезда для россиян

Китай упростил правила въезда — с 1 ноября на границе больше не будут требовать декларацию о состоянии здоровья и специальный QR-код, сообщает Минэкономразвития РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:27

2023-10-31T14:27

2023-10-31T14:27

туризм

туризм

новости - туризм

китай

амурская область

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Китай упростил правила въезда — с 1 ноября на границе больше не будут требовать декларацию о состоянии здоровья и специальный QR-код, сообщает Минэкономразвития Амурской области.Главное таможенное управление КНР упрощает въезжающим процедуру прохождения санитарного контроля на госгранице, отметили чиновники.Это второе за два месяца смягчение условий для посещения КНР. Так, с 30 августа перед въездом в страну больше не требуется проходить предварительное тестирование на COVID-19.

https://ria.ru/20231027/knr-1905578967.html

китай

амурская область

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, амурская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), коронавирус covid-19