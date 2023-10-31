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Китай упростил правила въезда для россиян - РИА Новости, 31.10.2023
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Туризм
 
14:27 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/kitay-1906403240.html
Китай упростил правила въезда для россиян
Китай упростил правила въезда для россиян - РИА Новости, 31.10.2023
Китай упростил правила въезда для россиян
Китай упростил правила въезда — с 1 ноября на границе больше не будут требовать декларацию о состоянии здоровья и специальный QR-код, сообщает Минэкономразвития РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:27
2023-10-31T14:27
туризм
туризм
новости - туризм
китай
амурская область
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Китай упростил правила въезда — с 1 ноября на границе больше не будут требовать декларацию о состоянии здоровья и специальный QR-код, сообщает Минэкономразвития Амурской области.Главное таможенное управление КНР упрощает въезжающим процедуру прохождения санитарного контроля на госгранице, отметили чиновники.Это второе за два месяца смягчение условий для посещения КНР. Так, с 30 августа перед въездом в страну больше не требуется проходить предварительное тестирование на COVID-19.
https://ria.ru/20231027/knr-1905578967.html
китай
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туризм, новости - туризм, китай, амурская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Амурская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Коронавирус COVID-19
Китай упростил правила въезда для россиян

Китай отменит систему QR-кодов на въезд и выезд c 1 ноября

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиПограничный автомобильный мост Благовещенск-Хэйх
Пограничный автомобильный мост Благовещенск-Хэйх - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Китай упростил правила въезда — с 1 ноября на границе больше не будут требовать декларацию о состоянии здоровья и специальный QR-код, сообщает Минэкономразвития Амурской области.
Главное таможенное управление КНР упрощает въезжающим процедуру прохождения санитарного контроля на госгранице, отметили чиновники.
Это второе за два месяца смягчение условий для посещения КНР. Так, с 30 августа перед въездом в страну больше не требуется проходить предварительное тестирование на COVID-19.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайАмурская областьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Коронавирус COVID-19
 
 
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